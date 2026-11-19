Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế, người sáng lập và chủ bút của The China Briefing newsletter (Trung Quốc) nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 đã nhìn lại một cách toàn diện những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, trình bày một cách hệ thống tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, thể hiện quyết tâm vững chắc của Việt Nam trong việc duy trì cải cách và đổi mới, mở rộng mở cửa hội nhập và thúc đẩy hiện đại hóa.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 đã nhìn lại một cách toàn diện những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, trình bày một cách hệ thống tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, thể hiện quyết tâm vững chắc của Việt Nam trong việc duy trì cải cách và đổi mới, mở rộng mở cửa hội nhập và thúc đẩy hiện đại hóa. Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Ông Thẩm Thi Vĩ, cho rằng điều đáng chú ý nhất là Việt Nam ưu tiên và xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và phúc lợi người dân là những trọng tâm phát triển, đột phá quan trọng trong kỷ nguyên mới, phản ánh tư duy chiến lược của Việt Nam về định hướng phát triển tương lai. Điều này hết sức phù hợp với định hướng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao và thúc đẩy toàn diện việc xây dựng một quốc gia hùng mạnh theo mô hình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ông Thẩm Thi Vĩ dẫn những ý kiến trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 17/11 trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, nhấn mạnh việc lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam, kiên trì hỗ trợ lẫn nhau, đi sâu giao lưu về vấn đề quản trị Đảng, bảo đảm sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và kiến thiết đất nước của Trung Quốc và Việt Nam không ngừng đạt được thành tựu mới.

Ông Thẩm Thi Vĩ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Thông điệp quan trọng này thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao của Trung Quốc đối với quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và sự kỳ vọng về việc hai bên sẽ tăng cường trao đổi sâu sắc hơn về kinh nghiệm quản trị đất nước và xã hội, tăng cường kết nối các chiến lược phát triển, học hỏi kinh nghiệm của nhau trong xây dựng và hiện đại hóa và cùng hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của đất nước và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa", ông Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh.

Đánh giá ý nghĩa việc Việt Nam nhận chuyển giao vai trò chủ nhà APEC từ Trung Quốc và những cơ hội mở ra cho hai bên trong khuôn khổ APEC, chuyên gia Thẩm Thi Vĩ cho rằng, việc Việt Nam kế nhiệm Trung Quốc đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là cơ hội quan trọng để Trung Quốc và Việt Nam cùng thúc đẩy hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực.

Tôi kỳ vọng Trung Quốc và Việt Nam coi Năm APEC Trung Quốc 2026 và Năm APEC Việt Nam 2027 như một cơ hội để tăng cường kết nối giữa các chiến lược phát triển và hợp tác đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc không ngừng làm sâu sắc thêm các thành tựu hợp tác khu vực và cùng nhau thúc đẩy sự cởi mở, đổi mới và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Dẫn thông điệp tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Việt Nam về việc hai bên phối hợp làm tốt vai trò chủ nhà APEC trong năm nay và năm tới, góp phần thúc đẩy xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 về việc "xây dựng cầu nối hợp tác cởi mở", "kích thích động lực tăng trưởng đổi mới sáng tạo" và “mở rộng các kênh hợp tác cùng có lợi và cùng thắng”, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, đây là những gợi mở để thúc đẩy hợp tác và liên kết khu vực trong năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Thẩm Thi Vĩ đánh giá, Trung Quốc và Việt Nam có tiềm năng hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh và carbon thấp, kết nối cơ sở hạ tầng, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng...

"Tôi kỳ vọng Trung Quốc và Việt Nam coi Năm APEC Trung Quốc 2026 và Năm APEC Việt Nam 2027 như một cơ hội để tăng cường kết nối giữa các chiến lược phát triển và hợp tác đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc không ngừng làm sâu sắc thêm các thành tựu hợp tác khu vực và cùng nhau thúc đẩy sự cởi mở, đổi mới và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương", chuyên gia Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh.