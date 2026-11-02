Chuyên gia: NHTW Nhật sẽ tăng lãi suất vào tháng 12

Giữ nguyên lãi suất, nhưng ‘diều hâu’ hơn

Đúng như dự báo của thị trường, BOJ đã giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,25% vào thứ Sáu tuần trước với sự ủng hộ của 8/9 thành viên của Uỷ ban Chính sách. Tuy nhiên cơ quan này đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát và tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục nâng chi phí vay vốn nhằm ngăn chặn các rủi ro lạm phát đang gia tăng.

Trong báo cáo về Triển vọng kinh tế và lạm phát mới nhất, BOJ cho biết, các rủi ro đối với triển vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang nghiêng về phía tăng. Mặc dù CPI cơ bản đang ở mức tương đối phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả là 2%, “vẫn tồn tại nguy cơ kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn sẽ gia tăng, khiến lạm phát CPI cơ bản vượt lên trên mục tiêu ổn định giá cả”.

“Việc duy trì lạm phát CPI cơ bản ở mức khoảng 2% là rất quan trọng để ngăn ngừa rủi ro lạm phát CPI cơ bản tăng vượt quá mục tiêu ổn định giá cả 2%, từ đó tránh gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế trong tương lai”, BOJ nhấn mạnh và khẳng định: "Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ, tùy theo diễn biến của hoạt động kinh tế, giá cả cũng như các điều kiện tài chính”.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cũng cho biết, mục tiêu của BOJ là đạt được mục tiêu về giá một cách bền vững và ổn định. Theo nghĩa đó, họ vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình.

“Điều quan trọng là phải neo giữ lạm phát cơ bản quanh mức mục tiêu đã đề ra. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ ngồi yên chờ đợi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách phù hợp để lạm phát cơ bản được neo giữ quanh mức 2%”, ông nhấn mạnh.

Sẽ tăng lãi suất trong tháng 12

Với việc BOJ tỏ ra quyết liệt hơn trong việc kiểm soát lạm phát, giới chuyên gia cho rằng, cơ quan này sẽ tăng thêm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12.

“Điểm đáng chú ý từ báo cáo ban đầu là quan điểm cứng rắn (hawkish) về lạm phát, tạo tiền đề cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 12...”, David Chao – Chiến lược gia thị trường toàn cầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Invesco ở Singapore nhận định.

Đồng quan điểm, Kazutaka Maeda – Chuyên gia Kinh tê scấp cao tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda cho rằng, mặc dù các dự báo lạm phát vẫn nhìn chung nhất quán với mục tiêu 2%, nhưng BOJ dường như ngày càng lưu tâm đến khả năng lạm phát có thể vượt mục tiêu.

"Thay vì duy trì khoảng cách sáu tháng giữa các đợt tăng lãi suất như giả định trước đây, BOJ có thể đang cân nhắc tăng lãi suất mỗi ba tháng một lần; điều này biến cuộc họp tháng 12 trở thành thời điểm khả thi cho đợt tăng lãi suất tiếp theo”, chuyên gia này cho biết.

Masato Koike – Chuyên gia Kinh tế cấp cao tại Sompo Institute Plus ở Tokyo cũng cho rằng, việc BOJ dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được nâng lên trong Báo cáo Triển vọng, điều này cho phép BOJ củng cố định hướng tăng lãi suất và lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ (hawkish) mạnh mẽ hơn trước. “Thông tin này có thể được xem là tín hiệu cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, dựa trên cơ sở là mục tiêu lạm phát 2% đã đạt được”.

Thậm chí Shoki Omori – Chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định ,tại Nhật Bản của Deutsche Securities ở Tokyo còn cho rằng, với nhận định rằng lạm phát cơ bản đã đạt mức 2%, BOJ đã thay đổi mục tiêu hoạt động: không còn là một NHTW nỗ lực đạt tới mục tiêu lạm phát, mà là một ngân hàng đang cố gắng kiểm soát để lạm phát không vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Đối với lãi suất, điều này chuyển trọng tâm thảo luận từ 'khi nào đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra' sang 'lãi suất chính sách sẽ dừng lại ở mức nào'”, Chuyên gia này nói thêm.