Chuyên gia Pháp chia sẻ về Chuyển đối số và trí tuệ nhân tạo đối với lãnh đạo, quản lý

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp, Đại sứ quán Cộng hoà Pháp, phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ dự án Hợp tác Chính phủ điện tử giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam, đoàn chuyên gia cấp cao của Pháp về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số có chuyến công tác tại Việt Nam. Đoàn đã tham dự buổi trao đổi chuyên đề Chuyển đối số và trí tuệ nhân tạo đối với lãnh đạo, quản lýnhằm nâng cao năng lực thực hành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày 10/10.

Tham dự buổi trao đổi chuyên đề có ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; PGS,TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp; cùng toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K77 và các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trước sự phát triển bứt phá của công nghệ, buổi trao đổi chuyên đề Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo đối với Lãnh đạo, Quản lý nhằm cập nhật tư duy quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ cấp cao, giúp các nhà lãnh đạo chủ động định hình tư duy thiết kế dịch vụ công, lấy con người làm trung tâm, tối ưu hóa AI và công nghệ số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ người dân trên không gian số.

Trong chương trình, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi cùng 700 học viên cũng là các nhà quản lý, lãnh đạo về phương pháp tái thiết kế quy trình hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo thông qua ứng dụng dữ liệu và AI. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống chính quyền số vận hành minh bạch, nhanh chóng và tinh gọn phục vụ người dân. Bên cạnh việc nâng cao hiệu suất công vụ, nội dung hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin, trang bị cho nhà quản lý tư duy chiến lược trong việc chỉ đạo xây dựng các cơ chế bảo mật đa lớp nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu quốc gia và dữ liệu cá nhân của người dân trước các nguy cơ an ninh mạng phức tạp.

PGS,TS Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các chuyên gia Pháp

Một nền quản trị số "gần dân" phải luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò, bản lĩnh và tầm nhìn của nhà lãnh đạo. AI giúp giải phóng sức lao động, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ ra quyết định; nhưng sự thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm cùng chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ mới là yếu tố quyết định chất lượng phục vụ người dân.

Việc liên tục cập nhật, nâng cao năng lực ứng dụng AI và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao chính là chìa khóa củng cố nền móng cho một nền quản trị số nhân văn, hiệu quả và bền vững.