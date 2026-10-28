Chuyên gia phân tích kịch bản lãi suất của Fed trong tháng 10

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Lào, từ ngày 26 đến 28/10/2026, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm và đào tạo chuyên sâu về mua, quản lý và xử lý nợ xấu dành cho Công ty Quản lý nợ và tài sản Nhà nước Lào (SAMC). Đây không chỉ là hoạt động hợp tác nghiệp vụ giữa hai tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đặc thù trong hệ thống tài chính – ngân hàng, chương trình còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực xử lý nợ xấu, góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.