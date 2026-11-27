Chuyên gia quốc tế đề xuất phương án ứng phó trước khi khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Để các đoàn tàu tốc độ cao Bắc - Nam vận hành an toàn, Việt Nam phải giải quyết bài toán phức tạp từ nền móng, địa chất đến giám sát kết cấu. Tại GEOTEC HANOI 2026, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ những cảnh báo và giải pháp công nghệ đáng chú ý cho siêu dự án dự kiến khởi công cuối năm 2028.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-gia-quoc-te-de-xuat-phuong-an-ung-pho-truoc-khi-khoi-cong-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-post1897966.tpo