Chuyên gia Malaysia dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Công ty TNHH Bumjim Electronics Vina (100% vốn Hàn Quốc) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 870 người lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước trong quý III/2026, vượt xa mức dự báo trung vị 8,65% trong khảo sát của hãng tin Bloomberg. Kết quả quý III góp phần đưa tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026 đạt 9,01%.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, nhà kinh tế trưởng Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia cho biết các số liệu thực tế đã vượt qua mức dự báo 7%-8% ông đã đưa ra trước đó cho năm 2026 và Việt Nam xứng đáng được nâng hạng triển vọng tăng trưởng.

Theo ông Shan Saeed, trong 5 nền kinh tế xuất sắc của ASEAN ("ASEAN’s Fabulous Five") - bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines - Việt Nam là minh chứng điển hình cho thấy chiều sâu công nghiệp và đầu tư hiệu quả giúp thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng. Động lực từ đầu tư đang rất mạnh mẽ.

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính Việt Nam công bố sáng 3/10, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội chín tháng năm 2026 ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 11,6% năm 2025.

Cũng theo Cục Thống kê, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển hóa các cam kết thành năng lực hoạt động thực tế. Theo Cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới FDI lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Ông Shan Saees dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026 của Việt Nam ở mức từ 9-10% so với cùng kỳ năm 2025, khiến khả năng đạt mức tăng trưởng cả năm trên 9% trở nên ngày càng khả thi. Tiến độ triển khai cơ sở hạ tầng, đà tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo và tiêu dùng nội địa là những yếu tố củng cố cho nhận định này.

Phép thử quan trọng nhất chính là sự ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 của Việt Nam tăng 0,62% so với tháng trước. CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,8% so với quý III/2025. Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI của Việt Nam tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.

Theo ông Shan Saees, cơ hội của Việt Nam nằm ở việc chuyển hóa làn sóng gia tăng đầu tư hiện nay thành những bước tiến bền vững về năng suất. Vốn là động lực thúc đẩy sự gia tăng này; tiến độ giải ngân là minh chứng cho điều đó và kỷ luật chính là yếu tố duy trì đà phát triển này.