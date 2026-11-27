Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh minh họa: Vinspeed)

Trong các phiên thảo luận về địa kỹ thuật giao thông hướng tới phát triển đường sắt tốc độ cao tại Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) diễn ra trong ngày 26-27/11, các chuyên gia quốc tế đã đưa ra giải pháp công nghệ để giải quyết bài toán phức tạp về nền móng, đất yếu và sụt lún khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam tại Việt Nam.

Tối ưu về kinh tế lẫn kỹ thuật

Theo Tiến sỹ Susumu Nakajima (Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt Nhật Bản-RTRI), điều kiện tự nhiên Việt Nam có địa hình đồi núi chiếm 75% (trong khi đó Nhật Bản là 70%), lượng mưa trung bình năm 1.821mm (so với Nhật Bản là 1.668mm) và nền đất yếu đồng bằng đều khắc nghiệt hơn Nhật Bản.

Nếu làm nền đường đắp thông thường để tiết kiệm chi phí ban đầu như tuyến Shinkansen đầu tiên năm 1964, Tiến sỹ Susumu Nakajima cảnh báo Việt Nam sẽ đối mặt với thảm họa sụt lún, trồi bùn và chi phí bảo trì khổng lồ trong mùa mưa bão. Ngược lại, nếu làm cầu cạn toàn tuyến thì chi phí đầu tư sẽ đội lên quá cao.

Từ đó, Tiến sĩ Susumu Nakajima đưa ra giải pháp công nghệ đất có cốt mặt cứng chính là “lời giải trung dung” tối ưu nhất về cả kinh tế lẫn kỹ thuật cho Việt Nam.

Tiết lộ bí quyết xây đường sắt cao tốc trên nền đất yếu mà... không cần đóng cọc, Tiến sỹ Susumu Nakajima chỉ ra thông thường việc xây tường chắn hoặc mố cầu trên nền đất yếu bắt buộc phải đóng cọc sâu tốn kém để chống lún. Tuy nhiên, kỹ sư Nhật Bản đã đảo ngược quy trình bằng cách đắp đất gia cường lưới địa kỹ thuật trước, để nền đất tự lún cho đến khi ổn định rồi mới đúc vỏ bê tông cứng bên ngoài.

“Cách làm này giúp giảm 20% chi phí xây dựng mố cầu so với truyền thống, thu hẹp bề ngang công trình để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, đây chính là một điểm nghẽn cực lớn tại các dự án hạ tầng Việt Nam,” Tiến sỹ Susumu Nakajima đánh giá.

Trong thời gian qua hệ thống kết cấu đất có cốt mặt cứng đạt thành tích chưa từng hư hại một lần nào (kể cả khi đang thi công dở dang) trước hàng loạt thảm họa như đại động đất Đông Nhật Bản 2011, động đất Kumamoto 2016, hay các siêu bão Hagibis (mưa 1.001mm) và Talas (mưa trên 2.000mm).

Một tuyến đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bổ sung thêm, Tiến sỹ Yoshitsugu Momoya, Viện Nghiên cứu RTRI (Nhật Bản) dẫn giải bài học “xương máu” từ tuyến Shinkansen đầu tiên (năm 1964) từng gặp sự cố lún nền nghiêm trọng sau khi khai thác do đắp nền bằng đất sét và kiểm soát đầm nén chưa chặt. Từ bài học này, Nhật Bản đã mất hàng thập kỷ để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn khắt khe, biến những nền đất đắp thành bệ đỡ vững chắc cho tàu chạy tốc độ trên 300km/h.

So sánh giữa đường ray đá dăm và đường ray bản bê tông, Tiến sỹ Yoshitsugu Momoya nhìn nhận dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, đường ray bản bê tông giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì định kỳ, qua đó đạt điểm hòa vốn và có tổng chi phí vòng đời rẻ hơn đường ray đá dăm chỉ sau 9-13 năm vận hành.

Ngoài ra, để xử lý hiện tượng “phụt bùn” do mưa nhiều và nền đất yếu tại các đô thị lớn như Tokyo, kỹ sư Nhật Bản phát triển kỹ thuật thay đá dăm tạm thời và bơm vữa xi măng ngay trong khung giờ bảo trì ban đêm ngắn ngủi, giúp giảm tốc độ lún của đường ray tới 25 lần.

Chuẩn bị sẵn phương án ứng phó sự cố rủi ro thi công

Đối với vùng nền đất yếu, chuyên gia Nhật Bản chỉ ra rằng trên các vùng đất sét phù sa quá yếu (tương tự điều kiện địa chất nhiều vùng đồng bằng ở Việt Nam), thay vì cố gắng xử lý nền đất đắp phức tạp cho đường ray bản bê tông, giải pháp tối ưu và kinh tế nhất là chuyển sang kết cấu cầu cạn bê tông.

Giáo sư Tatsuya Ishikawa, Đại học Hokkaido (Nhật Bản), Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật TC202 về Địa kỹ thuật Giao thông của ISMGE cho rằng việc lựa chọn giải pháp khi chưa đánh giá địa chất có thể sai số thực tế và tăng chi phí, do đó kết cấu công trình cần tăng cường đáp ứng các yếu tố chịu tải độ bền lâu dài và phù hợp với điều kiện địa kỹ thuật từng khu vực.

“Vì vậy, không thể áp dụng một kết cấu chung cho toàn tuyến và phải tối ưu cho từng phân đoạn. Ngay cả khi đã khảo sát và tính toán kỹ lưỡng, quá trình thi công vẫn tiềm ẩn rủi ro nên cần chuẩn bị sẵn phương án ứng phó sự cố, tránh rơi vào thế bị động,” Giáo sư Tatsuya Ishikawa lưu ý.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FECON. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2026 đánh giá Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là dự án có yêu cầu rất cao về nền móng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khai thác nên nền móng không được phép biến dạng.

Ông Khoa cũng khẳng định FECON đã có những kế hoạch cụ thể để đào tạo nguồn nhân lực, các trang thiết bị công nghệ áp dụng cho dự án này./.

Theo chủ trương được phê duyệt, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (thành phố Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 67 tỷ USD. Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.