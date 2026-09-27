Chuyên gia tiết lộ lý do bỏ qua mức lãi tiết kiệm 9% để chờ cơ hội giải ngân cổ phiếu

Chấp nhận mất lãi suất để tối ưu hóa tính thanh khoản

Khi lãi suất tiết kiệm neo ở mức cao, việc phân bổ kỳ hạn gửi tiền luôn làm khó nhiều nhà đầu tư. Việc gửi tiền dài hạn mang lại lợi suất tốt nhưng lại trói buộc dòng vốn, làm giảm đi tính linh hoạt nếu thị trường chứng khoán bất ngờ xuất hiện những cơ hội tốt.

Chia sẻ tại chương trình Fund Insider của Fmarket, ông Lê Chí Phúc là Tổng Giám đốc SGI Capital cho biết một phần rất lớn tài sản của ông vẫn được giữ trong tài khoản chứng khoán và các quỹ đầu tư. Dù vậy, không phải toàn bộ số tiền này đều được giải ngân vào cổ phiếu ngay lập tức. Phần vốn đang chờ cơ hội được ông Phúc ưu tiên gửi ở các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng.

Người đứng đầu SGI Capital chỉ phân bổ một tỷ lệ rất nhỏ vào các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng, dù biết rõ mức chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn có thể lên tới 2% đến 3%. Quyết định này được thực hiện có chủ đích. Đối với dòng vốn dành cho đầu tư chứng khoán, mục tiêu hàng đầu không phải là tối đa hóa lãi suất tiết kiệm trong ngắn hạn mà là duy trì khả năng nắm bắt cơ hội trên sàn giao dịch.

Ông Phúc chia sẻ bản thân ưu tiên tính linh hoạt và sự sẵn sàng đón nhận cơ hội hơn là khóa tiền vào mức lãi suất 8% đến 9%, thậm chí cao hơn 9% như hiện nay. Kinh nghiệm thực chiến cho thấy khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng, mức sinh lời từ cổ phiếu thường đủ lớn để bù đắp cho phần lãi suất tiết kiệm bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, thay vì chờ đến lúc đó mới chật vật xoay xở nguồn vốn, nhà quản lý quỹ này chọn cách duy trì sẵn tính thanh khoản ngay từ hiện tại. Mức lãi suất tiền gửi cao có thể phù hợp với những người ưu tiên sự an toàn, nhưng với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, việc chủ động nguồn vốn để mua vào khi định giá doanh nghiệp trở nên hấp dẫn lại mang ý nghĩa quyết định.

Bảo toàn nguồn lực giữa rủi ro để chờ định giá hấp dẫn

Việc duy trì lượng tiền mặt linh hoạt không có nghĩa là SGI Capital nhận định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Ngược lại, ông Phúc đánh giá chứng khoán vẫn đang trải qua một giai đoạn chưa thuận lợi và đòi hỏi sự thận trọng cao độ từ giới đầu tư.

Mặc dù vậy, chính quá trình điều chỉnh kéo dài lại là tác nhân tạo ra những cơ hội mua vào hiếm có. Sau một thời gian khó khăn, nhiều cổ phiếu trên sàn đã giảm 30% đến 50% so với mức giá đỉnh trước đó. Cùng lúc này, nhiều doanh nghiệp cốt lõi vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tăng trưởng bất chấp áp lực từ chi phí kinh doanh và lạm phát. Sự hội tụ giữa giá cổ phiếu giảm sâu và sức chống chịu tốt của doanh nghiệp chính là những tín hiệu mà SGI Capital đang theo dõi sát sao.

Nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh và định giá trở nên hấp dẫn hơn, quỹ đầu tư này có thể gia tăng tỷ trọng giải ngân khi các điều kiện cần thiết xuất hiện. Cơ hội trong những thời điểm rủi ro đôi khi mang lại tỷ suất sinh lời vượt xa lãi suất ngân hàng. Thế nhưng, để hiện thực hóa được điều này, nhà đầu tư buộc phải bảo toàn nguồn vốn và tránh rơi vào tình trạng đã tiêu hết tiền khi thị trường vẫn còn chiều hướng đi xuống.

Đó là lý do Tổng Giám đốc SGI Capital không chọn cách phòng thủ cực đoan bằng việc chuyển toàn bộ tài sản sang tiền gửi dài hạn. Chiến lược hiện tại của quỹ là kết hợp sự thận trọng trong các quyết định mua bán với khả năng tiếp cận nhanh nguồn tiền mặt. Đối với SGI Capital, vấn đề cốt lõi không chỉ là tối ưu được bao nhiêu phần trăm lãi suất tiết kiệm, mà là nhà đầu tư có đủ nguồn lực và sự linh hoạt để hành động ngay lập tức khi thị trường xoay chiều.