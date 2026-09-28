Chuyên gia trong nước và quốc tế làm rõ giá trị thời đại vua Lý Công Uẩn

Ngày 29/9, tại phường Từ Sơn (TP Bắc Ninh), Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp với UBND TP Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”.

Hội thảo nhằm bổ sung cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi nhận danh nhân Lý Công Uẩn nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất (1028 - 2028).

Vua Lý Công Uẩn (974 - 1028), quê châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay thuộc TP Bắc Ninh), là người sáng lập vương triều Lý. Năm 1010, ông quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, tạo nền tảng cho quá trình phát triển ổn định, độc lập, tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt, đồng thời hình thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa có sức sống kéo dài hơn một thế kỷ.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chuyên môn cùng đại diện hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc.

Đền Đô – Thái Miếu thờ 8 vị vua nhà Lý. Ảnh: T. Hòa.

Hơn 60 tham luận sẽ tập trung vào các lĩnh vực lịch sử, Hán Nôm, văn hóa, văn học, Phật giáo và tín ngưỡng, nghệ thuật, giáo dục, du lịch, bảo tồn và phát huy di sản.

Nội dung hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề: Quê hương và quá trình hình thành tư tưởng, tầm nhìn chiến lược của Lý Công Uẩn; tư tưởng quản trị nhân văn và những giá trị thời đại; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với Lý Công Uẩn và vương triều Lý trong bối cảnh hiện nay.

Đình làng Dương Lôi, nơi gắn với các sấm ngữ mô tả sự ra đời của vua Lý Công Uẩn - Ảnh: T.Hòa.

Đặc biệt, các nhà khoa học sẽ rà soát, chuẩn hóa nguồn tư liệu, thuật ngữ, niên đại liên quan đến Lý Công Uẩn; đồng thời nghiên cứu so sánh với bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á đầu thế kỷ XI.

Những kết quả này sẽ góp phần làm rõ hơn vị trí, đóng góp của vua Lý Công Uẩn trong lịch sử, văn hóa Việt Nam và bổ sung cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO.