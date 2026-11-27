Hàng loạt bất cập từ khâu phân loại cấp cứu, điều phối lượt khám lại đến cung ứng thuốc bảo hiểm y tế và khám sức khỏe học đường vừa được chỉ rõ qua 132 phản ánh của người dân gửi tới Sở Y tế TP HCM. Trước thực trạng này, Sở yêu cầu các bệnh viện phải chấn chỉnh triệt để quy trình thay vì chỉ dừng lại ở việc xin lỗi hay rút kinh nghiệm.