Chuyên gia Nga cảnh báo nguy cơ lớn từ hệ thống tên lửa Typhon Mỹ đặt tại Nhật Bản

Cần nhấn mạnh, Moskva đã bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Tokyo ngay từ mùa thu năm 2025, khi cho rằng những hành động như việc triển khai tổ hợp tên lửa Typhon gây ra nguy cơ cực lớn.

Đặc biệt trong giai đoạn này, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi phản đối tới Đại sứ quán Nhật Bản về cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Resolute Dragon 25 bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này, kể cả đảo Hokkaido - một khu vực địa lý gần Nga.

Thông cáo cũng lưu ý đến việc một hệ thống tên lửa Typhon đặt trên đất liền, được triển khai tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iwakuni như một phần của cuộc tập trận chung vẫn chưa được di dời khỏi quần đảo Nhật Bản.

Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga Alexei Ramm đã trả lời phỏng vấn báo Rossiyskaya Gazeta về loại vũ khí này và mối đe dọa tiềm tàng mà chúng gây ra cho vùng Viễn Đông của nước Nga.

Ông Ramm nhận xét: "Hệ thống Typhon là một bệ phóng trên đất liền được thiết kế để bắn tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk (với tầm bắn lên đến 1.800 km)".

"Ngoài ra bệ phóng kể trên cũng có thể bắn các tên lửa phòng không SM-6 được thiết kế lại (với tầm bắn lên đến 500 km hoặc hơn) để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển".

"Điều này thực chất tương đương với việc Mỹ triển khai các tên lửa hành trình tầm xa ngay ngoài khơi bờ biển Liên bang Nga và luôn đặt chúng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Nhà phân tích đề nghị dùng thước kẻ để đo quãng đường 1.800 km của loại tên lửa đó trên bản đồ. Quãng đường này sẽ bao gồm Vladivostok, Sakhalin, Khabarovsk và Komsomolsk-on-Amur, cùng với tất cả các cơ sở quân sự chiến lược và công nghiệp nằm ở đó.

“Do vậy những lo ngại của Bộ Ngoại giao Nga là hoàn toàn dễ hiểu, và các yêu cầu của họ là phù hợp với mối đe dọa đang nổi lên từ phía đối thủ”, chuyên gia quân sự Alexei Ramm kết luận.

Mặc dù vậy, bất chấp những lời kêu gọi và cảnh báo cứng rắn từ phía Nga, cả Mỹ cùng với Nhật Bản đều chưa cho thấy sự sẵn sàng rút hệ thống tên lửa Typhon khỏi địa điểm gần nước Nga.

Dự báo để đáp trả, Nga có thể hành động bằng cách triển khai các tổ hợp tên lửa tấn công thế hệ mới như Iskander-1000 hay 9M729, thậm chí cả Oreshnik gần lãnh thổ Nhật Bản.

Nếu động thái trên xảy ra, tình hình có thể so sánh với thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, khi các bên đối địch luôn dành cho nhau sự cảnh giác cao độ nhất.