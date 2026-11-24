PV: Theo ông, đâu là những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc và sức mạnh văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Văn hóa không chỉ là di tích, lễ hội hay sản phẩm nghệ thuật, mà là hệ thống giá trị, tri thức, ký ức, chuẩn mực và phương thức ứng xử được hình thành, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo tôi, bản sắc và sức mạnh văn hóa Việt Nam được tạo nên bởi năm giá trị cốt lõi: Lòng yêu nước, ý thức cộng đồng; Nhân nghĩa, nhân ái, khoan dung; Ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; Tinh thần hiếu học, sáng tạo, quý trọng lao động; sự đa dạng trong thống nhất và năng lực giao lưu, tiếp biến văn hóa.

Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng là chuyển những giá trị truyền thống thành năng lực sống hiện đại. Yêu nước phải thể hiện bằng trách nhiệm công dân; Nhân ái bằng ứng xử văn minh; Hiếu học bằng năng lực đổi mới; Tự cường bằng khả năng làm chủ tri thức và công nghệ. Bản sắc không chỉ là niềm tự hào về quá khứ mà phải trở thành nguồn lực kiến tạo tương lai.

PV: Hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu gì trong việc tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không đánh mất bản sắc dân tộc, thưa ông?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Hội nhập văn hóa không phải lựa chọn giữa đóng cửa để giữ bản sắc và mở cửa để tiếp nhận cái mới. Đó là quá trình tiếp nhận có chọn lọc, trên cơ sở hiểu mình, tôn trọng khác biệt và có năng lực sáng tạo.

Chúng ta cần tiếp thu tinh hoa nhân loại bằng tư duy mở, tinh thần phản biện, đồng thời biết loại bỏ những tập quán lạc hậu, không còn phù hợp với tiến bộ xã hội. Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là bảo vệ sự trì trệ.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, cần đặt con người vào vị trí trung tâm, đầu tư cho giáo dục, tri thức và năng lực sáng tạo. Đồng thời, phải khai thác có trách nhiệm nguồn lực di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo vệ sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện để các sản phẩm văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Hội nhập thành công là khi Việt Nam không chỉ tiếp nhận văn hóa thế giới mà còn tạo ra những giá trị mang bản sắc riêng, đóng góp cho nhân loại.

PV: Làm thế nào để các giá trị văn hóa không dừng ở khẩu hiệu mà thực sự trở thành chuẩn mực trong đời sống xã hội?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi trở thành chuẩn mực trong hành vi hằng ngày của mỗi cá nhân và tổ chức.

Trước hết, cần xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường đến công sở và doanh nghiệp. Gia đình bồi đắp lòng nhân ái, sự trung thực, trách nhiệm; Nhà trường hình thành tư duy phản biện, ý thức cộng đồng và cách ứng xử văn minh.

Trong cơ quan công quyền, văn hóa phải thể hiện ở đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, sự minh bạch và trách nhiệm. Trong kinh doanh, đó là sự liêm chính, tôn trọng pháp luật và quyền lợi người tiêu dùng.

Điều quan trọng là phải thống nhất giữa nhận thức, chính sách và hành động. Cán bộ, người đứng đầu, nhà giáo và những người có ảnh hưởng cần nêu gương bằng việc làm cụ thể. Khi văn hóa hiện diện trong cách con người làm việc, giao tiếp và ứng xử, khi đó mới thực sự trở thành nền tảng của phát triển.

PV: Trước tác động của mạng xã hội và công nghệ số, cần làm gì để lan tỏa giá trị tích cực, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa, nhất là trong giới trẻ?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Không gian mạng đã trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa, tác động trực tiếp đến nhận thức, thị hiếu và hành vi xã hội.

Theo tôi, cần chuyển từ tư duy chỉ xử lý cái xấu sang chủ động kiến tạo và lan tỏa cái tốt. Những giá trị tích cực phải được truyền tải bằng hình thức hấp dẫn, phù hợp với từng nền tảng như phim ngắn, podcast, video, đồ họa dữ liệu và các câu chuyện truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, cần trang bị cho người trẻ năng lực số, khả năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền. Các em phải biết tranh luận mà không xúc phạm, phản biện mà không bôi nhọ người khác.

Việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh cũng đòi hỏi trách nhiệm của các nền tảng số, cơ quan quản lý, gia đình và nhà trường. Những hành vi lừa đảo, kích động thù hằn, quấy rối, xâm hại trẻ em phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Giải pháp bền vững là giúp người trẻ trở thành chủ thể kiến tạo văn hóa số có trách nhiệm, chứ không chỉ là đối tượng cần kiểm soát. Muốn nội dung tốt lan tỏa, trước hết phải làm cho nội dung tốt có chất lượng và sức hấp dẫn.

PV: Thưa ông, giáo dục có vai trò như thế nào trong việc bồi đắp bản lĩnh văn hóa và năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Giáo dục văn hóa cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực văn hóa cho người học. Không chỉ giúp học sinh hiểu lịch sử, di sản, mà quan trọng hơn là biết trân trọng và vận dụng những giá trị đó vào đời sống.

Cần tăng cường trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động tại bảo tàng, di tích, làng nghề; gặp gỡ nghệ nhân và những người gìn giữ di sản. Đồng thời, khuyến khích học sinh sáng tạo sản phẩm mới từ chất liệu văn hóa dân tộc, ứng dụng công nghệ để quảng bá lịch sử và di sản.

Gia đình, nhà trường và các thiết chế văn hóa cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình này. Một thế hệ trẻ có bản lĩnh văn hóa không chỉ biết tự hào về truyền thống mà còn phải có khả năng sáng tạo, làm mới và đưa các giá trị truyền thống vào đời sống đương đại.

Không khí tại các không gian văn hóa Thủ đô sôi động. Ảnh: Lê Nguyễn

PV: Chắc ông đã biết, Hà Nội có lợi thế lớn về di sản và nguồn lực văn hóa. Vậy, ông thấy rằng cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của Thủ đô?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, từ di tích lịch sử, phố cổ, làng nghề đến hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo. Tuy nhiên, lợi thế di sản không tự động chuyển hóa thành lợi thế phát triển.

Theo tôi, cần tập trung tháo gỡ sáu điểm nghẽn: tư duy và mô hình quản trị văn hóa; cơ chế phối hợp liên ngành; Nguồn lực tài chính; Chất lượng nhân lực; Khả năng xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa; Dữ liệu, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng.

Đặc biệt, cần chuyển từ quản lý từng di tích, từng sự kiện sang phát triển hệ sinh thái văn hóa gắn với du lịch, giáo dục và công nghiệp sáng tạo. Việc số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và kết nối các không gian văn hóa cũng cần được đẩy mạnh.

Người dân sống trong không gian di sản phải được coi là chủ thể bảo tồn, được tham gia quyết định và chia sẻ lợi ích. Một Thủ đô văn hiến không chỉ có nhiều di tích mà phải là nơi di sản được bảo vệ, nghệ thuật được nuôi dưỡng, tri thức được tôn trọng và người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa.

PV: Ông kỳ vọng gì về diện mạo văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

Chuyên gia Ngô Hương Giang: Tôi kỳ vọng văn hóa Việt Nam vừa có chiều sâu truyền thống, vừa có năng lực sáng tạo hiện đại; Vừa giữ vững bản sắc dân tộc, vừa có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Việt Nam cần có những tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, văn học, thiết kế và sản phẩm số mang dấu ấn riêng, được công chúng quốc tế đón nhận. Đồng thời, cần có những đô thị bảo vệ được di sản, những làng nghề tạo sinh kế bền vững và những thiết chế văn hóa mở để người dân sáng tạo, thụ hưởng.

Trên hết, văn hóa phải hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ đạo đức công vụ, kinh doanh, giáo dục đến ứng xử trên mạng xã hội. Khi trung thực, trách nhiệm, nhân ái, thượng tôn pháp luật và sáng tạo trở thành chuẩn mực phổ biến, văn hóa sẽ trở thành chất lượng bên trong của phát triển.

Một Quốc gia có thể xây dựng những công trình lớn trong thời gian ngắn, nhưng phải mất nhiều thế hệ để hình thành một nền văn hóa có chiều sâu và sức lan tỏa. Đầu tư cho văn hóa vì vậy chính là đầu tư dài hạn cho con người, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đất nước.

Xin cảm ơn chuyên gia !