Chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tuần này tiếp tục giảm

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan gia tăng trên Phố Wall sau đợt giảm mạnh của kim loại quý. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan hơn về triển vọng giá vàng trong tuần này.

Giá vàng thế giới lúc 6h47 phút. Nguồn: Trading View

Vào lúc 6h47, giá vàng giao ngay ở mức 3.992 USD/ounce, giảm 0,04% so với phiên trước đó. Trước kỳ nghỉ cuối tuần, giá từng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, thấp hơn một chút so với 3.990 USD/ounce.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, có 7 người, tương đương 41%, dự báo giá vàng giảm trong tuần này. 4 người, chiếm 24%, kỳ vọng giá tăng, trong khi 6 người còn lại, tương đương 35%, cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Ở cuộc thăm dò trực tuyến dành cho nhà đầu tư cá nhân, 161 người tham gia bình chọn. Trong đó, 67 người, tương đương 42%, dự báo giá vàng tăng; 41 người, chiếm 26%, dự báo giá giảm và 53 người, tương đương 33%, kỳ vọng giá đi ngang.

Ngưỡng 4.000 USD/ounce được chú ý

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng giao ngay đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, dưới 3.990 USD/ounce, trước khi phục hồi. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật vẫn yếu, khi những chỉ báo động lượng chưa tăng trở lại và đường trung bình động 5 ngày, 20 ngày đều đi xuống. Theo ông, vùng 4.065 đến 4.075 USD/ounce là ngưỡng kháng cự ban đầu.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, đồng thời cho rằng mốc này có thể được giữ vững hoặc giá chỉ giảm nhẹ xuống dưới.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định ngưỡng 4.000 USD/ounce vẫn đang trụ vững. Theo ông, dù giá có thể cần thêm thời gian để đảo chiều, triển vọng tích lũy vàng trong dài hạn vẫn đáng chú ý. Ngay cả khi kinh tế Mỹ xuất hiện vấn đề và làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro, ông vẫn nghiêng về khả năng tích lũy kim loại quý trong dài hạn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kích hoạt các yêu cầu bổ sung ký quỹ. Một số nhà đầu tư cần tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu này đã bán vàng, góp phần đẩy giá xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Ông Checkan không kỳ vọng giá vàng duy trì dưới ngưỡng này lâu. Theo ông, nếu không có bất ngờ từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư tuần này, giá có thể phục hồi khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua vào ở vùng thấp.

Tuy nhiên, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cảnh báo thanh khoản trên thị trường đang mỏng, khiến các đợt bán ra có thể làm biến động giá mạnh hơn. Bên cạnh diễn biến lãi suất, thị trường còn chịu tác động từ những bất định liên quan đến xung đột Iran, tình hình Nga và Ukraine, khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo ông Grady, trong bối cảnh này, các nhà giao dịch khó đánh giá rủi ro và cơ hội khi mở vị thế mới. Nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, các lệnh dừng lỗ bên dưới có thể làm gia tăng áp lực bán.

Xung đột và chính sách tiền tệ gây sức ép lên giá vàng

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định xung đột Iran cùng những tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và dự báo lãi suất Fed tiếp tục hạn chế khả năng tăng giá của vàng.

Theo ông, để giá vàng quay lại xu hướng tăng, tình hình tại eo biển Hormuz cần được giải quyết và các cuộc xung đột phải chấm dứt. Tuy nhiên, ông không cho rằng những điều kiện này sẽ sớm được đáp ứng. Ông cũng không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, dù mức giá thấp hơn có thể thu hút lực mua trở lại.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, kỳ vọng giá vàng phục hồi từ vùng đáy trong tuần này.

Theo ông Kuptsikevich, kể từ đầu tháng 10, giá vàng thường nhận được lực hỗ trợ khi giảm về vùng 4.100 USD/ounce. Xu hướng này bị phá vỡ vào thứ Năm, khi vàng, Bitcoin và chỉ số Nasdaq-100 đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng lực mua vàng vẫn xuất hiện sau khi giá tạm thời xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Ông nhận định vùng 3.950 đến 4.100 USD/ounce đã đóng vai trò hỗ trợ cho giá vàng trong hơn một năm qua. Dù đà giảm có thể tiếp diễn, mức giảm trong ngắn hạn được ông đánh giá là quá mạnh, mở ra khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi điều chỉnh trong những ngày tới.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các dữ liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin tiêu dùng, doanh số nhà mới, GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Diễn biến lãi suất và những bất định địa chính trị sẽ tiếp tục là các yếu tố cần theo dõi đối với giá vàng, trong khi ngưỡng 4.000 USD/ounce vẫn là mốc được nhiều chuyên gia chú ý.