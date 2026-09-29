Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 'rau trường thọ', hóa ra ở Việt Nam hễ ra chợ là thấy

Okinawa, Nhật Bản, từ lâu được biết đến là một trong những khu vực có nhiều người sống thọ. Bên cạnh lối sống năng động, chế độ ăn truyền thống với nhiều rau củ, cá, đậu và thực phẩm giàu chất xơ được xem là một trong những yếu tố đáng chú ý.

Bác sĩ người Mỹ Sanjay Gupta đã dành thời gian nghiên cứu về những yếu tố giúp người dân ở đây sống thọ. Trong đó có yếu tố liên quan đến chế độ ăn khi người Okinawa ăn nhiều loại thực phẩm ngăn ngừa quá trình lão hóa và kích hoạt các gen kéo dài tuổi thọ của cơ thể.

Đáng chú ý các đánh giá khoa học khác cũng đã phát hiện ra rằng chế độ ăn của người Okinawa là chế độ ăn uống lành mạnh ngăn ngừa lão hóa vì các loại thực phẩm tiêu thụ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hạ đường huyết và hơn thế nữa.

Trong thực đơn của người Okinawa, có loại thực phẩm rất quen thuộc với người Việt đó là mướp đắng. Đây đều là những thực phẩm giàu dưỡng chất, có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn cân bằng và lành mạnh khi được sử dụng hợp lý, theo EverydayHealth.

Ảnh minh họa.

Mướp đắng, hay khổ qua, là loại quả quen thuộc trong bữa cơm của người Việt và cũng xuất hiện trong ẩm thực Okinawa với tên gọi goya.

Loại quả này chứa vitamin C, vitamin A, folate cùng một số khoáng chất như kali, canxi và sắt. Mướp đắng cũng tương đối ít năng lượng nhưng có chất xơ, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng.

Kiểm soát đường huyết

Một trong những đặc tính được nghiên cứu nhiều nhất của mướp đắng là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong mướp đắng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose. Tuy nhiên, những bằng chứng này chưa đồng nghĩa với việc mướp đắng có thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Mướp đắng cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có polyphenol. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong mướp đắng có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp tạo cảm giác no lâu hơn.

Ảnh minh họa

Giàu chất chống oxy hóa

Mướp đắng chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol. Những chất này có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng

Mướp đắng ít năng lượng nhưng chứa chất xơ, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây cũng là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào thực đơn kiểm soát cân nặng nếu được chế biến theo cách ít dầu mỡ.

Mướp đắng có thể dùng để nấu canh, xào, nhồi thịt hoặc ăn lẩu. Không nên lạm dụng nước ép hay các sản phẩm cô đặc với mục đích "thải độc" hoặc chữa bệnh.

Theo Cleveland Clinic người đang dùng thuốc hạ đường huyết nên thận trọng khi ăn mướp đắng với lượng lớn. Phụ nữ mang thai cũng nên tránh sử dụng các dạng cô đặc và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết.