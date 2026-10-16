Chuyên gia nước ngoài: 'Vốn ngoại rút khắp châu Á, không cần quá lo với cú giảm ngắn hạn của VN-Index'

Ông Khashayar Surti, CFA – Giám đốc Giao dịch đa tài sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UBS Asset Management.

Ông Khashayar Surti, CFA – Giám đốc Giao dịch đa tài sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UBS Asset Management, cho rằng những khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam đang từng bước được tháo gỡ. Theo ông, thị trường đang trở nên thông thoáng, thuận lợi và dễ tiếp cận hơn, trong khi sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế cũng ngày càng gia tăng.

DÒNG VỐN NGOẠI RÚT RA KHÔNG PHẢI HIỆN TƯỢNG RIÊNG CỦA VIỆT NAM

Trao đổi trong chương trình do SSI tổ chức mới đây, ông Khashayar Surti đánh giá, thị trường Việt Nam đã thay đổi, mọi thứ trở nên thông thoáng, dễ dàng và "mượt mà" hơn.

Đối với việc thị trường giảm khoảng 6% kể từ thời điểm được nâng hạng, ông Khashayar Surti cho rằng đây là diễn biến bình thường trong ngắn hạn và không phải là điều đáng lo ngại. Theo ông, thị trường chắc chắn sẽ có những thay đổi, nhưng nhà đầu tư không nên tập trung quá nhiều vào tác động trong ngắn hạn mà cần có góc nhìn dài hạn hơn.

“Chúng tôi tự tin về những gì đã đạt được ở thị trường Việt Nam và hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực hơn nữa diễn ra tại thị trường Việt Nam”, ông chia sẻ.

Đề cập đến hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, ông Khashayar Surti cho rằng cần nhìn nhận xu hướng này trong bối cảnh rộng hơn của thị trường khu vực.

Theo ông, thị trường hiện đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Khi một thị trường có sự dịch chuyển lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh mẽ nhưng đồng thời chứng kiến sự sụt giảm của dòng vốn đầu tư, những biến động như vậy cần được nhìn nhận một cách bình tĩnh.

Ngay cả những thị trường phát triển hơn như Đài Loan hay Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Vì vậy, nhà đầu tư không nên quá lo lắng trước những biến động ngắn hạn.

Theo ông, thị trường sẽ có những thời điểm xuất hiện bong bóng và những bong bóng này không thể tồn tại mãi. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần tin tưởng vào quyết định đầu tư của mình. Khi những thay đổi tích cực xuất hiện, lợi ích cuối cùng sẽ đến với nhà đầu tư.

Một khía cạnh khác được nhấn mạnh là những biến động của thị trường cũng có thể tạo ra cơ hội. Việc giá cổ phiếu giảm có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư mua vào ở mức giá thấp hơn và hưởng lợi khi thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, cần tiếp tục quan sát thời gian tồn tại cũng như mức độ tác động của xu hướng này trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời so sánh với các chu kỳ và xu thế trong quá khứ.

Ông cũng dẫn chứng thị trường Hàn Quốc, nơi dòng vốn ngoại cũng đang chịu áp lực. THị trường này đã giảm khoảng 7–8% trong tuần vừa qua. Điều đó cho thấy việc nhà đầu tư nước ngoài rút vốn hoặc bán ra không phải hiện tượng riêng của Việt Nam, mà đang diễn ra tại nhiều thị trường khác trong khu vực Châu Á.

FTSE RUSSELL NÂNG HẠNG LÀ ĐIỀU KIỆN HÚT VỐN

Theo ông Khashayar Surti, cần thêm thời gian để đánh giá chính xác hơn những ưu tiên đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều điều kiện tiếp cận thị trường hiện đã thuận lợi hơn đáng kể.

Việc mở tài khoản trở nên dễ dàng hơn, hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và nhiều quy trình khác cũng ngày càng rõ ràng, minh bạch hơn. Những thay đổi này đang giúp thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam được đánh giá là một điều kiện rất tích cực để gia tăng sự quan tâm của dòng vốn quốc tế và tác động này có thể còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Theo ông, khi các nhà đầu tư trao đổi về những thị trường trong khu vực Châu Á, Việt Nam ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Đây là tín hiệu cho thấy vị thế của thị trường Việt Nam đang được cải thiện.

Ông Khashayar Surti cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong quá trình cải cách thị trường, hướng tới một thị trường tốt hơn, minh bạch hơn, thông thoáng hơn và có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Ccác quốc gia trong khu vực cũng đang quan tâm và tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau. Những thị trường như Nhật Bản đã trải qua nhiều năm phát triển và ổn định, qua đó mang lại nhiều bài học về tác động của cải cách và phát triển hạ tầng. Hàn Quốc hiện cũng đang học hỏi những kinh nghiệm từ Nhật Bản, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Theo ông, Việt Nam cũng có thể tham khảo những bài học này.

“Mỗi thị trường đều có những ưu điểm và nhược điểm. Chúng ta nên học hỏi những ưu điểm của các thị trường khác để phục vụ quá trình phát triển của mình”, ông nói.

Theo đó, những cải cách của Việt Nam như không yêu cầu vốn ngay từ đầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở tài khoản hay áp dụng mô hình môi giới toàn cầu đều được đánh giá là những bước đi tích cực, có thể giúp thị trường thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn rất nhiều bài học quý báu từ các thị trường khác có thể tiếp tục tham khảo và áp dụng. Điều này sẽ giúp thị trường phát triển hơn cả về quy mô lẫn chất lượng.

Chẳng hạn Vanguard hiện có 25 quỹ đang mua cổ phiếu, cho thấy dư địa để Việt Nam tiếp tục thu hút những dòng vốn như vậy là rất lớn.

"Không nên quá lo lắng trước những đợt sụt giảm trong ngắn hạn gần đây. Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, tham gia thị trường, những tác động tích cực sẽ trở nên rõ nét hơn và triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam sẽ sáng hơn", vị này nhấn mạnh.

Nhìn lại quá trình phát triển của thị trường Việt Nam, ông Khashayar Surti cho rằng những thay đổi gần đây có ý nghĩa đặc biệt lớn.

Theo ông, trong cả một thập kỷ trước đó, thị trường Việt Nam không có quá nhiều thay đổi mang tính đột phá. Tuy nhiên, những thay đổi diễn ra trong tuần vừa qua có thể được xem là tương đương với những gì thị trường đã trải qua trong cả một thập kỷ.

Nếu trước đây mức 1.200 điểm từng là một cột mốc đáng chú ý, thì sau đó thị trường đã tiến tới khoảng 2.000 điểm vào năm 2024. Khi VN-Index đạt 2.000 điểm, những mốc như 1.700 điểm từng được xem là một mục tiêu rất khó đạt được. Tuy nhiên, thực tế thị trường sau đó đã vượt xa mức kỳ vọng này.

Những thay đổi đó, theo ông Khashayar Surti, cho thấy hành trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa phía trước, đặc biệt khi các cải cách về khả năng tiếp cận, hạ tầng thị trường và thu hút nhà đầu tư quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.