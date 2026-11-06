Chuyên gia Israel bật mí cách xây dựng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên số

Toàn cảnh buổi Tọa đàm. (Ảnh: Lâm Anh)

Tọa đàm có sự tham gia của ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC); TS. Ngô Minh Thành - Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC và ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG. Đặc biệt, diễn giả quốc tế của chương trình là ông Amir Rapaport, đồng tác giả cuốn sách Bí mật cường quốc an ninh mạng và nhà sáng lập Cybertech Global Event.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia và nhà quản lý uy tín trong và ngoài nước, tập trung vào bài học kinh nghiệm từ mô hình phát triển cường quốc an ninh mạng của Israel; đánh giá thực trạng chuyển đổi số và các thách thức an ninh mạng tại Việt Nam; đồng thời thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Tác giả Amir Rapaport chia sẻ bài học từ Israel từ một quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn chế đã xây dựng vị thế hàng đầu về an ninh mạng nhờ sự kết nối giữa chính sách, doanh nghiệp, giáo dục và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Lâm Anh)

Chia sẻ trong phần mở đầu với chủ đề Từ an ninh mạng đến sức mạnh quốc gia: Câu chuyện Israel, ông Amir Rapaport đã dẫn chứng quá trình Israel vươn lên trở thành một trong những trung tâm an ninh mạng nổi bật trên thế giới; vai trò của chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục trong việc hình thành hệ sinh thái công nghệ, cũng như những quyết định chính sách tạo ra bước ngoặt cho năng lực an ninh mạng của quốc gia này.

Đây cũng là những nội dung được đúc kết trong cuốn sách Bí mật cường quốc an ninh mạng. Cuốn sách phân tích hành trình Israel từ một quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn chế đã xây dựng vị thế hàng đầu về an ninh mạng nhờ sự kết nối giữa chính sách, doanh nghiệp, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, cuốn sách phân tích những cơ hội và rủi ro mới liên quan đến bảo mật dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và trí tuệ nhân tạo. Câu chuyện của Israel gợi mở những bài học thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế số và năng lực công nghệ.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, cho rằng Việt Nam đang bước nhanh vào thời đại AI, dữ liệu lớn, kinh tế số và chuyển đổi số. Càng số hóa, xã hội càng phụ thuộc vào không gian mạng.

Vì vậy, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của ngành công nghệ thông tin mà liên quan trực tiếp đến ngân hàng, năng lượng, giao thông, giáo dục, y tế, doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân và an ninh, chủ quyền quốc gia.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books chia sẻ tại Tọa đàm. (Ảnh: Lâm Anh)

Theo ông Bình, thành công của Israel không đến từ một vài công ty công nghệ riêng lẻ. Nó đến từ một hệ sinh thái gồm giáo dục, nghiên cứu, quân đội, chính phủ, doanh nghiệp, vốn đầu tư mạo hiểm và tinh thần khởi nghiệp. Đây cũng là vấn đề rất đáng quan tâm đối với Việt Nam hôm nay.

“Một nhận định trong cuốn sách mà tôi cho là rất quan trọng: An ninh mạng là nền tảng của niềm tin trong xã hội số. Nếu niềm tin vào hệ thống số bị phá vỡ, các giao dịch, doanh nghiệp, định chế tài chính và nhiều hoạt động thiết yếu của xã hội hiện đại cũng bị đe dọa. Trong thời đại AI, vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Công nghệ tạo ra những năng lực mới, nhưng cũng làm gia tăng quy mô và tốc độ của rủi ro.

Một quốc gia muốn mạnh trong kỷ nguyên số không thể chỉ là quốc gia sử dụng nhiều công nghệ. Quốc gia ấy phải hiểu công nghệ, tạo ra công nghệ và bảo vệ được hạ tầng công nghệ của mình”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cho rằng, Israel là trường hợp rất đáng để Việt Nam nghiên cứu. Từ cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp đến những tác phẩm về Ben-Gurion và nay là Bí mật cường quốc an ninh mạng, có thể nhận thấy một câu chuyện xuyên suốt: Một quốc gia nhỏ có thể biến những giới hạn của mình thành động lực sáng tạo, biến tri thức thành sức mạnh quốc gia.

TS. Ngô Minh Thành, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC đề xuất chuyển từ mô hình đào tạo thiên về kiến thức sang phát triển năng lực thực hành.

Trao đổi góc nhìn từ lĩnh vực giáo dục, TS. Ngô Minh Thành, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC chia sẻ về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp: Xây dựng hệ sinh thái nhân lực an ninh mạng thế hệ mới”.

Diễn giả phân tích khoảng cách giữa đào tạo trên giảng đường và yêu cầu thực chiến tại doanh nghiệp, từ đó đề xuất chuyển từ mô hình đào tạo thiên về kiến thức sang phát triển năng lực thực hành, đồng thời bổ sung những năng lực mới cần thiết cho thế hệ nhân lực an ninh mạng tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại Việt Nam cần chuẩn bị gì cho AI, dữ liệu và an ninh mạng?. Phiên thảo luận tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi: Việt Nam nên ưu tiên những lĩnh vực công nghệ nào trong 5–10 năm tới; những kinh nghiệm nào từ Israel có thể tham khảo và đâu là những yếu tố cần điều chỉnh theo bối cảnh Việt Nam; đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm xây dựng, củng cố và phát triển năng lực an ninh mạng trong thời gian tới.

Thông qua đối thoại giữa chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và giáo dục, chương trình kỳ vọng góp phần mở rộng góc nhìn về xây dựng năng lực công nghệ quốc gia. Đây không chỉ là bài toán của riêng doanh nghiệp, mà cần sự kết nối giữa chính sách, thị trường, giáo dục, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.