Chuyên gia Trung Quốc: Việt Nam là một trong những thành viên có đóng góp lớn nhất cho APEC

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân tại Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, trước thềm chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam, Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 17-20/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, Việt Nam luôn đề cao chủ nghĩa đa phương và là một trong số ít các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Một mặt, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm hiện thực hóa mức tăng trưởng kinh tế cao với tất cả các bên tham dự hội nghị. Mặt khác, Việt Nam sẽ tổ chức tốt Hội nghị APEC năm sau, làm tốt vai trò chủ nhà và tiếp tục đóng góp cho hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là dịp để hai bên chia sẻ và tiếp nối các chương trình nghị sự của APEC, tập trung vào các nội dung trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, đáp ứng thật tốt các mối quan tâm và nhu cầu của tất cả các bên. Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc

Theo quan sát của ông Thành Hán Bình, từ tháng 10/2026, Việt Nam đã kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, bao gồm 5 Tiểu ban: Nội dung, Vật chất và Hậu cần, An ninh và Y tế, Tuyên truyền và Văn hóa, Lễ tân. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị APEC vào năm tới.

Đánh giá cao việc Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu sang tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và triển khai các hoạt động làm việc song phương tại Trung Quốc, nhất là việc hai bên đồng thời là thành viên APEC lần lượt làm chủ nhà của cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực trong 2 năm liên tiếp, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng, đây là dịp để Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ và tiếp nối các chương trình nghị sự của APEC, tập trung vào các nội dung trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, đáp ứng thật tốt các mối quan tâm và nhu cầu của tất cả các bên.

Đồng thời, với tư cách là những nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, con người, tình hình phát triển đất nước, đều là các quốc gia xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước Trung Quốc và Việt Nam có thể phát huy vai trò kiểu mẫu, định hướng hợp tác kinh tế-thương mại song phương để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Ngoài ra, theo Giáo sư Thành Hán Bình, Trung Quốc và Việt Nam cần chung tay giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, lấy sự phát triển, tính ổn định cao và an ninh toàn diện của mình làm nền tảng vững chắc để giải quyết những bất ổn của thế giới hiện nay, góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực mới cho thế giới.

Chỉ có kiên định mở cửa, đổi mới và hợp tác, mới có thể hiện thực hóa mục tiêu cùng thắng, cùng có lợi; đây là nền tảng của khuôn khổ APEC và mục đích ban đầu của việc thành lập cơ chế hợp tác này. Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc

Nói về Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, ông Thành Hán Bình cho rằng, chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” và ba ưu tiên của Năm APEC 2026 là “mở cửa, đổi mới và hợp tác”, rất phù hợp với đặc điểm tình hình thời đại ngày nay, khi thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và cạnh tranh thương mại.

Chỉ có kiên định mở cửa, đổi mới và hợp tác, mới có thể hiện thực hóa mục tiêu cùng thắng, cùng có lợi; đây là nền tảng của khuôn khổ APEC và mục đích ban đầu của việc thành lập cơ chế hợp tác này.

Chuyên gia Thành Hán Bình đánh giá, đến nay, khuôn khổ APEC năm 2026 đã đạt được nhiều thành tựu. Điển hình như Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Thương mại APEC được thông qua tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là tài liệu thành quả cấp bộ trưởng đầu tiên của Năm APEC Trung Quốc 2026, tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như thương mại số, phát triển xanh và carbon thấp, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cấp thương mại dịch vụ. Cùng với văn kiện này, Phụ lục về Lộ trình Dịch vụ Sáng tạo, Cạnh tranh và Tự cường cũng đã được phê duyệt, trong đó nêu rõ 8 lĩnh vực hợp tác chính trong khuôn khổ APEC.