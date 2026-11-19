Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích Ngành, Công ty CP Chứng khoán Kafi.

Các khái niệm về quản lý tài sản, tài chính đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng khi nói đến việc quản lý tài sản, tài chính, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có những người có tiền, có tài sản hoặc phải rất giàu có mới cần được quản lý.

Trong Chương trình The Wealth Box Talk, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích Ngành, Công ty CP Chứng khoán Kafi cho biết, quản lý tài sản ở Việt Nam còn khá mới, nên nhiều người nghe đến nhưng chưa thật sự hiểu nó là làm gì, thế nên mặc định đó là chuyện của người giàu, có nhiều tiền mới cần tới.

Và cũng có nghịch lý đó là “chờ có tiền mới quản lý”. Nếu cứ chờ có nhiều tiền mới bắt đầu thì rất dễ là không bao giờ có, vì chưa có thói quen quản lý thì tiền kiếm được cũng dễ tiêu hết. Ví dụ, mỗi tháng chúng ta trích đều 2 triệu đồng, sinh lời khoảng 6%/năm (giả định), sau 10 năm sẽ được khoảng 328 triệu đồng, trong khi vốn gốc mình bỏ ra chỉ có 240 triệu đồng thôi.

Còn trong bối cảnh Việt Nam, người Việt bây giờ thu nhập tăng dần, các kênh tiết kiệm và đầu tư cũng dễ tiếp cận hơn, nên nhu cầu quản lý tài sản của người dân bình thường đã rõ hơn nhiều. Các nước đi trước cũng từng như vậy, ban đầu ngành này chỉ phục vụ người giàu, sau đó mới mở rộng ra tầng lớp trung lưu. Việt Nam mình đang ở giai đoạn chuyển dịch tương tự, nên việc nâng cao nhận thức là rất cần thiết.

Theo ông Huỳnh Anh Huy, mỗi người nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, càng sớm càng tốt. Ngay từ nhỏ, các bạn nhỏ đã nên học cách quản lý tiền và chi tiêu, như phân biệt đâu là nhu cầu, đâu là mong muốn, biết để dành một phần tiền tiêu vặt, và làm quen với những khái niệm tài chính cơ bản. Giai đoạn này chưa cần có nhiều tiền hay có thu nhập, quan trọng là hình thành tư duy và thói quen đúng.

Còn khi đã có thu nhập thì chúng ta bắt đầu tích lũy tài sản. Từ lúc đi làm và nhận đồng lương đầu tiên, chúng ta nên dành ra một phần cố định mỗi tháng để tích lũy, và ưu tiên “trả cho chúng ta trước”. Số tiền ban đầu có thể rất nhỏ cũng không sao, quan trọng là chúng ta bắt đầu và duy trì đều đặn, rồi tăng dần khi thu nhập tăng lên.

Vậy vì sao lại nên bắt đầu sớm? Câu trả lời là vì thời gian quan trọng hơn lợi suất nhất thời. Yếu tố có lợi nhất cho người tích lũy chính là thời gian, vì tiền lãi được tái đầu tư và tiếp tục sinh lãi, hay còn gọi là lãi kép. Một mức lợi suất cao trong ngắn hạn thì thường khó duy trì và đi kèm rủi ro lớn, còn người bắt đầu sớm và kiên trì thì sẽ được thời gian làm việc cho mình.

Ví dụ mỗi tháng chúng ta trích đều 2 triệu đồng trong 20 năm, với mức sinh lời 6%/năm, thì sẽ được khoảng 924 triệu đồng. Còn nếu chỉ tích lũy 10 năm nhưng mức sinh lời gấp đôi, tức 12%/năm, thì chỉ được khoảng 460 triệu đồng, tức là bằng một nửa. Vì vậy, đừng chờ có nhiều tiền hay chờ cơ hội lợi suất cao rồi mới bắt đầu.

Nếu lương thấp thì mình vẫn quản lý được. Quản lý bắt đầu từ việc biết tiền của mình đi đâu. Nên việc đầu tiên là chúng ta hãy ghi chép chi tiêu trong một tháng để xem khoản nào thật sự cần thiết. Sau đó, chúng ta trích một tỷ lệ nhỏ của thu nhập, chẳng hạn 5% –10%, để tích lũy ngay khi nhận lương. Quan trọng là tỷ lệ và sự đều đặn chứ không phải số tiền lớn.

Còn nếu đang có nợ thì chúng ta vừa trả nợ vừa tích lũy. Những khoản nợ không xấu mà khoản nợ đó trong tầm kiểm soát như thế nào? Không nhất thiết phải hết nợ rồi mới được tích lũy. Chúng ta nên lập kế hoạch trả nợ, ưu tiên khoản có lãi suất cao, đồng thời vẫn giữ một quỹ dự phòng nhỏ. Có quỹ dự phòng thì khi có sự cố xảy ra, chúng ta sẽ không phải vay thêm và rơi vào vòng nợ mới.

"Với bạn nào thích sống cho hôm nay thì cũng được, nhưng cần có kiểm soát. Quản lý tài chính không có nghĩa là cắt bỏ hết mọi khoản hưởng thụ. Mình nên chia thu nhập thành các phần rõ ràng: chi tiêu thiết yếu, tích lũy và chi tiêu cho bản thân. Mình có thể tham khảo nguyên tắc 50/30/20 rồi điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Và cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ là đừng chờ lương cao rồi mới bắt đầu. Thực tế là khi thu nhập tăng chi tiêu thường cũng tăng theo, nên cái “khi nào lương cao” đó có thể sẽ không bao giờ đến. Vì vậy hãy bắt đầu nhỏ thôi, tự động trích tiền tích lũy ngay ngày nhận lương rồi tăng dần theo thu nhập. Ở giai đoạn đầu, thói quen quan trọng hơn số tiền rất nhiều", ông Huy nhấn mạnh.