Chuyên gia lý giải vệt sáng xanh bất ngờ xuất hiện trên trời miền Bắc tối qua

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhiều người ghi lại hình ảnh một điểm sáng trắng kéo dài theo hướng chéo trên bầu trời.

Hình ảnh quả cầu lửa được người dân chia sẻ trên mạng xã hội đêm 1/11.

Ngoài ra, camera an ninh của một hộ dân ở khu vực Thái Bình (cũ) cũng ghi nhận một vệt sáng màu xanh xuất hiện giữa những đám mây. Thời gian vệt sáng này xuất hiện khoảng 15 giây.

Video vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi nhiều người dân sống tại Hà Nội cho biết cũng bắt gặp hiện tượng này trên bầu trời đêm 1/11. Những hình ảnh sau đó được chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết đây bản chất là hiện tượng sao băng, nhưng là “loại sao băng đặc biệt sáng”.

“Thông thường, vệt sao băng mà chúng ta nhìn thấy là vệt sáng tạo ra khi một thiên thạch nhỏ - giống những viên đá nhưng đến từ ngoài vũ trụ - lao vào khí quyển Trái Đất, bốc cháy tạo thành vệt sao băng. Thông thường, vệt sao băng rất ngắn, chỉ lóe lên 1-2 giây rồi tắt. Song, trường hợp đặc biệt khi thiên thạch lớn bất thường, vệt sáng sẽ lớn hơn và sáng hơn. Vì lớn như vậy, thời gian cháy hết cũng dài hơn”, ông Tuấn Sơn giải thích.

Chủ tịch VACA nói thêm, những sao băng sáng đặc biệt được gọi là “quả cầu lửa” (fireball). Với người dân thông thường, xác suất nhìn thấy fireball là tương đối hiếm.

Đáng chú ý, vệt sáng đêm qua với độ sáng lớn, khiến nhiều người ở nhiều khu vực quan sát được.

Hình ảnh vệt sáng xanh được ghi từ camera an ninh nhà dân.

Sao băng hình thành khi các vật thể nhỏ từ không gian đi vào khí quyển Trái Đất với vận tốc rất cao, chúng tương tác với khí quyển, bị nung nóng và phát sáng, tạo thành vệt sáng trên bầu trời.

Hiện tượng trên xuất hiện trong thời gian mưa sao băng Nam Taurids đang hoạt động. Đây là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nổi tiếng với khả năng tạo ra những quả cầu lửa sáng bất thường.

Theo lịch thiên văn năm 2026, Nam Taurids dự kiến đạt cực đại vào đêm 4, rạng sáng 5/11. Trong khi đó, mưa sao băng Bắc Taurids cũng đang hoạt động và dự kiến đạt cực đại vào đêm 11-12/11.

Dù thời điểm xuất hiện khá trùng khớp, hiện chưa đủ dữ liệu để khẳng định vệt sáng tối 1/11 chắc chắn thuộc dòng sao băng Nam Taurids.

Hình ảnh vệt sáng xanh trên bầu trời miền Bắc được người dân chia sẻ, đêm 1/11.

Các chuyên gia cho biết không phải mọi quả cầu lửa đều khiến thiên thạch rơi xuống mặt đất. Phần lớn vật thể bị nung nóng, phân rã và cháy hết trong khí quyển trước khi chạm tới bề mặt Trái Đất.

Vì vậy, vệt sáng xuất hiện trên bầu trời miền Bắc nhiều khả năng chỉ là một hiện tượng thiên văn tự nhiên. Sự kiện cũng mang đến cơ hội thú vị cho những người yêu thích thiên văn học, nhất là khi tháng 11 còn nhiều trận mưa sao băng đáng quan sát.

Hải Phong