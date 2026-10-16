Chuyên gia Savills: 3 - 5 năm tới nguồn cung căn hộ rất lớn, chủ đầu tư chắc chắn sẽ phải điều chỉnh giá

Dự báo về triển vọng thị trường bất động sản trong 3 - 5 năm tới, bên lề họp báo công bố báo cáo bất động sản quý III ngày 15/10, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho hay thanh khoản trong thời gian tới sẽ có sự phân hóa.

"Những dự án có giá bán ở mức cao, thanh khoản sẽ chậm còn căn hộ hạng C, nhu cầu cao nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Nếu dự án nào thuộc hạng A nhưng lại không có vị trí thực sự tốt, tiện ích xung quanh không thuyết phục, chất lượng kém hoặc chủ đầu tư không uy tín thì sẽ rất khó bán", bà Hằng nói khi trao đổi với chúng tôi.

Theo đại diện Savills, bây giờ, khách hàng chỉ cần nhìn vào chủ đầu tư uy tín để biết rằng họ đảm bảo được chất lượng trong giai đoạn khó khăn, ví dụ như chi phí xây dựng không bị cắt giảm hay điều chỉnh.

"Nếu khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm trong giai đoạn hiện nay, họ mới xuống tiền", chuyên gia Savills chỉ ra.

Như vậy, căn hộ hạng B sẽ là phân khúc được hưởng lợi, là bởi dải giá của căn hộ hạng B hiện nay, theo nghiên cứu của Savills là rất rộng.

Ngoài ra, các chủ đầu tư hạng B thường là những đơn vị lớn, họ tính toán đến việc phải cạnh tranh nhiều, nên sẽ làm sao để bài toán thanh toán mang tính chất thực chất, đảm bảo tiến độ và chất lượng – điều này đương nhiên phản ánh qua giá.

Phân khúc căn hộ hạng B sẽ hưởng lợi về khả năng hấp thụ nhưng dự án phải có mức giá hợp lý thì mới hưởng lợi được, còn nếu không hợp lý thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, bà Hằng lưu ý.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra thực tế rằng, về tổng thể thị trường, thanh khoản căn hộ sẽ còn khó khăn trong ít nhất là 3 - 5 năm tới.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội. (Ảnh: Hạ An).

Chuyên gia Savills cho hay lãi suất, giá cao, chi phí đất, chi phí xây dựng gây áp lực lên tổng giá trị một căn hộ. Điều này dẫn đến việc chủ đầu tư thu hẹp dòng sản phẩm giá cao, còn người mua cũng vô cùng thận trọng khi xuống tiền.

"Hầu hết người mua hiện nay có nhu cầu ở thực, chứ với mức lãi suất ngân hàng cao như hiện nay gần như không người mua để đầu tư, vì đã đầu tư là phần lớn sẽ dùng đòn bẩy tài chính, bà Hằng nhận định.

Với câu chuyện năm 2027, bà Hằng cho biết một yếu tố cần lưu ý là việc triển khai hạ tầng của những đô thị lớn như TP Hà Nội. Việc thành phố thông qua các văn bản pháp lý hoặc tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tạo nguồn cung căn hộ nhiều hơn.

Các chính sách để tăng cung của Hà Nội đang thực hiện rất nhanh, tuy rằng không thể đồng thời ra hàng một lúc nhưng trong vòng 3 - 5 năm tới xu thế này rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của TP Hà Nội cũng đang dần hoàn thiện rất nhanh so với các địa phương khác, nhiều công trình lớn sẽ sớm được hoàn thiện ở phía Bắc hay phía Đông, Nam. Vì vậy, nếu như các dòng sản phẩm mà ra hàng kịp ở những khu vực này thì làm cho mặt bằng chung tất yếu sẽ giảm.

Trong năm tới, các chủ đầu tư chắc chắn sẽ phải điều chỉnh giá. Việc nguồn lớn ồ ạt đưa ra thị trường sẽ khiến chủ đầu tư phải lồng ghép các chính sách ưu đãi, giãn tiến độ, hỗ trợ lãi suất... để chia sẻ bớt với người mua về chi phí tài chính. Còn nếu không thì sẽ không cải thiện được tốc độ hấp thụ, chuyên gia cấp cao từ Savills nhận định.