Không chỉ là nơi quy tụ các nhà sản xuất, giới thiệu những thành tựu công nghệ và trang thiết bị quân sự hiện đại, các triển lãm quốc phòng quốc tế lớn trên thế giới còn cho thấy năng lực tổ chức sự kiện chuyên ngành ở quy mô toàn cầu. Từ cách xây dựng không gian trưng bày, thu hút doanh nghiệp và khách tham quan đến tổ chức hoạt động kết nối, hội thảo, trình diễn và bảo đảm các điều kiện phục vụ, kinh nghiệm từ những sự kiện hàng đầu như IDEX/NAVDEX tại UAE, Eurosatory tại Pháp hay Singapore Airshow đem lại nhiều gợi mở thiết thực cho Việt Nam trong quá trình tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026.