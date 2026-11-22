Chuyên gia tiết lộ các công nghệ có thể xuất hiện trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h) hiện chưa công bố chính thức nhà cung cấp công nghệ cuối cùng, nhưng các chuyên gia và cơ quan quản lý đã định hướng nhiều nhóm công nghệ trọng tâm gắn với mục tiêu nội địa hóa và làm chủ kỹ thuật.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-gia-tiet-lo-cac-cong-nghe-co-the-xuat-hien-tren-tuyen-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-post1896175.tpo