Sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 3 năm tới

Mặc dù nền kinh tế Nhật Bản bất ngờ suy giảm trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, lần suy giảm đầu tiên sau một năm; song theo các nhà kinh tế, BOJ dường như lo ngại hơn về việc lạm phát vượt mục tiêu 2%. Do đó, họ vẫn quyết tâm duy trì lộ trình tăng lãi suất.

“Đánh giá của BOJ rằng các rủi ro tăng giá vẫn còn lớn trong bối cảnh điều kiện tài chính vẫn đang nới lỏng vẫn không thay đổi; do đó, chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì theo hướng thắt chặt”, Kei Fujimoto - Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nhận định.

Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 11 đến 18 tháng 11 cho thấy, có tới 61 trong số 71 nhà kinh tế tham gia khảo sát (86%) dự báo, BOJ sẽ tăng lãi suất ngắn hạn lên 1,5% tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 17 và 18 tháng 12.

Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên sau 37 năm BOJ thực hiện tăng lãi suất ba lần trong cùng một năm dương lịch.

Chưa dừng lại ở đó, gần 60% các nhà kinh tế (35 trong số 61 người trả lời câu hỏi) còn dự đoán lãi suất chính sách sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản nữa, lên mức 1,75% vào cuối tháng 3 năm sau – sớm hơn ba tháng so với dự báo trong cuộc khảo sát hồi tháng 10.

Trong số 31 nhà kinh tế tham gia khảo sát đã trả lời một câu hỏi bổ sung, gần một nửa (48%) cho rằng mức lãi suất cuối cùng sẽ là 1,75%, trong khi một tỷ lệ tương đương dự đoán con số này sẽ đạt 2% hoặc cao hơn. Kết quả này gần như tương đồng với cuộc khảo sát vào tháng 10, mặc dù quy mô mẫu trong tháng 11 nhỏ hơn một chút.

Theo các nhà kinh tế, lý do để BOJ làm như vậy xuất phát từ lo ngại lạm phát tại Nhật có thể tăng vượt mục tiêu 2% của cơ quan này do giá năng lượng tăng cao vì chiến sự tại Trung Đông. Trong khi đồng yên yếu đang làm trầm trọng hơn áp lực lạm phát.

Trên thực tế đồng yên đã giảm mạnh trở lại trong thời gian gần đây và hiện đang giao dịch ngay sát ngường tâm lý quan trọng là 160 JPY/USD. Nguyên nhân một phần do sự mạnh lên của đồng USD, một phần do các nhà giao dịch lo ngại về khả năng hỗ trợ can thiệp từ phía Mỹ có thể khá hạn chế sau khi số liệu mới đây cho thấy số tiền mà phía Mỹ bỏ ra can thiệp không lớn như kỳ vọng.

Ngoài ra, Fed đang được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới. Nếu điều đó xảy ra, đồng yên có thể phải đối mặt với áp lực bán tháo mới nếu BOJ không bắt kịp đà tăng lãi suất của Fed.

“Do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng yên có nhiều khả năng sẽ suy yếu hơn nữa... Nếu BOJ không tăng lãi suất vào tháng 12, đồng yên có thể còn mất giá sâu hơn, từ đó làm gia tăng áp lực đẩy giá cả lên cao”, Kei Fujimoto của Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nhận định.

Tín hiệu đã phát

Trong phát biểu mới đây, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cũng cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ông cũng cho biết, BOJ đang theo dõi sát sao tác động lạm phát từ sự suy yếu của đồng yên, cảnh báo rằng đà giảm giá của đồng tiền này có thể đẩy lạm phát vượt mục tiêu bằng cách làm tăng giá hàng loạt mặt hàng.

“Chúng tôi lưu tâm đến rủi ro rằng nếu giá dầu thô tiếp tục tăng và đồng yên tiếp tục mất giá, thu nhập thực tế của các hộ gia đình có thể bị ảnh hưởng, gây áp lực lên tiêu dùng lớn hơn dự kiến”, Thống đốc BOJ phát biểu trước Quốc hội hôm 19/11.

Trả lời câu hỏi của một số chuyên gia về việc liệu sự sụt giảm trong tiêu dùng cá nhân, vốn được ghi nhận trong dữ liệu GDP quý III, có ảnh hưởng đến tốc độ và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai hay không? Ông Ueda khẳng định, chi tiêu tiêu dùng nhìn chung vẫn có sức chống chịu tốt; sự sụt giảm trong dữ liệu GDP quý III chủ yếu là do chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện thời tiết bất lợi.

“Tiền lương danh nghĩa sẽ tăng ổn định, trong khi tốc độ lạm phát nhiều khả năng sẽ chậm lại dần”, ông Ueda nói, đồng thời cho biết thêm rằng thu nhập hộ gia đình tăng lên sẽ là nền tảng hỗ trợ cho tiêu dùng. “Chúng tôi kỳ vọng tiêu dùng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trưởng vừa phải” sau giai đoạn chững lại tạm thời, ông nói thêm.

Về chính sách tiền tệ, ông Ueda tái khẳng định quyết tâm của BOJ trong việc tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời cho biết các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng bất chấp những đợt tăng lãi suất trước đó.

“Lãi suất thực ở phân khúc kỳ hạn ngắn – yếu tố có tác động lớn nhất đến hoạt động kinh tế – vẫn ở mức thấp bất chấp các đợt tăng lãi suất trước đây, qua đó tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng”, ông nói và lưu ý rằng, đồng yên yếu có thể gây tác động mạnh hơn đến lạm phát so với trước đây, do các doanh nghiệp hiện nay chủ động hơn trong việc chuyển phần chi phí gia tăng sang giá bán sản phẩm.

“Việc giữ lạm phát cơ bản ổn định quanh mục tiêu 2% là rất quan trọng, nhằm tránh nguy cơ lạm phát vượt mức – điều có thể gây tổn hại cho nền kinh tế”, ông nhấn mạnh.

Theo các nhà phân tích, những phát biểu của ông Ueda đã phát đi một tin hiệu mạnh mẽ rằng BOJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.