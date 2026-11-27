Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo UBND xã Phúc Khánh.

Đoàn công tác do PGS.TS Tường Duy Kiên - Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các cán bộ, chuyên gia của Viện Quyền con người; PGS.TS Sonja Fransen - Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Nhân văn; PGS.TS Marijn Faling - Giảng viên Viện Nghiên cứu Xã hội quốc tế, Trường Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) và đồng chí Lê Đình Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Đoàn Trần Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

PGS.TS Tường Duy Kiên - Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khảo sát.

Đại diện đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với xã Phúc Khánh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Phúc Khánh đã thông tin về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, kết quả khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, thách thức trong quá trình khôi phục sinh kế và phát triển sản xuất; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại thôn Làng Nủ - địa bàn chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do trận lũ quét sau bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tại Khu tưởng niệm Làng Nủ.

Đoàn công tác thăm khu tưởng niệm Làng Nủ.

Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tại Khu tưởng niệm Làng Nủ và đến thăm lớp dạy nghề thêu. Thông qua khảo sát thực địa và phỏng vấn trực tiếp, các chuyên gia tìm hiểu điều kiện sống của người dân sau tái định cư, quá trình khôi phục sản xuất, phát triển sinh kế, những chuyển biến trong đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân sau thiên tai.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân thôn Làng Nủ.

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Khánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Erasmus Rotterdam và Trường Chính trị tỉnh Lào Cai dành cho địa phương, đặc biệt là người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đồng hành và triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp người dân thôn Làng Nủ nói riêng, xã Phúc Khánh nói chung ổn định đời sống, từng bước phát triển sinh kế bền vững.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Phúc Khánh.

Kết quả khảo sát góp phần bổ sung nguồn thông tin thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các chuyên gia Trường Đại học Erasmus Rotterdam. Qua đó, tạo thêm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và thúc đẩy phục hồi sản xuất, phát triển sinh kế bền vững tại các địa bàn chịu ảnh hưởng.