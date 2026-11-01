Chuyên gia Nhi khoa chỉ ra dấu hiệu đột quỵ ở trẻ, cha mẹ dễ bỏ qua

Vỡ mạch máu não khi 7 tuổi

Bé N.T.S (7 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) vừa trải qua đợt cấp cứu đột quỵ. Theo gia đình, chiều cùng ngày nhập viện, khi đang học trên lớp, bé đột ngột than đau đầu dữ dội, kèm nôn ói. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng, trẻ trở nên lơ mơ nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não và chuyển tới bệnh viện chuyên khoa. Trẻ may mắn được phẫu thuật kịp thời để kiểm soát khối phình mạch máu não bị vỡ.

Theo các bác sĩ, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn có thể gặp ở trẻ em. Bệnh thường khởi phát đột ngột với những biểu hiện như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, co giật hoặc lơ mơ. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, trẻ có thể phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề.

BS.CK2 Phạm Hải Uyên, Phó Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đột quỵ là tình trạng cấp cứu thần kinh nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn, khiến tế bào não thiếu oxy và tổn thương.

Trường hợp trẻ bị dị dạng mạch máu não. Ảnh: SIS.

So với người lớn, tỷ lệ đột quỵ ở trẻ em thấp hơn nhưng hậu quả có thể rất nặng nề, từ liệt vận động, co giật, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm các bác sĩ tiếp nhận và điều trị khoảng vài chục trường hợp đột quỵ ở trẻ em, bao gồm cả đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não.

Theo bác sĩ Uyên, nguyên nhân gây đột quỵ ở trẻ khá đa dạng, có nhiều điểm khác biệt so với người trưởng thành. Bệnh thường liên quan đến các yếu tố như tim bẩm sinh, rối loạn đông máu, bất thường mạch máu não bẩm sinh hoặc mắc phải, nhiễm trùng, chấn thương vùng đầu cổ và các bệnh lý chuyển hóa, di truyền. Đáng chú ý, khoảng 20-30% trường hợp không tìm được nguyên nhân cụ thể.

4 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở trẻ mà cha mẹ cần biết

Bác sĩ Uyên cảnh báo, một trong những khó khăn trong phát hiện đột quỵ ở trẻ là nhiều phụ huynh cho rằng trẻ nhỏ không thể mắc căn bệnh này. Vì vậy, khi con xuất hiện những biểu hiện bất thường, gia đình dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm cấp cứu.

Các dấu hiệu cảnh báo quan trọng phụ huynh cần lưu ý gồm:

- Yếu hoặc liệt nửa người: Trẻ đột ngột không cử động được một bên tay, chân hoặc đi đứng loạng choạng, lệch người.

- Méo miệng, nói khó: Khuôn mặt mất cân đối, trẻ nói ngọng, nói khó bất thường so với trước đó.

- Rối loạn thị giác: Mắt nhìn lệch, nhìn mờ hoặc đột ngột mất thị lực một bên.

- Rối loạn ý thức: Trẻ lơ mơ, ngủ gà, co giật khu trú, thậm chí hôn mê.

Ở trẻ nhỏ, biểu hiện đôi khi không điển hình. Trẻ có thể bú kém, khóc yếu, nghiêng đầu về một bên, liệt mặt nhẹ hoặc xuất hiện những cơn co giật. Đây là những dấu hiệu dễ bị gia đình bỏ qua nếu không chú ý theo dõi.

Bác sĩ Uyên nhấn mạnh, khi trẻ xuất hiện bất kỳ biểu hiện nghi ngờ nào, đặc biệt là những triệu chứng khởi phát đột ngột, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ ngay lập tức. Gia đình không nên tự ý điều trị hoặc chờ đợi xem triệu chứng có tự hết hay không.

Với đột quỵ thiếu máu não, khoảng thời gian 3-4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng là giai đoạn quan trọng để bác sĩ đánh giá khả năng can thiệp tái thông mạch máu. Việc cấp cứu càng sớm càng có ý nghĩa trong hạn chế tổn thương não và cải thiện tiên lượng cho trẻ.