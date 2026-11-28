Chuyên gia này giải thích lý do nên uống dầu ô liu mỗi sáng.

Bryan Johnson, doanh nhân công nghệ người Mỹ nổi tiếng với chương trình theo đuổi mục tiêu làm chậm quá trình lão hóa sinh học, duy trì thói quen uống dầu ô liu vào buổi sáng. Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 28/11, Johnson kết hợp dầu ô liu với quả óc chó, hạt mắc ca và hạt lanh trong bữa sáng, cho rằng hàm lượng polyphenol và chất béo không bão hòa đơn trong những thực phẩm này có thể góp phần giảm viêm tế bào.

Không chỉ Johnson, người dẫn chương trình American Idol Ryan Seacrest và cầu thủ bóng đá Đức Thomas Müller cũng được đề cập là những người duy trì thói quen uống dầu ô liu vào buổi sáng.

Dầu ô liu, đặc biệt là loại nguyên chất (extra virgin), chủ yếu chứa chất béo không bão hòa đơn, trong đó có axit oleic. Loại chất béo này được đánh giá là có lợi cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng để thay thế các nguồn chất béo bão hòa trong chế độ ăn. Dầu ô liu nguyên chất còn chứa polyphenol – các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa.

Một nghiên cứu thuộc chương trình PREDIMED, được công bố trên The New England Journal of Medicine, cho thấy những người có nguy cơ tim mạch cao khi được áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung dầu ô liu nguyên chất hoặc các loại hạt có tỷ lệ biến cố tim mạch lớn thấp hơn so với nhóm đối chứng áp dụng chế độ ăn giảm chất béo. Đây là bằng chứng về lợi ích của một chế độ ăn tổng thể, chứ không phải về việc uống dầu ô liu riêng lẻ vào buổi sáng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Daniela Krehl, được SCMP dẫn lời, dầu ô liu và các loại hạt đều là nguồn chất béo có lợi. Trong khi dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, các loại hạt còn cung cấp chất béo không bão hòa đa, chất xơ, protein, vitamin E và magiê. Sự kết hợp này có giá trị dinh dưỡng, nhưng không đồng nghĩa với việc phải uống dầu ô liu nguyên chất mới có thể nhận được lợi ích.

Các chuyên gia cũng không có bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy việc uống dầu ô liu khi bụng đói vào buổi sáng mang lại hiệu quả đặc biệt trong việc giải độc, thanh lọc cơ thể hay chống lão hóa. Việc sử dụng dầu ô liu trong salad, rau củ, các loại đậu hoặc trong những bữa ăn cân bằng vẫn có thể giúp bổ sung chất béo có lợi.

Dầu ô liu cũng chứa một lượng năng lượng đáng kể. Một thìa canh có thể cung cấp khoảng 120 kcal; vì vậy, uống thêm dầu mà không điều chỉnh khẩu phần ăn có thể làm tăng tổng lượng calo nạp vào. Uống lượng lớn khi bụng đói cũng có thể gây buồn nôn, đầy hơi hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người.

Vì vậy, dầu ô liu nguyên chất có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, thay vì coi việc uống dầu ô liu mỗi sáng là một phương pháp chống lão hóa, điều quan trọng hơn vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, sử dụng chất béo lành mạnh một cách hợp lý và xây dựng lối sống bền vững.