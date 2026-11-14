Chuyên gia MBS chỉ ra cơ hội ở ba nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán năm 2027

Tại Phiên thảo luận thứ 3 với chủ đề “Capital Market 2027 – Dòng vốn mới – Cấu trúc mới – Cơ hội đầu tư mới”, trong khuôn khổ Vietnam Investment Forum 2027 diễn ra ngày 12/11, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS), đã đưa ra đánh giá về triển vọng của ba nhóm ngành ngân hàng, bất động sản và chứng khoán trong năm 2027.

Theo bà Hiền, mỗi ngành có những động lực tăng trưởng và thách thức riêng, song điểm chung là cơ hội đầu tư sẽ không phân bổ đồng đều giữa các cổ phiếu. Thay vì lựa chọn theo xu hướng chung của ngành, nhà đầu tư cần chú trọng hơn đến chất lượng tài sản, lợi thế cạnh tranh và khả năng tăng trưởng của từng công ty.

Chú trọng chất lượng tài sản, chờ cơ hội bán vốn

Đối với ngành ngân hàng, bà Hiền nhận định đây vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế và thường là nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư quan tâm khi kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, triển vọng ngành trong năm 2027 được đánh giá tương đối khó khăn.

Theo chuyên gia MBS, các ngân hàng đang phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ, vừa tiết giảm chi phí, vừa hỗ trợ doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, khả năng cải thiện biên lãi ròng (NIM) trong năm tới không phải yếu tố được bà đặt nhiều kỳ vọng. Thay vào đó, chất lượng tài sản sẽ là tiêu chí quan trọng hơn khi lựa chọn cổ phiếu.

"Ngân hàng nào thực sự cải thiện được chất lượng tài sản trong năm 2027, tôi sẽ ưu tiên mức định giá cao hơn", bà Hiền cho biết.

Để đánh giá yếu tố này, bà đặc biệt quan tâm đến tốc độ hình thành nợ nhóm 2, tức nợ cần chú ý. Theo đó, nhà đầu tư không nên chỉ theo dõi lượng nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu mà cần quan sát cả lượng nợ nhóm 2 phát sinh mới. Bên cạnh đó, bộ đệm dự phòng cũng là một trong những yếu tố được chuyên gia MBS chú trọng khi đánh giá sức khỏe tài chính của từng ngân hàng.

Ngoài chất lượng tài sản, bà Hiền còn ưu tiên những ngân hàng có câu chuyện riêng, đặc biệt là kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo bà, đây cũng là yếu tố có khả năng thu hút sự quan tâm của thị trường.

Như vậy, trong bối cảnh triển vọng NIM chưa thực sự thuận lợi, chất lượng tài sản và những câu chuyện riêng, nhất là hoạt động bán vốn ngoại, sẽ là hai tiêu chí được đại diện MBS ưu tiên khi lựa chọn cổ phiếu ngân hàng năm 2027.

Bà Trần Thị Khánh Hiền – Giám đốc Khối Nghiên cứu, CTCP Chứng khoán MB (MBS). (Ảnh: BTC).

Ưu tiên doanh nghiệp có quỹ đất quanh TOD

Với nhóm bất động sản, bà Hiền cho biết thị trường hiện có cái nhìn tương đối kém tích cực về cổ phiếu ngành này. Tuy nhiên, triển vọng năm 2027 được dự báo tiếp tục phân hóa, thậm chí mức độ phân hóa có thể rõ nét hơn.

Theo chuyên gia MBS, sự phân hóa xuất phát từ xu hướng đầu tư đang tập trung vào đường sắt đô thị, phát triển các dự án quanh khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) và hình thành các đô thị nén.

Trong bối cảnh đó, những công ty sở hữu lợi thế về quỹ đất, đồng thời có khả năng tham gia phát triển dự án tại các khu vực này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngược lại, các công ty ít lợi thế sẽ đối mặt với triển vọng hạn chế hơn. Sự khác biệt về cơ hội phát triển dự án cũng sẽ phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường.

"Trong năm 2027, tôi ưu tiên những doanh nghiệp có khả năng phát triển quỹ đất tại các khu đô thị gần TOD. Đây là những doanh nghiệp có khả năng đạt hiệu suất cổ phiếu vượt trội so với thị trường", bà Hiền nhận định.

Theo đó, thay vì nhìn nhận triển vọng bất động sản trên bình diện toàn ngành, chuyên gia MBS tập trung vào lợi thế quỹ đất gắn với các dự án hạ tầng giao thông đô thị. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nhận diện những cổ phiếu có khả năng vượt trội trong năm tới.

Định giá thấp, chọn công ty có ROE cao

So với hai nhóm ngành trên, bà Hiền có đánh giá tích cực hơn về mặt bằng định giá và dư địa phát triển của ngành chứng khoán.

Theo chuyên gia MBS, cổ phiếu chứng khoán hiện có mức định giá tương đối thấp so với quá khứ. Trong khi đó, ngành vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ các chính sách và giải pháp của cơ quan quản lý nhằm nâng cao quy mô, chất lượng thị trường.

Không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường chứng khoán, ngành này còn được kỳ vọng gia tăng vai trò trong hệ thống tài chính, trở thành một trong những kênh dẫn vốn cho nền kinh tế và chia sẻ áp lực cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng.

Với những động lực trên, bà Hiền cho rằng chứng khoán có thể là một trong những nhóm ngành thu hút nhiều sự chú ý hơn trong năm 2027. Dù vậy, triển vọng tích cực của toàn ngành không đồng nghĩa cơ hội đầu tư sẽ phân bổ đồng đều giữa các công ty.

"Ở thời điểm hiện tại, tôi nhận định định giá của các công ty chứng khoán tương đối rẻ. Tuy nhiên, sự phân hóa trong năm 2027 sẽ rất lớn", bà Hiền cho biết.

Theo bà, cơ hội chủ yếu tập trung vào những công ty chứng khoán có quy mô, năng lực hoạt động, thị phần và khả năng duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Đây cũng là những công ty có lợi thế cạnh tranh tốt hơn và khả năng được thị trường định giá cao hơn trong thời gian tới.