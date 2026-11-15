Chuyên gia Pháp trao đổi về AI, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam

Với chủ đề “AI và văn hóa, giáo dục”, các hoạt động tập trung trao đổi về tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh đối với hoạt động sáng tạo, tiếp nhận tri thức và phương pháp giáo dục; đồng thời đặt ra vấn đề về vai trò của con người trong việc định hướng, sử dụng công nghệ.

Chuyên gia Valentin Schmite. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo Valentin Schmite, AI thường được nhìn nhận như một công cụ giúp tiết kiệm thời gian, tăng tốc độ xử lý công việc và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, công nghệ này còn có khả năng mở ra những cách thức mới để con người khám phá, tiếp cận văn hóa và tri thức.

Ông dẫn chứng trải nghiệm tại Lâu đài Versailles (Pháp), nơi du khách có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu một tác phẩm điêu khắc nhờ khả năng tương tác với công nghệ AI.

Trong giáo dục, một cuốn sách giáo khoa ứng dụng AI của Nhà xuất bản Nathan cũng tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn đặt những câu hỏi mà các em có thể còn ngần ngại khi trao đổi trên lớp.

Theo chuyên gia, giá trị của AI không đơn thuần nằm ở việc tăng năng suất mà còn ở khả năng khơi gợi sự tò mò, mở rộng góc nhìn và tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

Tuy nhiên, công nghệ này không tự tạo ra tri thức từ hư không, mà được phát triển dựa trên các tác phẩm, kho lưu trữ, ngôn ngữ và những nguồn kiến thức do con người xây dựng. Bởi vậy, văn hóa và giáo dục vừa là lĩnh vực ứng dụng, vừa là nền tảng quan trọng định hình sự phát triển của AI.

Valentin Schmite là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ask Mona, startup tiên phong ứng dụng AI trong hỗ trợ các bảo tàng và không gian văn hóa trên thế giới.

Ông đồng thời là giảng viên tại Đại học Sciences Po Paris và Đại học Sorbonne, tham gia đào tạo, tư vấn cho các cơ quan công quyền và doanh nghiệp về tác động của AI tạo sinh đối với lĩnh vực sáng tạo. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình, bài viết chuyên sâu về nghệ thuật và AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 13/11, ông tham gia tọa đàm “Khi AI gặp gỡ văn hóa và giáo dục” tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hội thảo dành cho giáo viên, học sinh tại Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin (Hà Nội).

Chuyên gia Valentin Schmite cùng đại biểu tham gia tọa đàm “Khi AI gặp gỡ văn hóa và giáo dục” tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ngày 16/11, chuyên gia có buổi hội thảo cùng chủ đề tại Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng). Ngày 17/11, ông tham gia tọa đàm “Nghệ thuật và Sáng tạo trong kỷ nguyên AI” tại TP. Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ngày 18/11, ông có buổi hội thảo trong khuôn khổ chương trình Tháng 11 Kỹ thuật số 2026 tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Chuỗi hoạt động là dịp để chuyên gia Pháp chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giáo dục, đồng thời thúc đẩy trao đổi giữa các chuyên gia, nhà giáo dục, sinh viên và công chúng Việt Nam về cơ hội, thách thức khi công nghệ này ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống.