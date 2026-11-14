Chuyên gia MBS đánh giá cao cổ phiếu của những doanh nghiệp phát triển quỹ đất gần TOD

Vị trí các ga dừng của một tuyến metro tại Hà Nội. (Ảnh minh hoạ: Tiến Dũng).

Tại "Phiên thảo luận 3: Capital Market 2027 - Dòng vốn mới - Cấu trúc mới - Cơ hội đầu tư mới" trong khuôn khổ Vietnam Investment Forum 2027, ông Đào Phúc Tường, Chuyên gia Tài chính nhận định, nhìn vào các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán, những ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong VN-Index vẫn là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Theo ông Tường, những năm vừa qua, độ rộng thị trường đã tăng lên. Ngành ngân hàng, chứng khoán có rất nhiều công ty niêm yết, trong khi bất động sản cũng chiếm tỷ trọng lớn trong số các doanh nghiệp mới lên sàn.

Các ngành này có cùng nhịp chu kỳ, nên khi dòng tiền vào hay rút ra thường diễn ra cùng lúc. Khi chu kỳ ngành đi xuống, nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, còn khi chu kỳ đi lên, dòng tiền lại cùng đổ vào.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS. (Ảnh: BTC).

Bổ sung góc nhìn cho nhà đầu tư tham khảo trước quyết định nâng hay hạ dự phóng đối với 3 nhóm ngành trên trong năm 2027, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra các phân tích cụ thể.

Vị này cho rằng, thị trường đang có góc nhìn tương đối kém tích cực đối với nhóm bất động sản. Dự báo sang năm 2027, cổ phiếu ngành này sẽ tiếp tục có sự phân hóa rất rõ nét.

"Hiện ngành bất động sản đang có sự phân hóa rất lớn. Với xu hướng đầu tư vào đường sắt đô thị, tập trung phát triển các dự án xung quanh khu vực TOD và hình thành các đô thị nén, cơ hội trên thị trường bất động sản dường như chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản còn lại có rất ít cơ hội tham gia. Điều này chắc chắn sẽ phản ánh lên thị trường chứng khoán.

Vì vậy, trong năm 2027, tôi sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có khả năng phát triển quỹ đất tại các khu đô thị gần TOD. Đây là những doanh nghiệp có khả năng đạt hiệu suất cổ phiếu vượt trội so với thị trường", đại diện MBS cho hay.

Đối với ngân hàng, bà Hiền chia sẻ, khi nhà đầu tư nhìn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, họ thường lựa chọn cổ phiếu nhóm ngành này. Tuy nhiên, triển vọng ngành ngân hàng năm 2027 dự báo tương đối khó khăn.

Lý do bởi ngành ngân hàng đang phải gánh vác nhiều áp lực, nhiều nhiệm vụ, vừa phải tiết giảm chi phí, vừa phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Câu chuyện cải thiện biên lãi ròng (NIM) trong năm 2027 có thể sẽ phải tạm gác lại.

Trong bối cảnh đó, bà Hiền khuyến nghị nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào chất lượng tài sản của các ngân hàng. Ngân hàng nào thực sự cải thiện được chất lượng tài sản trong năm 2027 thì được ưu tiên mức định giá cao hơn.

"Để đánh giá chất lượng tài sản, tôi thường nhìn vào sự hình thành của nợ nhóm 2. Điều quan trọng không phải là nợ nhóm 2 chuyển sang nợ xấu, mà là lượng nợ nhóm 2 phát sinh mới. Yếu tố tiếp theo là bộ đệm dự phòng của ngân hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng ưu tiên những ngân hàng có câu chuyện riêng, đặc biệt là kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Những câu chuyện này thường thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Nhìn chung với nhóm ngân hàng, tôi ưu tiên 2 yếu tố: chất lượng tài sản tốt và những đơn vị có câu chuyện riêng, nhất là bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài", đại diện MBS nói.

Với nhóm chứng khoán, ngoài câu chuyện định giá hiện nay tương đối rẻ so với quá khứ, chuyên gia đánh giá ngành này vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng từ các chính sách và giải pháp của cơ quan quản lý nhằm nâng cao quy mô cũng như chất lượng thị trường chứng khoán.

Bà Hiền dự báo trong thời gian tới, ngành chứng khoán sẽ có thêm vai trò trong việc trở thành một trong những kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, qua đó chia sẻ áp lực cung ứng vốn với ngành ngân hàng. Với vai trò đó, chứng khoán có thể là một trong những ngành thu hút nhiều sự chú ý hơn trong năm 2027.

Ở thời điểm hiện tại, định giá của các công ty chứng khoán còn tương đối rẻ. Song, theo đại diện MBS, sự phân hóa trong năm 2027 sẽ rất lớn. Không phải cả ngành đều có cơ hội như nhau, mà chủ yếu tập trung vào những doanh nghiệp có quy mô, năng lực, thị phần và duy trì được ROE (Return on Equity - tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Đây sẽ là những công ty chứng khoán có khả năng được thị trường định giá cao hơn.