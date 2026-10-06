Chuyên gia SHS: Phần nhiều nhà đầu tư trung và dài hạn đang thua lỗ, cần tiếp tục chờ đợi

Tiền bắt đầu nhảy vào mua bắt đáy trong phiên giao dịch hôm nay khi ba sàn khớp lệnh vọt lên vùng 21.000 tỷ đồng sau thời gian đi loanh quanh ở mức 13.000 tỷ đồng mỗi phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bắt đầu tích cực hơn vào thị trường.

Tuy nhiên, nhìn lại thời gian vừa qua, từ đầu năm 2026 đến nay, sau khi đạt đỉnh thanh khoản khoảng 34.000 tỷ đồng một phiên, giá trị giao dịch liên tục giảm dần cho đến tháng 9.

Tính riêng trong tháng 9, giá trị giao dịch trung bình trên HoSE khoảng 16.459 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 60% mức của năm 2025. Xét theo xu hướng, dòng tiền lớn vẫn đang giảm và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Nhận định về xu hướng dòng tiền, ông Phan Tấn Nhật - Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của SHS cho rằng, để dòng tiền thực sự cải thiện cần ít nhất vài tháng nữa. Hiện tại, xu hướng chung vẫn đang giảm.

Xu hướng giảm mạnh nhất trong tháng 9 tập trung ở nhóm cổ phiếu Mid-cap. Giá trị giao dịch trung bình của nhóm Mid-cap giảm mạnh so với tháng 10, tương đương 5.400 tỷ đồng một phiên.

Trong khi đó, nhóm vốn hóa lớn VN30 có giá trị giao dịch trung bình gần như đi ngang và tăng trưởng ở nhóm ngân hàng. Đối với nhóm small-cap, thanh khoản lại tăng. Có thể thấy nhiều cổ phiếu small-cap đã giảm giá rất mạnh và bắt đầu phục hồi, tăng trở lại. Hiện tại, thị trường đang tìm kiếm cơ hội ở một số mã mid-cap và small-cap.

Xét từng nhóm ngành, các ngành đều ghi nhận thanh khoản giảm. Chỉ trong tháng 9, nhóm bảo hiểm có thanh khoản tăng mạnh nhất, với BVH là tâm điểm. Nhóm bảo hiểm vừa tăng thanh khoản, vừa tăng giá. Nhà đầu tư đang kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 của nhóm bảo hiểm tăng trưởng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao.

Nhóm thứ hai có thanh khoản tăng là dầu khí. Giá dầu vẫn trên 100 đô một thùng, trong khi triển vọng kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp dầu khí được đánh giá khá tích cực.

Nhóm thứ ba là ngân hàng, với thanh khoản tăng nhẹ, chủ yếu tập trung ở các ngân hàng nhỏ. Một số ngân hàng có cổ phiếu riêng như VPB, HDB, MSB tăng do thông tin tăng vốn. NVB cũng tương tự, đều là những ngân hàng có thông tin tích cực riêng.

Trong khi đó, phần lớn các ngân hàng khác, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh, vẫn suy yếu và giảm giá.

Nguyên nhân là dòng tiền trên thị trường đang yếu. Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tập trung vào những doanh nghiệp và nhóm cổ phiếu có vốn hóa thấp đến trung bình. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không có dòng tiền đủ mạnh để nâng đỡ và giúp giá phục hồi theo xu hướng tích cực.

Đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn, khi giá đang ở mức cao, chúng ta cần chờ dòng tiền lớn. Tuy nhiên, hiện tại, dòng tiền lớn vẫn chưa quay trở lại.

Đối với VN-Index, những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu theo xu hướng trung và dài hạn đã rơi vào trạng thái thua lỗ, đồng thời dòng tiền cũng chuyển sang trạng thái âm.

"Chúng ta chưa thấy dấu hiệu cho thấy dòng tiền này sẽ cải thiện và vẫn cần tiếp tục chờ đợi. Dòng tiền ngắn hạn đang ở trạng thái âm và có xu hướng giảm", ông Nhật nhấn mạnh.

Kết tuần vừa rồi, VN-Index đạt 1.737,71 điểm, giảm 2,66% so với tuần trước, khối lượng giao dịch tăng 7,85%. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang suy giảm với vùng kháng cự gần nhất là 1.750 điểm, hỗ trợ gần nhất là 1.715 điểm.

Về định giá, nếu giả định quý 4 đạt kế hoạch 12%, GDP cả năm có khả năng đạt 9,5%, khi tính toán theo GDP năm 2026, mức vốn hóa hiện tại của thị trường tương đương khoảng 72% GDP năm 2026.

Với mức vốn hóa này, xét trên triển vọng tương lai, định giá thị trường đang ở mức hợp lý. Nếu thị trường giảm thêm, đây sẽ là mức vốn hóa hấp dẫn.

Đối với VN50, vốn hóa đạt 251 tỷ đô, chiếm 62% vốn hóa toàn thị trường. Trong đó, nhóm Vingroup có vốn hóa 99 tỷ đô, chiếm 24,7% vốn hóa thị trường.

Về các chỉ số cơ bản, VN50 có PE 12,38 và PB 2,28; VN-Index có PE 11,84 và PE 19,3. Nếu loại trừ Vingroup, phần vốn hóa còn lại của khoảng 1.500 mã, trong đó có hơn 500 mã, đạt khoảng 303 tỷ đô. Mức PE của toàn bộ nhóm này khoảng 10 chấm, PB 1,54.

Như vậy, xét về mặt định lượng, vốn hóa thị trường tương đối hấp dẫn. Nếu triển vọng nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2027, định giá hiện tại càng trở nên đáng chú ý.

SHS kỳ vọng thị trường sẽ phân hóa tại vùng này, với nhiều mã có khả năng tạo đáy và phục hồi trở lại. Nếu giải ngân, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân tại vùng khoảng 1.700 điểm. "Tuy nhiên, tốt nhất là chờ xu hướng VN-Index thoát khỏi đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 8 đến nay", ông Nhật nhấn mạnh.