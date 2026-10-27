Chuyên gia quốc tế: Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển AI ứng dụng

Từ ngày 26 - 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) diễn ra với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Chia sẻ với báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Ge Jun, Tổng Giám đốc TOJOY Enterprise Services, cho rằng Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Để hiện thực hóa tiềm năng này, ông nhấn mạnh yêu cầu về quy hoạch hạ tầng dài hạn, đào tạo nhân lực và chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp mới.

Ông Ge Jun, Tổng Giám đốc TOJOY Enterprise Services.

Hướng tới công nghệ cao và AI ứng dụng

Nhìn lại quá trình đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh khoảng 20 năm trước, ông Ge Jun cho biết doanh nghiệp đã đưa một cơ sở lắp ráp và kiểm định chất lượng bán dẫn vào thành phố. Theo ông, quyết định đầu tư thời điểm đó xuất phát từ định hướng phát triển trong tương lai.

Từ kinh nghiệm này, ông cho rằng TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục hướng tới các ngành công nghệ cao, trong đó có sản xuất chất bán dẫn và AI. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh tiềm năng của AI vật lý (Physical AI), tức hướng ứng dụng AI gắn với thế giới thực, thay vì chỉ giới hạn trong môi trường số. “Tôi nghĩ Việt Nam nắm giữ rất nhiều thế mạnh trong lĩnh vực này”, ông Ge Jun nhận định.

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc TOJOY Enterprise Services, phát triển công nghiệp và hạ tầng đòi hỏi tầm nhìn dài hạn. Các quyết định kinh doanh thường gắn với cam kết đầu tư trong 10-20 năm, do đó, doanh nghiệp cần có sự ổn định và định hướng rõ ràng để xây dựng kế hoạch hoạt động.

Ông bày tỏ mong muốn TP. Hồ Chí Minh có tầm nhìn dài hạn hơn đối với các dự án hạ tầng, đồng thời xây dựng hệ thống ươm mầm nhân tài và những chính sách cụ thể khuyến khích các ngành công nghiệp mới phát triển. Ông cũng nhấn mạnh việc đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, coi doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu của chính quyền nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững.

Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Đánh giá về vị thế của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh trong khu vực Đông Nam Á, ông Ge Jun cho rằng thành phố đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực. Ông nhắc lại dấu mốc Việt Nam bắt đầu mở cửa từ năm 1986 và sau đó gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời đánh giá Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể so với nhiều quốc gia trong ASEAN.

Nguồn nhân lực vẫn là một thách thức đối với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực AI.

Theo ông, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là một trong những yếu tố có thể tham khảo để thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực. Trong đó, hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam có nhiều dư địa khi hai nền kinh tế sở hữu những thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Ông Ge Jun bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng, qua đó giúp TP. Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đối với tăng trưởng và phát triển của toàn vùng.

Đề cập đến cách thức thúc đẩy hợp tác, ông khuyến khích doanh nhân Việt Nam tận dụng nhiều hơn các nền tảng kết nối doanh nghiệp, bao gồm những nền tảng theo ngành và nền tảng chuyên sâu theo chiều dọc đang được sử dụng tại Trung Quốc.

Theo ông, việc tăng cường trao đổi thông tin, tìm hiểu thế mạnh của mỗi bên sẽ giúp doanh nghiệp hai nước xác định cơ hội và nâng cao hiệu quả hợp tác. "Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chính là cơ hội thiết thực để cộng đồng doanh nghiệp giao lưu, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đây cũng là lý do tôi dẫn đầu đoàn khoảng 50 doanh nhân Trung Quốc tham dự sự kiện, với kỳ vọng mở ra thêm những câu chuyện hợp tác trong thời gian tới", ông Ge Jun đánh giá.

Nhân lực là thách thức trong phát triển AI

Bên cạnh những cơ hội, ông Ge Jun cho rằng nguồn nhân lực vẫn là một thách thức đối với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Theo ông, TP. Hồ Chí Minh cần thêm nhân tài và kỹ sư có chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực này. Vì vậy, chính quyền thành phố nên khuyến khích người lao động tập trung vào các chuyên môn cụ thể về AI, đồng thời triển khai chương trình đào tạo giúp kỹ sư trẻ nhanh chóng thích ứng với yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, ông phân biệt rõ định hướng phát triển AI ứng dụng với việc tập trung vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Theo ông, Việt Nam có khả năng tham gia xây dựng các mô hình ứng dụng AI phục vụ khu vực ASEAN và mở rộng ra ngoài khu vực.“Tôi đặt kỳ vọng rất cao vào sự phát triển của đất nước các bạn ở lĩnh vực này”, ông Ge Jun nhấn mạnh.

Trong chuyến trở lại lần này, ông Ge Jun đặc biệt đánh giá cao TP. Hồ Chí Minh về những thay đổi hạ tầng đô thị mà ông quan sát được, từ các tuyến metro, tòa nhà cao tầng đến cầu và hầm chui đang được xây dựng, mang lại cho ông nhiều kỳ vọng. Thách thức là điều không thể tránh khỏi, nhưng với những kế hoạch phát triển đầy tham vọng, thành phố có cơ sở để tiếp tục tiến lên. Ông tin tưởng chính quyền sẽ có quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các bên có thể cùng hợp tác để vượt qua trở ngại trong quá trình phát triển.

Tại diễn đàn CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” diễn ra chiều 26/10, ông Ge Jun, Tổng Giám đốc TOJOY Enterprise Services đã giới thiệu định hướng thúc đẩy danh mục năm dự án hạ tầng và công nghệ mới tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào AI, năng lượng sạch, robot xây dựng và kinh tế tầm thấp. Trong đó, có các ứng dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện.Đại diện TOJOY đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác với Văn phòng Chia sẻ Toàn cầu (GSO) trong khoảng 60-90 ngày tới. Mục tiêu là tiếp tục làm việc với các đối tác và cơ quan liên quan để chuyển những nội dung trao đổi tại CEO 500 thành các dự án đầu tư có tính khả thi.