Chuyển giá trị văn hóa thành sức mạnh phát triển doanh nghiệp Việt

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 15/10, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) công bố Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 sẽ diễn ra tại Hưng Yên. Nhìn lại chặng đường 10 năm Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị đã định hình mà còn mở ra tầm nhìn mới: Phát triển sức mạnh kinh tế từ nền tảng văn hóa.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), văn hóa kinh doanh cần được cụ thể hóa thành những công cụ quản trị, gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó chuyển hóa các giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế.

Chủ tịch VNABC chia sẻ, sau một thập kỷ lan tỏa, cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã từng bước thay đổi tư duy của giới chủ, chuyển dịch từ nhận thức suông sang những chuẩn mực cụ thể về đạo đức, trách nhiệm xã hội và danh tiếng thương hiệu.

Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam ban hành năm 2021 được ví như “bộ lọc” quản trị chuẩn mực. Tính đến nay, đã có 116 doanh nghiệp xuất sắc đạt chuẩn. Việc thương hóa các giá trị văn hóa thành năng lực cạnh tranh thực tế, cùng sự kết nối chuỗi doanh nhân trong và ngoài nước, đang trở thành bài toán chiến lược cho giai đoạn mới.

BTC gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày văn hoá doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ về tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, đồng Chủ tịch Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026, đã dẫn chứng thực tiễn tại Petrovietnam về bài toán tăng vốn hoá từ “sức mạnh mềm”. Ông Dũng cho rằng, Petrovietnam là minh chứng thuyết phục cho thấy văn hóa có thể quy đổi thành lợi nhuận và định giá doanh nghiệp.

Lãnh đạo Petrovietnam chia sẻ phương châm nhất quán của Tập đoàn: “Tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo sản xuất kinh doanh”. Văn hóa chính là “sợi dây vô hình” thắt chặt khối sức mạnh của 60.000 lao động Petrovietnam trên mọi mảng hoạt động trong và ngoài nước.

“Sau 5 năm triển khai Đề án Tái tạo văn hóa, giá trị thương hiệu Petrovietnam tăng gấp đôi, đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD. Văn hóa đã góp phần đưa Petrovietnam vượt qua thách thức, củng cố niềm tin, nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp. Từ kết quả đó, Petrovietnam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để công bố “Chiến lược nâng tầm văn hóa và quản trị thương hiệu đến năm 2030, tầm nhìn 2050” vào tháng 11/2026. Chiến lược hướng tới xây dựng nền tảng văn hóa vững chắc để đồng hành, thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn”, ông Dũng nói.

Trước câu hỏi của PV Doanh Nhân Trẻ về việc các doanh nghiệp lớn như Petrovietnam có thể lan tỏa và nâng đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ra sao trong việc chuyển các giá trị văn hoá thành giá trị vật chất, đại diện Petrovietnam cho rằng: Xây dựng văn hóa đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì của người lãnh đạo. Không có công thức chung duy nhất, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có thể chia sẻ, kết nối và học hỏi lẫn nhau qua các diễn đàn, hội thảo chuyên đề…

Điểm nhấn tại Diễn đàn Văn hoá với Doanh nghiệp 2026:

Sự kiện chính (Ngày 8/11): Diễn ra các phiên đối thoại chính sách, thảo luận giải pháp phát triển và lễ tôn vinh các Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Khung chương trình hành động 2026–2035 (Cấu trúc 9-4-2): Gồm 9 cấu phần nền tảng/công cụ, 4 chương trình hành động và 2 đề án định hướng. Mức độ thực hành văn hóa sẽ được cụ thể hóa thành các tiêu chí quản trị và đo lường định lượng.

Ra mắt Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu (VBN GLOBAL) nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực quốc tế.