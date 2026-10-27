Chuyển giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng thành nguồn lực phát triển

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu rõ, trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Thái Nguyên đã ghi dấu những đóng góp quan trọng trong lịch sử dân tộc, là địa bàn chiến lược của An toàn khu Việt Bắc, đồng thời sở hữu không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc. Việc nghiên cứu, nhận diện đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo cơ sở khoa học cho hoạch định chủ trương, chính sách và định hướng phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tập trung làm rõ tiến trình phát triển của tỉnh qua nhiều thời kỳ; nhận diện giá trị tiêu biểu của lịch sử, truyền thống cách mạng, di sản văn hóa và con người Thái Nguyên, từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo tập trung trao đổi về 6 nhóm vấn đề, gồm: tiến trình hình thành và phát triển của tỉnh; giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng; bản sắc văn hóa Thái Nguyên; nguồn lực, lợi thế phát triển; định hướng phát triển trong giai đoạn mới; bài học đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các đại biểu cũng tập trung vào những vấn đề có giá trị khoa học và thực tiễn, bảo đảm tính khách quan, tôn trọng tư liệu lịch sử, đưa ra những kiến nghị cụ thể, khả thi, trong đó có việc phát triển kinh tế với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Các ý kiến tham luận sẽ là những luận cứ khoa học quan trọng, có giá trị, nhằm bổ sung, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tham mưu định hướng phát triển tỉnh và phục vụ biên soạn, xuất bản công trình “Tỉnh Thái Nguyên 195 năm xây dựng và trưởng thành".

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày tham luận.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, nghiên cứu lịch sử 195 năm của Thái Nguyên không chỉ dừng lại ở việc xác định các mốc thời gian, thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, mà cần làm rõ các yếu tố tạo nên bản sắc, sức sống và khả năng thích ứng của vùng đất, con người Thái Nguyên. Lịch sử, văn hóa và con người có mối quan hệ hữu cơ, trong đó, lịch sử tạo chiều sâu, văn hóa tạo bản sắc, còn con người là chủ thể gìn giữ, trao truyền và phát triển các giá trị. Đặc biệt, tại Thái Nguyên, văn hóa trà không chỉ gắn với sản xuất, chế biến mà còn bao hàm cảnh quan, tri thức nghề nghiệp, nghệ thuật thưởng trà và thương hiệu địa phương. Điều quan trọng là chuyển những giá trị lịch sử thành bài học có thể vận dụng trong thực tiễn, biến bản sắc văn hóa và truyền thống của địa phương thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Được thành lập năm 1831 dưới triều vua Minh Mạng, trải qua 195 năm với nhiều thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, Thái Nguyên đã không ngừng phát triển, ghi dấu những đóng góp quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nơi đây là địa bàn quan trọng của An toàn khu Việt Bắc; nơi hội tụ, giao thoa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, trong đó có văn hóa trà. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm năng và yêu cầu phát triển mới.