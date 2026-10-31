Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Hà Nội

Đây là hoạt động điểm cấp thành phố, mở đầu chuỗi tập huấn trong năm học 2026-2027 và dịp hè năm 2027 với sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Nhật Bản.

Anh Dương Minh Đức, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng gần 300 cán bộ, học sinh cùng đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội và giáo viên giáo dục thể chất của 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Dương Minh Đức, Thành đoàn Hà Nội xác định bảo vệ an toàn cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Đội; trong đó, công tác phòng, chống đuối nước cần được đặc biệt quan tâm. Theo đó, chương trình tập huấn không chỉ nhằm trang bị kỹ năng bơi mà quan trọng hơn là giúp thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, biết nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và xử lý an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Đặc biệt, sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản mang đến những phương pháp, kinh nghiệm thực tiễn bổ ích, tạo cơ hội để cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên tiếp cận các phương pháp giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước tiên tiến.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên nòng cốt tại các xã, phường, làm lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô. Anh Dương Minh Đức nhấn mạnh, chương trình là hoạt động mở đầu cho kế hoạch triển khai lâu dài của Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn đuối nước trong thanh thiếu nhi.

Chuyên gia Tsubakimoto Shozo, Giáo sư danh dự trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản) hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh Thủ đô.

Tại chương trình, các chuyên gia Nhật Bản về phòng, chống đuối nước gồm Giáo sư Tsubakimoto Shozo, Huấn luyện viên Koike Tadaaki và Huấn luyện viên Ayusawa Takanori giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu, triển khai trong nhiều năm tại Nhật Bản. Theo chuyên gia Tsubakimoto Shozo, Giáo sư danh dự trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản), biết bơi không đồng nghĩa với việc có thể bảo đảm an toàn trong mọi tình huống dưới nước. Thực tế, nhiều vụ đuối nước xảy ra với cả những người biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi bất ngờ gặp sự cố. Do đó, việc trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó an toàn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Điều quan trọng nhất là đặt tính mạng con người lên hàng đầu. “Có 3 điều quan trọng của Chakuiei (Năng lực sinh tồn dưới nước) là nổi và thở nước, di chuyển và tiến trong nước và tìm các vật nổi xung quanh để tự cứu bản thân mình”, chuyên gia Tsubakimoto Shozo nhấn mạnh.

Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn kỹ năng nổi cho học sinh Thủ đô.

Các học viên còn được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, phòng tránh đuối nước; kỹ năng báo động, gọi trợ giúp khi phát hiện tình huống nguy hiểm; kỹ thuật bơi, nổi và tự bảo vệ khi đang mặc quần áo; cách sử dụng áo phao, vật nổi và tạo vật nổi từ những vật dụng thông thường.

Đặc biệt, các chuyên gia hướng dẫn phương pháp hỗ trợ người gặp nạn từ vị trí an toàn; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không tự ý xuống nước cứu người khi chưa được đào tạo và không bảo đảm điều kiện an toàn.

Sau phần hướng dẫn lý thuyết, học viên được thực hành trực tiếp tại bể bơi theo từng nhóm, phù hợp với độ tuổi và khả năng bơi, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ huấn luyện viên, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế. Hoạt động trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với chuyên gia cũng giúp cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực tế.

Theo kế hoạch, từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, Thành đoàn Hà Nội sẽ nhân rộng các lớp tập huấn tại 11 cụm xã, phường. Trong dịp hè năm 2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu và “Trại kỹ năng” dành cho thanh thiếu nhi. Thông qua hợp tác quốc tế và mở rộng hoạt động tập huấn tại cơ sở, Hà Nội hướng tới xây dựng mạng lưới cán bộ, giáo viên nòng cốt, đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến gần hơn với trẻ em, góp phần chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn đuối nước trong thanh thiếu nhi Thủ đô.