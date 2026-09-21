Chuyên gia quốc tế đến Đà Nẵng, căn hộ ven sông Hàn thêm lợi thế

Đà Nẵng mở rộng cánh cửa đón nhân lực quốc tế

6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng thu hút gần 358 triệu USD vốn ngoại, gấp 1,8 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, bên cạnh các trụ cột dịch vụ - du lịch, thành phố đang tập trung phát triển nền kinh tế tri thức gắn với Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, ưu tiên những lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, logistics thông minh và tài chính quốc tế.

Đà Nẵng vươn mình thành điểm đến an cư lý tưởng cho cộng đồng chuyên gia và nhân lực quốc tế chất lượng cao. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ hút dòng vốn cho các ngành kinh tế mới, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tăng 212 bậc về “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026”. Chuyển động này đang góp thêm “làn gió mới” khiến ngày càng nhiều doanh nhân, nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư quốc tế tìm đến Đà thành.

Trong bối cảnh đó, thành phố xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là “đòn bẩy” cho định hướng phát triển, với mục tiêu chiếm khoảng 42% tổng nguồn nhân lực vào 2030 và khoảng 50% vào 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố đã đưa ra những chính sách khác biệt như chi trả tới 150 triệu đồng mỗi tháng cho các chuyên gia đầu ngành, giảm đến 50% thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 năm, kéo dài thị thực cư trú cho chuyên gia nước ngoài…

Lợi suất cho thuê ấn tượng tại phân khu The Panoma khẳng định tiềm năng khai thác của bất động sản ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Với nhóm chuyên gia, nhà quản trị hay doanh nhân quốc tế, một căn hộ phải là nơi đủ gần trung tâm, đủ riêng tư và mang lại chất lượng sống tương xứng. Trong bối cảnh đó, những dự án căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Chẳng hạn căn hộ The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence đang được cho thuê với mức giá từ 18 - 42 triệu đồng (tùy diện tích), trong đó nhiều khách thuê là các chuyên gia, doanh nhân quốc tế ký hợp đồng dài hạn.

“Định hướng phát triển kinh tế, thu hút cư dân quốc tế của Đà Nẵng đang mở ra cơ hội đầu tư lưu trú tiềm năng bên sông Hàn”, ông Trần Việt Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tati, chia sẻ.

Dự án nào chiếm ưu thế?

Trong một đô thị đang hòa mình trong dòng chảy hội nhập toàn cầu, vị trí trung tâm ven sông Hàn đem đến cho các dự án BĐS một lợi thế đặc biệt: “sát sườn” những chuyển động sôi động nhất của thành phố, nhưng vẫn giữ được khoảng lùi cần thiết cho trải nghiệm sống riêng tư.

Tòa tháp Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence sở hữu tọa độ đắc địa ven sông Hàn. Ảnh: Sun Property.

Tọa lạc tại mặt đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt, Symphony 5 nằm trong quần thể Sun Symphony Residence ven sông Hàn. Từ đây, cư dân có thể đi đến biển Mân Thái chỉ khoảng 3km, Da Nang Downtown khoảng 5km và sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 7km. Với những cư dân quốc tế và giới trí thức thường xuyên phải di chuyển phục vụ công việc, sự thuận tiện ấy mang ý nghĩa quan trọng.

Từ thiết kế bên ngoài đến không gian sống bên trong, Symphony 5 thiết lập chuẩn sống cao cấp với hệ tiện ích nghỉ dưỡng, gồm: phòng gym, yoga, spa, hồ bơi rộng 450m2, Kids Club, chuỗi shophouse khối đế... Cùng với đó là tầm nhìn panorama từ ban công mở ra sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố.

Cư dân Symphony 5 tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ của đô thị biển ngay từ ban công căn hộ. Ảnh: Sun Property.

Để làm giàu trải nghiệm, Sun Group đã đầu tư tổ hợp công viên rộng đến 19.000m2, gồm công viên thể thao 10.000 m2 tích hợp sân pickleball, bóng rổ; công viên trung tâm 5.000 m2; công viên ven sông 4.000 m2 và bến du thuyền.

Đại diện chủ đầu tư cho hay, đang tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án đầu tư cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hàn với tổng vốn dự kiến 10.527 tỷ đồng. Trong tương lai gần, diện mạo không gian công cộng ven sông Hàn sẽ được nâng tầm: cởi mở hơn, giàu trải nghiệm hơn, kết nối tốt hơn với người dân.

“Với Symphony 5, chúng tôi muốn mang đến lựa chọn nơi ở ven sông Hàn cho cộng đồng cư dân quốc tế và giới trí thức đang ngày càng gia tăng tai Đà Nẵng, nơi nhịp sống đô thị và những trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư được cân bằng”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Hệ thống công viên ven sông quy mô 19.000m2 mang đến không gian sống xanh mát, chuẩn sinh thái cho cư dân Symphony 5.Ảnh: Sun Property.

Với các nhà đầu tư nhạy bén, sở hữu căn hộ cao cấp ven sông Hàn trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm là “nước cờ” sớm để đón đầu dòng khách quốc tế đang đổ về Đà Nẵng.