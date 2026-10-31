Chuyên gia: Triều Tiên công khai chĩa pháo về phía Hàn Quốc để phát tín hiệu răn đe

Hình ảnh chụp ngày 27/10 từ đài quan sát Aegibong ở thành phố Gimpo, Hàn Quốc, cho thấy ít nhất 3 tổ hợp pháo tự hành Triều Tiên được bố trí gần bờ biển huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae. Trong đó, ít nhất 2 khẩu pháo chĩa nòng về phía nam, hướng thẳng đến lãnh thổ Hàn Quốc.

Đài quan sát Aegibong nằm trên vùng đất cao, cách lãnh thổ Triều Tiên 1,5 km, cho phép quan sát hoạt động quân sự bên kia biên giới.

Hình ảnh trước đó cũng ghi nhận pháo xuất hiện tại khu vực này, trong khi một số binh sĩ Triều Tiên được nhìn thấy đứng cạnh khí tài trong hoạt động có vẻ là huấn luyện.

Danh tính chính xác của các tổ hợp pháo chưa được xác định. Một số chuyên gia Hàn Quốc cho rằng đây có thể là pháo tự hành M-1981 cỡ nòng 122 mm, được đưa vào biên chế quân đội Triều Tiên từ cuối thập niên 1970.

Ông Yang Uk, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul, cho biết loại pháo này có tầm bắn tối đa 24 km, đủ sức vươn tới một số khu vực thuộc thành phố Gimpo.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Joost Oliemans nhận định khí tài có thể là pháo tự hành chống tăng cỡ nòng 100 mm thuộc họ Tokchon, hoặc một biến thể pháo nòng dài D-74 cỡ nòng 122 mm. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc lại cho rằng hệ thống được ghi nhận ở khu vực lân cận có thể là pháo tự hành cỡ nòng 152 mm.

Đại úy Jang Do-young, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết Triều Tiên đã công khai bố trí các loại pháo đời cũ dọc khu vực ven biển. Seoul chưa coi những khí tài này là vũ khí mới như Bình Nhưỡng từng đề cập.

Động thái diễn ra sau khi bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố Triều Tiên sẽ triển khai vũ khí chiến thuật mới dọc biên giới liên Triều, đồng thời khôi phục hoạt động phát thanh tuyên truyền để đáp trả những hành động của Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia, việc Triều Tiên đưa pháo ra vị trí dễ quan sát thay vì giấu trong công sự có thể mang ý nghĩa phô diễn sức mạnh nhiều hơn là chuẩn bị khai hỏa.

Triều Tiên hiện sở hữu pháo tự hành cỡ nòng 155 mm có tầm bắn hơn 60 km và pháo phản lực KN-25 cỡ nòng 600 mm, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 360 km.

Ông Lim Eul-chul, giáo sư Đại học Kyungnam tại Seoul, nhận định việc công khai bố trí pháo gần giới tuyến là thông điệp cảnh báo Hàn Quốc, đồng thời thể hiện Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ chính sách biên giới trong bối cảnh quan hệ hai bên tiếp tục căng thẳng.