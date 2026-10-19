Chuyên gia Malaysia: Năng lực thực thi quyết định tăng trưởng kinh tế trong ASEAN

Đây là nhận định của Nhà kinh tế trưởng toàn cầu Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia trong trao đổi với phóng viên TTXVN.

Nhà kinh tế trưởng Shan Saeed. Ảnh: TTXVN phát

Trong kịch bản tăng trưởng GDP thực tế năm 2027 ông Shan Saeed xây dựng cho 5 nền kinh tế hàng đầu trong ASEAN, Việt Nam đang dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, Malaysia và Indonesia (In-đô-nê-xi-a) tập trung củng cố vị thế, trong khi Thái Lan và Philippines (Phi-líp-pin) cần tái thiết. Cụ thể, các mức dự báo lần lượt là Việt Nam 8,2-9,5%, Malaysia 5,3-6,5%, Indonesia 5,3-6,1%, Thái Lan 2,7-3,9% và Philippines 2,5-3,7%. Ông lưu ý các phạm vi dự báo cho năm 2027 này mang tính chất kịch bản tham khảo, không phải dự báo chính thức.

Dây chuyền lắp ráp hàng sau gia công tại nhà máy của Công ty Bandai Việt Nam. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Theo ông Shan Saeed, Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ. Trong 9 tháng năm 2026 kinh tế tăng trưởng 9,01%, riêng quý III đạt 9,95%. Vốn FDI giải ngân đạt 21,07 tỷ USD - mức cao nhất trong chín tháng trong 5 năm qua (theo Cục Thống kê Việt Nam). Tuy nhiên, lạm phát tháng 9/2026 chạm mốc 5,08% và tăng trưởng quý IV cần đạt trên 10% để hoàn thành mục tiêu cả năm. Năng lực thực thi ở đây đồng nghĩa với việc chuyển hóa thế mạnh xuất khẩu thành giá trị gia tăng nội địa, trước khi các rào cản về thuế quan hoặc biến động giá cả gây tác động tiêu cực.

Malaysia đang nâng cấp tăng trưởng. Tăng trưởng quý II/2026 của Malaysia đạt 6,0% - mức cao nhất trong quý II (không tính giai đoạn đại dịch) kể từ năm 2014. Xuất khẩu tăng 17,0% trong khi lạm phát ở mức 1,9% (theo Cơ quan Thống kê Malaysia). Thách thức hiện nay của Malaysia là chuyển đổi đà tăng trưởng công nghiệp thành năng suất lao động và tiền lương.

Indonesia đang mở rộng quy mô tăng trưởng. Tăng trưởng quý II/2026 của Indonesia đạt 5,29% và nửa đầu năm đạt 5,45%, với tiêu dùng hộ gia đình chiếm 53,3% GDP (theo Cơ quan Thống kê Indonesia). Quy mô lớn giúp nền kinh tế Indonesia thu hút sự chú ý nhưng chưa đủ để tạo niềm tin vững chắc. Quyết định tái phân loại của tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI (dự kiến vào cuối tháng 6/2027) sẽ biến công tác quản trị thị trường của Indonesia thành bài kiểm tra then chốt.

Thái Lan đang tái định hình tăng trưởng. Trong quý II/2026, tăng trưởng của Thái Lan chậm lại còn 1,9%, đầu tư công giảm 1,6% (theo Cơ quan Thống kê Thái Lan -NESDC). Trên cơ sở dự báo của NESDC về tăng trưởng của Thái Lan năm 2026 từ 2,0-2,5%, ông Shan Saeed cho rằng năm 2027 đòi hỏi quốc gia này phục hồi thực chất về đầu tư, thay vì chỉ là đợt hồi phục mang tính chu kỳ.

Philippines đang xây dựng lại tăng trưởng. Tăng trưởng quý II/2026 đạt 2,3% - mức thấp nhất kể từ năm 2009 (không tính giai đoạn đại dịch COVID-19), với đầu tư tài sản cố định giảm 13,7% (theo Cơ quan Thống kê Philippines). Chính phủ Philippines đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 xuống còn 3,5-4,5%. Việc triển khai cơ sở hạ tầng sẽ quyết định tình hình có cải thiện vào năm 2027 hay không.

Chuyên gia Shan Saeed khẳng định tiềm năng của 5 nền kinh tế hàng đầu trong ASEAN đã được định lượng. Tuy nhiên, kết quả thực tế phải thông qua nỗ lực mới đạt được và chỉ có quá trình thực thi mới tạo ra sự tích lũy giá trị bền vững.