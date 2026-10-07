Chuyên gia Viện Dinh dưỡng chỉ sai lầm khi rã đông thịt khiến vi khuẩn bùng phát

Công việc của tôi bận rộn, gia đình tôi lại rất ít khi ăn ngoài nên ngày cuối tuần tôi thường đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần. Trong đó, tôi thường chia nhỏ thịt lợn, sườn thành từng túi, để trong ngăn đông sử dụng dần. Tôi cảm thấy việc ăn như vậy là bình thường nhưng bạn bè nói, ăn đồ đông lạnh không tươi, giảm dinh dưỡng thậm chí không an toàn. Xin bác sĩ cho biết thường xuyên ăn thịt trong tủ đông có gây ảnh hưởng đến sức khỏe không? (Hải Anh, Cầu Giấy, Hà Nội).

TS.BS Bùi Thị Thúy, Phụ trách Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Trong cuộc sống hiện đại, để tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình có thói quen mua thịt cho cả tuần, chia thành từng phần nhỏ rồi bảo quản trong ngăn đông để sử dụng dần.

Thịt được cấp đông và bảo quản đúng cách là thực phẩm an toàn. Nhiệt độ thấp làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của phần lớn vi sinh vật, nhờ đó kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Nếu thịt còn tươi, được sơ chế hợp vệ sinh, đóng gói phù hợp và nhanh chóng bảo quản ở nhiệt độ khoảng -18 độ C hoặc thấp hơn, việc ăn thịt cấp đông thường xuyên không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Bản thân quá trình cấp đông không làm mất đi các chất dinh dưỡng. Đối với các sản phẩm thịt, giá trị dinh dưỡng hầu như không thay đổi trong quá trình bảo quản đông lạnh. Protein và phần lớn các khoáng chất như sắt, kẽm vẫn được duy trì tương đối tốt. Một số vitamin có thể giảm trong quá trình bảo quản kéo dài, rã đông và chế biến nhưng mức độ thường không lớn đến mức khiến thịt cấp đông trở thành thực phẩm "không còn dinh dưỡng".

Nhiều bà nội trợ thường mua thịt chia các hộp cất ngăn đá ăn trong cả tuần. Ảnh: Trần Thủy

Nguy cơ thường xuất hiện không phải vì thịt đã được đông lạnh mà do quá trình xử lý trước và sau cấp đông không đúng cách. Một sai lầm khá phổ biến là để thịt ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ để rã đông. Khi bề mặt thịt ấm lên, vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong khi phần bên trong vẫn còn đông cứng.

Cách an toàn hơn là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã đông từ từ. Người dân có thể sử dụng lò vi sóng ở chế độ rã đông nếu thịt được chế biến ngay sau đó. Khi mua thịt với số lượng lớn, bạn nên chia thành từng khẩu phần đủ cho một lần sử dụng trước khi cấp đông. Cách này giúp tránh tình trạng phải rã đông cả khối thịt rồi lại cấp đông phần còn thừa nhiều lần.

Thịt đã có mùi bất thường, nhớt, thay đổi rõ về màu sắc hoặc không xác định được điều kiện bảo quản trước đó không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì đã được cấp đông.