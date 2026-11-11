Chuyên gia võ thuật nhận xét về sức mạnh của Thành Long và Lý Tiểu Long

Trong lịch sử điện ảnh võ thuật châu Á, Lý Tiểu Long và Thành Long luôn là hai cái tên được đặt cạnh nhau mỗi khi nhắc đến những ngôi sao có khả năng trình diễn kung fu xuất sắc. Một người nổi danh với tốc độ, sức mạnh và tư duy thực chiến, người còn lại chinh phục khán giả bằng kỹ thuật nhào lộn, sự linh hoạt cùng những màn hành động mạo hiểm. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi ai thực sự giỏi võ hơn, những nhận xét từ người từng trực tiếp làm việc với cả hai lại mang đến góc nhìn đáng chú ý.

Một trong những đánh giá có giá trị nhất đến từ Hồng Kim Bảo, người từng có cơ hội trực tiếp thử tốc độ ra đòn của Lý Tiểu Long. Theo lời kể của nam diễn viên trong một cuộc phỏng vấn, ông từng tò mò liệu huyền thoại họ Lý có thực sự nhanh như lời đồn hay không. Khi Hồng Kim Bảo vừa định ra đòn, Lý Tiểu Long đã tung cú đánh đến sát mặt đối phương trước khi ông kịp hoàn thành động tác.

Lý Tiểu Long và Thành Long là hai tượng đài võ thuật với phong cách hành động hoàn toàn khác biệt.

Hồng Kim Bảo từng trực tiếp trải nghiệm tốc độ ra đòn đáng kinh ngạc của Lý Tiểu Long.

Hồng Kim Bảo thừa nhận tốc độ ấy thực sự đáng kinh ngạc. Đây không phải một trận đấu chính thức, nhưng là trải nghiệm trực tiếp cho thấy khả năng phản xạ và tốc độ của Lý Tiểu Long khiến ngay cả những người có nền tảng võ thuật vững chắc cũng phải nể phục.

Sự khác biệt của Lý Tiểu Long không chỉ nằm ở tốc độ. Ông là người sáng lập Triệt Quyền Đạo, một hệ thống võ thuật đề cao tính trực tiếp, hiệu quả và khả năng thích ứng thay vì bị giới hạn bởi những khuôn mẫu cố định. Thông qua việc nghiên cứu Vịnh Xuân, quyền Anh phương Tây và nhiều phương pháp chiến đấu khác, Lý Tiểu Long xây dựng tư duy võ thuật mang tính cá nhân, chú trọng phản ứng trước tình huống thực tế.

Đạo diễn Từ Khắc từng đánh giá cao sức mạnh và tính chân thực trong những pha hành động của ông, cho rằng cách ra đòn nhanh gọn đã tạo nên cảm giác hoàn toàn khác biệt so với phim võ thuật trước đó.

Lý Tiểu Long xây dựng Triệt Quyền Đạo, hệ thống võ thuật đề cao tính thực chiến và khả năng thích ứng.

Trong khi đó, Thành Long lại sở hữu nền tảng thể chất được tôi luyện theo một hướng khác. Từ năm 7 tuổi, ông theo học tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc của sư phụ Vu Chiêm Nguyên và trải qua khoảng 10 năm rèn luyện nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, nhào lộn cùng các kỹ năng hình thể. Quãng thời gian khổ luyện này giúp Thành Long phát triển khả năng giữ thăng bằng, phản xạ, phối hợp cơ thể và thực hiện những động tác có độ khó cao. Sau khi bước chân vào ngành điện ảnh, ông tiếp tục làm diễn viên đóng thế, chỉ đạo hành động và dần xây dựng phong cách riêng.

Thành Long trải qua nhiều năm khổ luyện võ thuật, nhào lộn và kinh kịch từ khi còn nhỏ.

Điểm khiến Thành Long khác biệt là khả năng biến võ thuật thành ngôn ngữ kể chuyện trên màn ảnh. Thay vì xây dựng nhân vật bất khả chiến bại, ông thường hóa thân thành những người bình thường phải tận dụng mọi vật dụng xung quanh để chống lại đối thủ. Bàn ghế, thang, cửa kính hay những món đồ sinh hoạt đều có thể trở thành đạo cụ cho các màn giao đấu. Trong Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền, sự kết hợp giữa kỹ thuật võ thuật, nhào lộn và hài hình thể đã giúp ông tạo nên một trường phái hành động có sức ảnh hưởng rộng lớn.

Đáng chú ý, Thành Long từng thẳng thắn chia sẻ rằng ông không thích việc liên tục bị đem ra so sánh với Lý Tiểu Long. Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên cho rằng cả hai đều có vị trí riêng và không thể dùng thứ hạng để đánh giá ai xuất sắc hơn. Ông cũng từng kể rằng thời trẻ mình vô cùng ngưỡng mộ Lý Tiểu Long, từ cách nói chuyện, ánh mắt cho đến từng cú đá trên màn ảnh.

Thành Long từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Lý Tiểu Long và không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn anh.

Thực tế, những tranh luận về thể hình, khung xương hay sức mạnh cơ bắp của hai ngôi sao cũng chưa đủ cơ sở để xác định ai có khả năng chiến thắng nếu đối đầu trực tiếp. Lý Tiểu Long nổi bật ở tư duy chiến đấu, tốc độ và khả năng phát triển kỹ thuật thực chiến, trong khi Thành Long sở hữu nền tảng vận động toàn diện, sức bền biểu diễn và kinh nghiệm thực hiện những pha hành động phức tạp. Hơn nữa, kỹ năng biểu diễn điện ảnh không hoàn toàn tương đương với thành tích thi đấu đối kháng.

Nếu xét về khả năng thực chiến theo những gì được đồng nghiệp trực tiếp chứng kiến, Lý Tiểu Long có những lợi thế rất đáng nể. Nhưng nếu đánh giá khả năng trình diễn võ thuật, sáng tạo hành động và những đóng góp cho ngôn ngữ điện ảnh, Thành Long lại sở hữu những thành tựu khó có người thay thế.

Hai huyền thoại Lý Tiểu Long và Thành Long để lại những di sản riêng, góp phần đưa võ thuật Trung Hoa vươn tầm thế giới.

Sau cùng, điều đáng nhớ không nằm ở việc ai mạnh hơn ai. Lý Tiểu Long đã thay đổi cách thế giới nhìn nhận võ thuật Trung Hoa, còn Thành Long đưa dòng phim hành động võ thuật kết hợp hài hước vươn tới tầm ảnh hưởng quốc tế. Hai con đường khác nhau, hai di sản riêng biệt và đều xứng đáng được xem là những tượng đài của điện ảnh thế giới.