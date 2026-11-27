Dấu hiệu và quá trình điều trị ung thư máu

Tối 26/11, trên trang cá nhân, YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ vừa phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu cách đây 2 ngày kèm ảnh chụp tay, chân xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cô đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Khác với ung thư ở các cơ quan đặc như gan, phổi, dạ dày thường hình thành khối u, ung thư máu chủ yếu ảnh hưởng đến máu, tủy xương, hệ bạch huyết.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (Hà Nội) cho biết khó khăn lớn nhất của người bệnh ung thư máu là hành trình điều trị kéo dài, phức tạp, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Người bệnh trải qua nhiều phương pháp như hóa trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hoặc ghép tế bào gốc, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực.

Bên cạnh đó, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng đáng kể. Dù bảo hiểm y tế đã chi trả nhiều kỹ thuật hiện đại và một số loại thuốc mới, người bệnh vẫn phải đồng chi trả đối với một số phác đồ, thuốc thế hệ mới hoặc các đợt điều trị kéo dài.

Các yếu tố gây ung thư máu như tiếp xúc với hóa chất độc hại, bức xạ ion hóa, yếu tố di truyền, rối loạn hệ miễn dịch và nhiễm một số loại virus. Tuy nhiên, có yếu tố nguy cơ không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh. Nhiều người được chẩn đoán ung thư máu không có yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Ung thư máu - bệnh lý ác tính nguy hiểm. Ảnh: Medinet.

Các dấu hiệu ung thư máu thường không đặc hiệu, nhất là ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi, nhiễm trùng thông thường hoặc các bệnh lý khác.

Dấu hiệu của bệnh là mệt mỏi, nhiễm trùng tái diễn, xuất huyết bất thường. Khi tế bào ác tính xâm lấn cơ quan người bệnh đau nhức xương khớp, sưng hạch, gan lách to, sụt cân, đổ mồ hôi đêm.

Cơ hội điều trị khỏi ung thư máu

Trao đổi với PV VietNamNet bên lề sự kiện về ghép tế bào gốc, TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết ung thư máu là nhóm bệnh có quá trình điều trị phức tạp. Khác với nhiều bệnh ung thư ở tạng đặc có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, tế bào ác tính trong ung thư máu phân bố trong máu, tủy xương.

Ông ví việc điều trị ung thư máu giống như làm sạch một mạch nước ngầm bị ô nhiễm: rất khó loại bỏ hoàn toàn tế bào ác tính vì chúng có thể tồn tại ở những vị trí khó phát hiện.

Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp có thể giúp tái lập hệ thống tạo máu khỏe mạnh sau khi người bệnh được điều trị bằng hóa trị liều cao hoặc các phác đồ điều kiện hóa. Phương pháp này có thể mang lại cơ hội lui bệnh lâu dài hoặc chữa khỏi cho một số nhóm bệnh nhân, nhưng không phù hợp với tất cả trường hợp.

TS Khánh cho biết một hướng điều trị mới đáng chú ý là liệu pháp tế bào CAR-T. Đây là phương pháp sử dụng tế bào T của chính người bệnh, được biến đổi trong phòng thí nghiệm để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Sau khi được xử lý, các tế bào này được truyền trở lại cơ thể người bệnh để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tế bào ác tính.

Trong thời gian tới, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sẽ phát triển quy trình sản xuất CAR-T tại bệnh viện có thể giúp giảm chi phí so với sử dụng bộ sinh phẩm thương mại nhập khẩu. Một bộ kit thương mại có giá khoảng 400.000 USD, trong khi chi phí nguyên liệu và sản xuất theo quy trình tự phát triển tại bệnh viện được đề cập ở mức 50.000-70.000 USD.

CAR-T là hướng điều trị có nhiều triển vọng, đặc biệt với một số bệnh ung thư máu tái phát hoặc kháng trị. Thời gian điều trị không quá lâu để đánh giá hiệu quả.