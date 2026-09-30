Chuyên gia VPS chỉ ra các nhóm cổ phiếu được ưu tiên quý cuối năm

Tại buổi chuyên đề “Nâng hạng thị trường: Bước ngoặt mở ra cơ hội đầu tư hoàn toàn mới” do CTCP Chứng khoán VPS (Mã: VCK) tổ chức chiều 29/9, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích VPS, cho rằng câu chuyện nâng hạng có thể hỗ trợ nhiều cổ phiếu tăng giá theo thời gian, nhưng vẫn sẽ có những mã đi ngang hoặc điều chỉnh giảm. Theo ông, bài toán cốt lõi với nhà đầu tư vẫn là chọn cổ phiếu nào, mua vào thời điểm nào và nắm giữ trong bao lâu.

Ông Khánh cho biết tiêu chí lựa chọn cổ phiếu hiện khá khắt khe, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng - bán lẻ, năng lượng, hóa chất và bất động sản. Đây cũng là những nhóm cổ phiếu mà các quỹ đầu tư thụ động và chủ động có thể hướng tới trong thời gian tới.

Nguồn: Ảnh chụp màn hình.

Dẫn diễn biến dài hạn của Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, VN-Index và VN30, ông Khánh nhận định xu hướng chung của thị trường chứng khoán là đi lên. Ông phân biệt hai cách tiếp cận chính là đầu tư giá trị dựa trên việc phân tích kỹ doanh nghiệp và nắm giữ trong một khoảng thời gian, trong khi đầu cơ, giao dịch ngắn hạn tập trung vào dự báo xu hướng để mua thấp, bán cao.

Với nhà đầu tư cá nhân, dù mới tham gia hay đã có kinh nghiệm, ông Khánh cho rằng chiến lược mua và nắm giữ dài hạn phù hợp với số đông.

Thanh khoản thấp không đồng nghĩa với "đè giá"

Trước câu hỏi về việc thị trường đã được nâng hạng nhưng thanh khoản vẫn thấp, giá cổ phiếu liên tục giảm và liệu có hiện tượng nhóm nhà đầu tư lớn "đè giá", ông Khánh cho biết trong 3 - 5 năm qua, thị trường thường xuất hiện những nhịp điều chỉnh kéo dài 2-6 tháng với thanh khoản ở mức thấp.

Theo ông, những giai đoạn này thường đi kèm tâm lý nhà đầu tư yếu, dòng tiền tham gia thấp do điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lãi suất huy động nhích lên, chính sách tiền tệ thắt chặt và áp lực lạm phát.

Ông cho rằng thanh khoản thấp trên HOSE và HNX là diễn biến bình thường. "Giải thích bằng từ 'đè giá' mang tính thuyết âm mưu", ông nói.

Trong những giai đoạn như vậy, bên mua thận trọng và giải ngân dè dặt, trong khi bên bán cũng không chịu áp lực bán tháo. Sự dè dặt của cả hai phía khiến thanh khoản thị trường ở mức thấp.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích VPS. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Khi phân tích doanh nghiệp, thường chia cổ phiếu thành 8 nhóm. Nhóm được ưu tiên hàng đầu là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bùng nổ trong các quý gần nhất, với trọng tâm là lợi nhuận sau thuế của từng nhóm ngành.

Nhóm thứ hai là các cổ phiếu mang tính chu kỳ như hóa chất, dầu khí. Theo ông Khánh, khi chu kỳ thuận lợi, kết quả kinh doanh đột biến có thể hỗ trợ giá cổ phiếu.

Nhóm tăng trưởng như viễn thông được ưu tiên thấp hơn. Với VN30, ông cho rằng đây là nhóm doanh nghiệp lớn và ổn định nhưng điều đó không đồng nghĩa giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh.

Các nhóm còn lại gồm những doanh nghiệp "bị quên lãng" nhưng bất ngờ tăng giá, cổ phiếu tái cấu trúc và cổ phiếu có định giá thấp hơn giá trị sổ sách cùng tài sản lưu động. Ông cũng lưu ý một số doanh nghiệp duy trì kết quả ổn định qua nhiều năm nhưng giá cổ phiếu không có đột phá, do đó việc chọn sai cổ phiếu hoặc sai thời điểm có thể khiến hiệu quả đầu tư không cao.

Cảng biển, vận tải biển và hóa chất được ưu tiên

Đề cập kỳ cơ cấu tháng 8, ông Khánh cho biết các cổ phiếu thuộc nhóm chỉ số FTSE phải đáp ứng 4 tiêu chí gồm vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ free-float và room ngoại. Bên cạnh lực mua từ các quỹ như Fubon hay VNM ETF, ông cho rằng những cổ phiếu thuộc ngành được ưu tiên, có định giá hấp dẫn và dư địa tăng giá lớn có khả năng bứt phá mạnh hơn. Khi so sánh FPT và PV GAS, ông ưu tiên PV GAS.

Đối với bất động sản, ông Khánh cho biết cả bất động sản dân cư và khu công nghiệp đều không nằm trong nhóm ưu tiên cao trong năm nay. Bất động sản khu công nghiệp có lợi thế từ dòng vốn FDI và quá trình chuyển đổi đất cao su, với các doanh nghiệp như IDC, Kinh Bắc, nhưng theo ông, kết quả kinh doanh nhìn chung chưa thực sự khả quan. Nhóm này cũng chịu đặc thù về chi phí vay ngắn hạn và chi phí tài chính cao.

Trong khi đó, cảng biển, vận tải biển và hóa chất được ông Khánh đánh giá cao hơn nhờ mức tăng trưởng tốt.

Ở nhóm cảng biển, ông đánh giá triển vọng của các cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện. Gemadept (GMD) và Cảng Hải Phòng (PHP) ghi nhận kết quả quý I và quý II vượt kế hoạch, với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt trội so với Tân Cảng, Đoạn Xá.

Ở vận tải biển, PVTrans (PVT) và Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) có kết quả tích cực hơn GSP, VOS hay VIP.

Đối với nhóm dầu khí, ông Khánh ưu tiên PVS và Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn PVD, Bọc ống Dầu khí (PVB) hay Dung dịch Khoan (PVC). Theo ông, thị trường năm nay có sự phân hóa rõ ngay trong từng nhóm ngành, vì vậy nhà đầu tư nên ưu tiên những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bùng nổ.

Với VN30, trước câu hỏi về cơ hội đầu tư khi nhóm này liên tục giảm và nhóm cổ phiếu họ Vin có ảnh hưởng lớn đến chỉ số, ông Khánh cho rằng rổ VN30 tập trung các doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm lực tài chính tốt và thường được các quỹ mở, quỹ chỉ số lựa chọn. Nhóm này cũng có khả năng giữ giá cao hơn trong các nhịp điều chỉnh.

Theo ông, một số cổ phiếu trong rổ VN30 có thể tích lũy đi ngang, chờ tăng trưởng lợi nhuận hoặc thị trường chung hồi phục.

Xét định giá và triển vọng kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, ông Khánh cho rằng các nhóm cần lưu ý trong những tháng cuối năm gồm cảng biển - vận tải biển, tài chính - chứng khoán, hóa chất và một số lĩnh vực hàng công nghiệp.