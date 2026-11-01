Chuyên gia tội phạm học chia sẻ kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm

Mới đây, Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương (VPU) phối hợp với Trường THPT Đoàn Thị Điểm (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng trong kỷ nguyên AI”. Chương trình thu hút sự tham dự của các thầy cô giáo cùng hơn 300 học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Quang cảnh chương trình.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học giải mã các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng thông qua các tình huống thực tế.

Trực tiếp chia sẻ với học sinh là Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, báo cáo viên pháp luật Trung ương, chuyên gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng thời là Trưởng khoa danh dự Khoa Luật và Quản lý nhà nước (Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương). Thông qua các tình huống thực tế, Thượng tá Đào Trung Hiếu đã giải mã các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng. Mỗi câu chuyện được kể lại không chỉ giúp học sinh nhận diện bản chất của các hành vi vi phạm mà còn cảnh báo hậu quả để các em hình thành thói quen cẩn trọng với mỗi hành vi trên không gian mạng.

Đại tá, Tiến sĩ Phan Thanh Sơn - chuyên gia an ninh mạng đã đưa ra những phân tích chuyên sâu dưới góc độ công nghệ.

Cùng điều phối và tham gia chia sẻ tại chuyên đề, Đại tá, Tiến sĩ Phan Thanh Sơn - chuyên gia an ninh mạng, Tiến sĩ Toán tin, Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương) đã đưa ra những phân tích chuyên sâu dưới góc độ công nghệ.

Theo phân tích của các chuyên gia, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm cho các hình thức lừa đảo, giả mạo trực tuyến ngày càng phức tạp. Kẻ xấu có thể sử dụng công nghệ để cắt ghép hình ảnh, làm giả giọng nói, video hoặc tạo dựng các kịch bản thao túng tâm lý hướng vào lứa tuổi học sinh, đối tượng vốn tò mò, nhạy bén với công nghệ nhưng còn thiếu kinh nghiệm sống.

Học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm được hướng dẫn các kỹ năng để bảo đảm an toàn trên mạng xã hội.

Từ các tình huống giả định gần gũi, học sinh được hướng dẫn những nguyên tắc cốt lõi để giữ an toàn trên môi trường mạng: Không vội tin tưởng các tài khoản chưa kiểm chứng, không làm theo các yêu cầu chuyển tiền hoặc giữ bí mật bất thường; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực (OTP), thông tin căn cước hay hình ảnh riêng tư cho người lạ trên mạng; không bấm vào các đường link nghi vấn hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi, nhận quà không rõ nguồn gốc; khi gặp phải hành vi đe dọa, tống tiền hoặc lừa đảo, các em cần bình tĩnh, lưu giữ bằng chứng và nhanh chóng thông báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Qua chương trình giúp các học sinh nhận diện rủi ro, cảnh giác đối với những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Sự kết hợp giữa góc nhìn tội phạm học sinh động và kiến thức an ninh mạng chuyên sâu góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc, giúp các em không chỉ tự tin khám phá thế giới công nghệ mà còn biết cách chủ động bảo vệ bản thân, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Việc phối hợp tổ chức chương trình thể hiện sự đồng hành trách nhiệm giữa Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương với các trường THPT trong công tác giáo dục toàn diện, qua đó tạo nền tảng kết nối giáo dục và định hướng hướng nghiệp trong thời đại số. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa những chuyên đề an toàn mạng đến nhiều điểm trường, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.