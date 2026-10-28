Kinh tếTài chính

Chuyên gia phân tích kịch bản lãi suất của Fed trong tháng 10

Các chuyên gia tranh luận về kịch bản lãi suất, khi các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bước vào phòng họp kín trong hai ngày 27-28/10.

Báo VTC News
1 liên quanGốc

Nguyễn Ngọc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chuyen-gia-phan-tich-kich-ban-lai-suat-cua-fed-trong-thang-10-ar1047667.html