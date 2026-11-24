Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia, đối tác Cộng hòa Pháp tham gia hoạt động đi bộ dưới nước tại biển Quy Nhơn

Sáng 24.11, tại bãi biển Quy Nhơn diễn ra hoạt động đi bộ dưới nước ven biển (Longe-Côte), sự kiện giao lưu thể thao Pháp – Việt. Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở VHTTDL Gia Lai và Hiệp hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ (AFS), đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển Quy Nhơn, Gia Lai an toàn, năng động và hội nhập.

Longe-Côte (đi bộ dưới nước) là môn thể thao cộng đồng và rèn luyện thể lực đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt tại vùng Normandie (Cộng hòa Pháp) và đang được thúc đẩy đưa vào chương trình Thế vận hội Olympic 2032.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai là vùng đất hội tụ vẻ đẹp kỳ vĩ của đại ngàn Tây Nguyên và bờ biển duyên hải miền Trung thơ mộng. Địa phương luôn coi trọng việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là với vùng Normandie và AFS.

Đây không chỉ là môn thể thao cộng đồng giúp nâng cao sức khỏe mà còn là phương pháp huấn luyện thể lực khoa học cho thể thao thành tích cao.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai nhấn mạnh, với đường bờ biển dài, cát mịn và khí hậu ôn hòa quanh năm tại Quy Nhơn, cùng sự đồng hành của AFS và các đối tác Cộng hòa Pháp, Gia Lai quyết tâm trở thành địa phương tiên phong phát triển bài bản môn thể thao này tại Việt Nam và Đông Nam Á, gắn với chiến lược “kinh tế thể thao” và “du lịch xanh, bền vững”.

Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Quy Nhơn, Gia Lai an toàn, năng động và hội nhập

Tại sự kiện, các chuyên gia Pháp và hàng chục VĐV đã cùng di chuyển đến khu vực bãi cát đã được khoanh vùng, bắt đầu phần phổ biến quy tắc an toàn, khởi động và thực hành kỹ thuật đi bộ dưới nước ven biển.

Sở VHTTDL Gia Lai trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật tận tình của các chuyên gia Pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và tinh thần chuẩn bị trách nhiệm của Ban Tổ chức.

Đồng thời đề nghị lực lượng cứu hộ, y tế và các VĐV tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối để buổi trải nghiệm đạt chất lượng cao nhất.