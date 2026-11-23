Nghiên cứu do Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) công bố năm 2020 cho thấy, những người không có thói quen tiết kiệm hằng tháng thường gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn hơn nhóm tiết kiệm đều đặn. Mối liên hệ này được ghi nhận ở nhiều nhóm thu nhập trong khảo sát.

Tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú kể, có thời điểm thu nhập của ông lên tới 100 triệu đồng nhưng số tiền giữ lại chỉ vài triệu đồng. Thói quen tiêu trước, trả sau thậm chí khiến ông rơi vào cảnh nợ nần. Sau khi thay đổi cách quản lý chi tiêu, ông nhận ra khoản tiền dành dụm có ý nghĩa thế nào khi những biến cố bất ngờ xảy ra.

Ở tuổi 39, Hoài Thu (Hà Nội) cũng bắt đầu nhìn lại cách quản lý tài chính của mình. Dù thu nhập hiện khoảng 45 triệu đồng/tháng, sau hơn 15 năm đi làm, cô mới tích lũy được hơn 300 triệu đồng. Nhận thấy số tiền dành dụm còn thấp so với mục tiêu tương lai, Thu chuyển sang trích trước một khoản cố định mỗi tháng, rồi cân đối chi tiêu bằng phần thu nhập còn lại.

Theo ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank, xác định rõ các mục tiêu trong 5-10 năm tới giúp mỗi người chủ động phân bổ thu nhập. Những mục tiêu này có thể gắn với các nhu cầu cụ thể như chi phí học hành của con, chăm sóc sức khỏe cha mẹ hoặc cải thiện chất lượng sống của gia đình.

Mức trích lập hằng tháng cần vừa sức để gia đình có thể trang trải các khoản sinh hoạt và duy trì kế hoạch lâu dài. Việc chọn kênh tích lũy cũng tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người. Tiết kiệm có ưu điểm về tính ổn định, còn đầu tư mở ra cơ hội gia tăng tài sản nhưng đi kèm biến động và đòi hỏi kiến thức, khả năng quản lý.

ABBank triển khai Tích lũy An Gia, giải pháp kết hợp tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Theo thông tin từ ngân hàng, khách hàng có thể bắt đầu với khoản góp từ 5 triệu đồng, góp định kỳ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng và chọn thời hạn từ 1-10 năm. Khách hàng cũng có thể góp bổ sung khi có tiền nhàn rỗi.

Khi tham gia, khách hàng chọn tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư theo nhu cầu, đồng thời theo dõi khoản tích lũy trên ứng dụng ngân hàng số ABBank. Phần tiết kiệm áp dụng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên.

Với phần đầu tư, mức lợi suất do đối tác của ABBank công bố và được xác lập theo từng chu kỳ 12 tháng. Khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe theo điều kiện sản phẩm, không phải đóng thêm phí bảo hiểm hoặc phí quản lý.

Được bạn giới thiệu, Hoài Thu tham gia Tích lũy An Gia với kế hoạch 3 năm, bắt đầu bằng khoản góp 300 triệu đồng và dự kiến góp thêm tối thiểu 5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu thực hiện đủ 36 lần góp ở mức này, cô sẽ dành thêm được 180 triệu đồng, nâng tổng số tiền đã góp lên 480 triệu đồng, chưa tính các khoản góp bổ sung, lãi và lợi suất.

Với Thu, thay đổi lớn nhất nằm ở cách sắp xếp thu nhập mỗi tháng. Khi đã xác định trước số tiền cần dành dụm, cô có căn cứ để cân đối các khoản chi và theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu. Khoản góp định kỳ cũng giúp cô hình dung rõ hơn số tiền có thể tích lũy sau 3 năm.