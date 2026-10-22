Chuyên gia ô tô lý giải vì sao nên mua xe cũ trên 4 năm tuổi

Thay vì chọn xe cũ bốn năm tuổi như lời khuyên truyền thống, các chuyên gia cho rằng xe từ sáu đến bảy năm tuổi mới là thời điểm vàng để mua nhờ sự ổn định về giá trị và chi phí bảo dưỡng. Phân tích dữ liệu cho thấy xe trong khoảng tuổi này có mức khấu hao chậm lại và chi phí sửa chữa không tăng đột biến, giúp người mua tiết kiệm đáng kể.

Hình minh họa xe ô tô cũ trên 4 năm tuổi. Ảnh: Yahoo

Theo phân tích của Bumper và dữ liệu từ MoneyGeek, xe ô tô đã qua sử dụng trong khoảng sáu đến bảy năm tuổi thường có giá trị còn lại khoảng 22.000 USD, mức khấu hao đã dần ổn định so với những năm đầu. Đây được xem là thời điểm hợp lý để mua xe cũ nhằm tránh mất giá quá nhanh trong năm đầu tiên.

Chi phí sửa chữa xe bắt đầu tăng từ năm thứ tư, đạt đỉnh vào năm thứ năm, sau đó duy trì ở mức ổn định trong hai năm tiếp theo trước khi có xu hướng tăng trở lại vào năm thứ tám. Điều này cho thấy giai đoạn sáu đến bảy năm tuổi là thời điểm chi phí bảo dưỡng không quá cao, giúp người dùng cân đối được ngân sách.

Ngoài tuổi xe, quãng đường đã đi và lịch sử bảo dưỡng được đánh giá quan trọng hơn trong việc xác định độ tin cậy và hiệu quả chi phí của xe cũ. Một chiếc xe sáu năm tuổi được bảo dưỡng tốt dù có số km cao vẫn có thể vận hành ổn định hơn so với xe trẻ tuổi nhưng thiếu chăm sóc.

Việc lựa chọn xe cũ cần dựa trên nhiều yếu tố như tuổi xe, số km đã đi, tình trạng tổng thể và lịch sử sở hữu để đảm bảo mua được xe phù hợp với nhu cầu và hạn chế rủi ro phát sinh chi phí sửa chữa lớn.

Khuyến nghị này giúp người mua tránh được những tổn thất tài chính do khấu hao nhanh và chi phí sửa chữa cao trong những năm đầu sử dụng, đồng thời tận dụng được giá trị ổn định của xe ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, người mua cũng cần lưu ý rằng mỗi chiếc xe có đặc điểm riêng, do đó việc kiểm tra kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định vẫn là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi lâu dài.