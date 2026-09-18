Chuyên gia UOB: FED tăng lãi suất, tỷ giá và lãi suất trong nước vẫn ổn định

Buổi đối thoại cùng chuyên gia kinh tế UOB ngày 18-9. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Về chính sách tiền tệ, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ United Overseas Bank (UOB)Việt Nam, cho biết sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản ngày 16-9, UOB dự báo FED có thể tăng một lần nữa vào cuối năm 2026 và thêm một lần trong quý 1-2027, mỗi lần 25 điểm cơ bản.

Theo ông Quang, FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ tạo thêm áp lực đối với điều hành chính sách tiền tệ trong nước, đồng thời làm tăng chi phí vốn cho doanh nghiệp vay ngoại tệ. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD hiện vẫn đủ hấp dẫn để khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ VND thay vì USD.

“Về tỷ giá, từ đầu năm đến nay, VND tăng khoảng 1% so với USD trên thị trường giao dịch thực tế. UOB dự báo tỷ giá USD/VND trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027 chỉ biến động khoảng 1-2%, dựa trên các yếu tố như dòng vốn FDI, khả năng thu hút vốn ngoại và cách điều hành tỷ giá của cơ quan quản lý”, ông Quang nhận định.

Theo các chuyên gia UOB, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất điều hành trong phần còn lại của năm 2026 và kéo dài sang năm 2027.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB cho rằng, việc thắt chặt chính sách tiền tệ không mang lại nhiều hiệu quả trong kiểm soát lạm phát, khả năng nới lỏng cũng hạn chế. Lần gần nhất Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành là giữa tháng 6-2023. Từ đó đến nay, lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5%/năm.

Theo ông Suan Teck Kin, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ không lớn trong bối cảnh lạm phát tiệm cận ngưỡng mục tiêu, tăng trưởng tín dụng vượt huy động và cán cân thương mại vẫn trạng thái thâm hụt.

Dù kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến động giá dầu, thuế quan và lãi suất, ông Suan Teck Kin cho rằng, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. UOB dự báo GDP Việt Nam tăng 8,5% trong năm 2026; năm 2027, tăng trưởng có thể đạt khoảng 8,4%.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Suan Teck Kin, nếu tốc độ giải ngân được duy trì, UOB kỳ vọng vốn FDI thực hiện cả năm có thể vượt 24 tỷ USD.