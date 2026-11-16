Chuyên gia: Tuyển Việt Nam không cần thắng giao hữu 5-0, 7-0

Việc Asian Cup 2027 được lùi gần một năm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, huấn luyện viên Kim Sang-sik nên tận dụng cơ hội này để thử nghiệm lực lượng, xây dựng những phương án chiến thuật mới, thay vì chỉ tập trung vào thành tích ở các trận giao hữu.

Thực tế ở giải giao hữu Casper Cup 2026 đang diễn ra, ông Kim Sang-sik cất nhiều trụ cột và gọi lên những nhân tố lạ. Thậm chí, sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho phép một vài cầu thủ trở về phục vụ câu lạc bộ.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, đây là lựa chọn phù hợp của ông Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Đội tuyển Việt Nam cần tìm thêm những nhân tố có thể đóng góp cho Asian Cup 2027, kể cả khi phải chấp nhận kết quả giao hữu không mỹ mãn như kỳ vọng.

Đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho Asian Cup.

HLV Kim Sang-sik ứng biến

Thay vì chỉ còn khoảng hai tháng chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam có thêm gần một năm để xây dựng lực lượng. Quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra cơ hội hoàn thiện thủ tục quốc tịch và tư cách thi đấu cho những cầu thủ Việt kiều hoặc cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định: “Nếu có nhiều thời gian hơn, chu kỳ chuẩn bị cho Asian Cup 2027 cũng phải được tính toán lại. Kế hoạch dài hơn sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có điều kiện triển khai những ý tưởng lớn hơn. Ông ấy có thêm thời gian để tìm kiếm, thử nghiệm và thực hiện những phương án mới.

Khi thời gian chuẩn bị ngắn, huấn luyện viên thường phải sử dụng ngay những cầu thủ tốt nhất, phù hợp nhất. Nhưng với quãng thời gian dài như hiện nay, chắc chắn ban huấn luyện sẽ có thêm nhiều ý tưởng, dựa trên diễn biến của giải vô địch quốc gia, sự xuất hiện của các nhân tố mới và phong độ của từng cầu thủ.

Điều đó cũng giúp đội tuyển chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chiến thuật trước những đối thủ có trình độ cao tại Asian Cup 2027”.

Theo vị chuyên gia từng giữ chức Quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), những cầu thủ trẻ có phong cách thi đấu khác biệt, thể hiện tốt tại giải vô địch quốc gia sẽ có thêm cơ hội được thử sức ở đội tuyển.

Các nhân tố mới sở hữu nền tảng thể lực, thể hình và những phẩm chất chuyên môn phù hợp có thể giúp ban huấn luyện triển khai các phương án chiến thuật đa dạng hơn. Khi không còn chịu áp lực phải lập tức hoàn thiện bộ khung chính thức, HLV Kim Sang-sik cũng có điều kiện thử nghiệm những lựa chọn táo bạo hơn.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm hàng loạt nhân tố mới.

Đội tuyển Việt Nam không cần thắng đậm

Việc HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam thiếu vắng hàng loạt ngôi sao như Hoàng Đức, Xuân Son, Thành Long hay Cao Pendant Quang Vinh đã gây ra những tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ lo ngại việc sử dụng nhiều cầu thủ mới sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển.

Tuy nhiên, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng không nên đánh giá hiệu quả của đợt tập trung chỉ qua kết quả các trận giao hữu.

“Theo tôi, khi đã có nhiều thời gian, HLV Kim Sang-sik không cần phải gọi những cầu thủ mà ông ấy đã hiểu quá rõ về phong cách chơi, nền tảng thể lực, điểm mạnh và điểm yếu. Việc tìm ra nhân tố mới quan trọng hơn.

Người làm chuyên môn phải có sự lựa chọn của mình, không thể hoàn toàn chiều theo cảm xúc của khán giả. Nhiệm vụ quan trọng của ông ấy là Asian Cup 2027”, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Đó cũng là cơ sở để nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội cho Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hồng Phúc và nhiều gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo thống kê, danh sách đội tuyển Việt Nam có tới 19 cầu thủ chưa thi đấu quá 5 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp, tính ổn định trong lối chơi. Tuy nhiên, đây là điều ban huấn luyện cần chấp nhận nếu muốn tìm thêm những lựa chọn cho tương lai.

“Vấn đề bây giờ là phải xác định mục đích của đợt giao hữu này là gì, mục tiêu của từng trận đấu ra sao, đối thủ như thế nào. Chắc chắn HLV Kim Sang-sik đang hướng đến tầm nhìn lớn hơn, một kế hoạch dài hơi hơn.

Đừng thấy đội tuyển có quá nhiều cầu thủ mới rồi đặt mục tiêu phải thắng đội này 5-0, thắng đội kia 7-0. Thực ra, việc có nhiều cầu thủ mới là điều kiện rất tốt để phát hiện thêm những nhân tố có thể lắp ghép vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên.

Bây giờ nếu vẫn sử dụng Xuân Son thì cũng không đạt được mục tiêu thử nghiệm. Hoàng Đức thì vẫn sẽ chơi như Hoàng Đức. Nhưng nếu tìm được một người có thể chơi gần như Hoàng Đức, thậm chí hai, ba người như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”, ông Tú nhấn mạnh.