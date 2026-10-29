Chuyên gia Nga ấn tượng với những thay đổi hạ tầng ở Việt Nam

Tiến sĩ Khoa học Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. (Ảnh: TRẦN THANH)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Tiến sĩ Khoa học Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhấn mạnh, những thay đổi tại Việt Nam ngày càng dễ nhận thấy qua mỗi chuyến thăm. Hoạt động xây dựng đô thị hiện đại được triển khai mạnh mẽ, nhiều tuyến đường được mở rộng, các công trình mới liên tục xuất hiện.

Theo chuyên gia Nga, việc mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, phát triển các loại hình giao thông tiên tiến như đường sắt đô thị, xe buýt điện và taxi điện cho thấy Việt Nam đang tích cực tiếp cận công nghệ mới, mạnh dạn triển khai những giải pháp phục vụ tiến trình phát triển.

Nhìn vào diện mạo của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng, ông Mazyrin cho rằng Việt Nam đang đi theo hướng phát triển phù hợp một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng năng động. Ông cũng đánh giá cao sự quyết đoán trong triển khai các dự án, bởi việc xây dựng hạ tầng quy mô lớn thường đi kèm những khó khăn, phức tạp về giải phóng mặt bằng, di dời dân cư và tổ chức lại không gian đô thị.

Theo ông, kinh nghiệm xây dựng đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm trước cho thấy, các dự án hạ tầng lớn không thể hoàn thành nhanh chóng nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ và những quyết định quản lý kịp thời. Vì vậy, bên cạnh việc xác định đúng định hướng phát triển, năng lực tổ chức thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, chuyên gia Nga nhấn mạnh vai trò của các khoản đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng giao thông.

Những tuyến đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc và hệ thống kết nối với các nước láng giềng sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và cung cấp dịch vụ. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển giữa các vùng.

Việc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đường sắt tốc độ cao bắc-nam, theo ông Mazyrin, thể hiện tham vọng phát triển và quyết tâm tiếp cận những công nghệ phức tạp. Tuy nhiên, để các dự án mang lại hiệu quả bền vững, vấn đề nguồn vốn cần được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình hoạch định chính sách.

Tiến sĩ Khoa học Vladimir Mazyrin trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TRẦN THANH)

Ông Mazyrin cho rằng, để bảo đảm các mục tiêu phát triển được thực hiện hiệu quả, Việt Nam cần tính toán hài hòa giữa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư và khả năng huy động nguồn lực. Việc xác định lộ trình phù hợp với điều kiện tài chính sẽ giúp các dự án được triển khai vững chắc, hạn chế áp lực đối với nền kinh tế, đồng thời bảo đảm hiệu quả lâu dài của các công trình hạ tầng.

Đề cập triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, ông Mazyrin cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn của nền kinh tế.

Ông cho rằng việc Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng cần tính đến những biến động của kinh tế thế giới, vốn có thể làm thay đổi đáng kể các điều kiện phát triển.

Theo chuyên gia Nga, những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và các vấn đề logistics đang tạo thêm thách thức đối với nhiều nền kinh tế châu Á. Điều này đòi hỏi Việt Nam chủ động tính toán các phương án vận tải thay thế, đa dạng hóa tuyến lưu chuyển hàng hóa và nâng cao khả năng ứng phó với những gián đoạn trong thương mại quốc tế.

Bên cạnh những thách thức, ông Mazyrin đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại. Theo ông, việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, mở rộng quan hệ đối tác toàn diện và đối tác chiến lược, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia đang giúp Việt Nam mở rộng cơ hội phát triển.

Tiến sĩ Khoa học Vladimir Mazyrin. (Ảnh: TRẦN THANH)

Theo ông, sự năng động trong chính sách đối ngoại đang góp phần củng cố vị thế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đang thể hiện vai trò ngày càng rõ nét thông qua các sáng kiến đối ngoại và khả năng thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác nhau. Sự phát triển của Việt Nam cũng có thể tạo động lực cạnh tranh tích cực trong ASEAN.

Ông Mazyrin tin tưởng rằng, trong những năm tới, Việt Nam có triển vọng phát triển tích cực. Những thay đổi nhanh chóng về hạ tầng, cùng sự chủ động trong chính sách kinh tế và đối ngoại đang cho thấy nỗ lực của Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển.

Theo chuyên gia Nga, Việt Nam đã có quyết tâm chính trị, những công cụ cần thiết và các kết quả bước đầu để tiếp tục tiến lên. Điều quan trọng là kết hợp mục tiêu phát triển đầy tham vọng với việc sử dụng nguồn lực hiệu quả, tính toán thận trọng các điều kiện tài chính và chủ động ứng phó những biến động bên ngoài.