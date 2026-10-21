Chuyên gia tâm lý: Không thể xem việc học sinh hành hung giáo viên là một phút nóng giận thông thường

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội)

Từ góc độ tâm lý học, Thạc sĩ Tâm lý học Đỗ Thị Ngoan cho rằng vụ việc cần được nhìn nhận nghiêm túc, không chỉ ở hành vi cụ thể mà còn ở những yếu tố có thể dẫn đến phản ứng bạo lực của học sinh.

Ở lứa tuổi THPT, các em đang trong giai đoạn phát triển mạnh về cảm xúc, hình thành bản sắc cá nhân và có nhu cầu khẳng định cái tôi. Khả năng kiểm soát cảm xúc, cân nhắc hậu quả và giải quyết xung đột vẫn tiếp tục hoàn thiện. Khi gặp áp lực, mâu thuẫn hoặc cảm thấy bị xúc phạm, một số học sinh có thể phản ứng bột phát, thiếu khả năng kiềm chế.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, đặc điểm tâm lý lứa tuổi chỉ giúp lý giải một phần, không thể được sử dụng để biện minh cho hành vi bạo lực.

Điều đáng chú ý trong sự việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là hành vi tấn công diễn ra ngay trong lớp học, nhằm vào giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Theo bà Ngoan, cần làm rõ những yếu tố dẫn đến hành vi này, từ hoàn cảnh xảy ra sự việc, những mâu thuẫn có thể tồn tại trước đó đến khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi của học sinh tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Hình ảnh được cắt từ video ghi lại diễn biến sự việc.

Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên thông tin đầy đủ, khách quan, tránh suy đoán hoặc vội vàng gán nhãn học sinh khi cơ quan chức năng chưa có kết luận. Bên cạnh đó, tác động của sự việc không chỉ giới hạn ở giáo viên bị hành hung. Những học sinh trực tiếp chứng kiến cảnh bạo lực cũng có thể rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến cảm giác an toàn khi trở lại lớp học.

Vì vậy, theo chuyên gia, việc đầu tiên là bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tinh thần cho giáo viên bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng cần quan tâm đến tâm lý của những học sinh chứng kiến sự việc, giúp các em ổn định tinh thần và yên tâm học tập.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực, cần có quá trình làm việc nghiêm túc để xác định nguyên nhân, đánh giá trạng thái tâm lý và nhận diện những khó khăn mà em có thể đang gặp phải. Việc hỗ trợ tâm lý không đồng nghĩa với bỏ qua sai phạm. Học sinh cần nhận thức rõ hậu quả hành vi của mình, học cách chịu trách nhiệm và được hướng dẫn phương thức ứng xử phù hợp hơn khi tức giận hoặc xảy ra bất đồng.

"Điều quan trọng không chỉ là xử lý một vụ việc sau khi nó xảy ra, mà còn phải nhận diện những dấu hiệu cảnh báo và xây dựng cơ chế ngăn ngừa từ sớm. Kỷ luật cần đi cùng giáo dục, hỗ trợ tâm lý và trách nhiệm. Nhà trường phải bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, đồng thời giúp các em hiểu rằng mọi mâu thuẫn đều cần được giải quyết bằng đối thoại và những cách thức phù hợp, không phải bằng nắm đấm", bà Ngoan chia sẻ.

Cần phối hợp để ngăn ngừa bạo lực học đường

Từ vụ việc này, theo bà Ngoan, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý hành vi vi phạm mà còn là cách thức xây dựng môi trường học đường an toàn, nơi giáo viên có thể yên tâm giảng dạy và học sinh được học tập trong điều kiện bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần.

Chuyên gia cho rằng, gia đình và nhà trường cần duy trì trao đổi thường xuyên, chú ý những thay đổi bất thường trong cảm xúc, hành vi của học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện mất kiểm soát, thường xuyên xung đột hoặc có hành vi đe dọa người khác, cần tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp với các bộ phận chuyên môn thay vì chỉ xử lý bằng những biện pháp mang tính răn đe.

Nhà trường cũng cần có quy trình tiếp nhận, xử lý tình huống bạo lực, bảo đảm giáo viên và học sinh biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm. Các hoạt động giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, tôn trọng người khác cần được triển khai thường xuyên, gắn với những tình huống thực tế.

"Đặc biệt, việc xử lý các vụ việc bạo lực học đường cần bảo đảm khách quan, đúng quy định, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của người chưa thành niên. Việc phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc đưa ra những nhận định chưa được kiểm chứng có thể gây thêm tổn thương cho những người liên quan và ảnh hưởng đến quá trình xác minh", bà Ngoan kết lại.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh nam sinh có hành vi hành hung giáo viên ngay trong lớp học đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hình ảnh trong video, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo đang đứng trên bục giảng, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trước lớp. Bất ngờ, một nam sinh từ phía sau lao nhanh lên, tiếp cận cô giáo và liên tiếp có hành động đánh vào đầu cô.

Sự việc diễn ra đột ngột khiến nhiều học sinh trong lớp bất ngờ, la ó, đứng dậy và chạy tới can ngăn. Sau khi được các bạn giữ lại, nam sinh tạm thời dừng hành động.

Tuy nhiên, khi cô giáo tìm cách rời khỏi vị trí nguy hiểm, chạy về phía bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục lao tới, có biểu hiện kích động và có ý định đánh cô lần nữa.

Diễn biến trong video khiến người xem lo ngại về mức độ an toàn của giáo viên ngay trong giờ học, đồng thời đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực và những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là trường tư thục, được thành lập năm 1998, tại huyện Sóc Sơn cũ, nay là xã Nội Bài (Hà Nội). Gần đây, trường tuyển khoảng 500-600 học sinh lớp 10 mỗi năm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trong tiết Toán vào sáng 19/10 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến hành động của nam sinh và các tình tiết liên quan hiện đang được cơ quan chức năng, nhà trường xác minh, làm rõ.

Trao đổi về sự việc, lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo tới các phòng, ban của Sở GD-ĐT Hà Nội.

"Quan điểm của nhà trường là đặt tương lai của học sinh, sự an toàn của giáo viên và việc bảo đảm ổn định hoạt động dạy, học của các học sinh khác lên hàng đầu. Chúng tôi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng để có thông tin khách quan, chính xác và hướng xử lý phù hợp", lãnh đạo nhà trường thông tin.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện sức khỏe của cô giáo bị học sinh hành hung đã ổn định, cô đang nghỉ ngơi tại nhà và tinh thần cũng dần ổn định.