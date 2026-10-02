Chuyên gia HSC: Quý IV vẫn nhiều cơ hội, nhưng không dành cho chiến lược mua đuổi

Tại Hội thảo trực tuyến C2C Tháng 9 với chủ đề “Thị trường chứng khoán quý IV/2026 – Đi tìm người mua” do HSC tổ chức chiều 29/9, chiến lược được nhấn mạnh là không chạy theo các nhịp bứt phá trên diện rộng, mà tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng và câu chuyện tăng trưởng rõ hơn.

Trung dài hạn đã có nhiều cơ hội hơn

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Giám đốc Cấp cao Thông tin và Nhận định Thị trường, cho rằng nhà đầu tư dài hạn nên tập trung vào ba yếu tố chính gồm định giá, tiềm năng tăng giá và mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

“Ở góc nhìn dài hạn, nhà đầu tư cần nhìn vào định giá cổ phiếu, tiềm năng tăng giá và mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Thời điểm này khá phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn”, bà Thủy nhận định.

P/E thị trường đang vào khoảng 12,1 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13,8 lần và trung bình từ năm 2018 khoảng 14,7 lần. P/B ở mức khoảng 2 lần, tương đương mặt bằng trung bình nhiều năm.

Cùng với định giá, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là yếu tố hỗ trợ. HSC dự báo lợi nhuận của danh mục cổ phiếu đang theo dõi tăng khoảng 38% trong năm 2026 và 17% trong năm 2027. Tiềm năng tăng giá bình quân của danh mục này vào khoảng 25%.

Trong bối cảnh chỉ số chung chưa hình thành xu hướng rõ ràng, cách tiếp cận từ dưới lên được đánh giá phù hợp hơn, tức tập trung vào định giá và triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào VN-Index.

Hạn chế mua đuổi

Ở góc nhìn ngắn hạn, chuyên gia HSC mô tả cơ hội trong quý IV bằng hai từ “hẹp” và “sâu”.

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn Đầu tư, cho rằng thị trường hiện vận động trong biên độ không rộng, trong khi thanh khoản yếu và dòng tiền thiếu sự lan tỏa. Vì vậy, các nhịp tăng mạnh trên diện rộng hoặc chiến lược mua theo chỉ số chung có xác suất thành công thấp hơn.

“Điểm mua tốt sẽ xuất hiện sau những nhịp rũ sâu”, ông Quý nói.

Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi trong các phiên bứt phá, thay vào đó chờ những nhịp điều chỉnh đủ mạnh để cải thiện biên an toàn.

Với từng vị thế, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro nên được kiểm soát chặt hơn. Mức lợi nhuận kỳ vọng khoảng 5 - 10% được xem là phù hợp trong bối cảnh hiện tại, thay vì đặt mục tiêu cao như giai đoạn thị trường có xu hướng tăng rõ.

HSC cũng lưu ý quý IV tập trung nhiều biến số, gồm hoạt động tái cơ cấu danh mục cuối năm, định hướng chính sách tiền tệ và tài khóa cho năm sau, cùng mùa công bố kết quả kinh doanh quý III.

Khi quy mô dòng tiền chưa thể tăng mạnh, cơ hội sẽ mang tính chọn lọc và đòi hỏi kỷ luật cao hơn. Những nhóm có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ trong quý IV hoặc hưởng lợi trực tiếp từ giải ngân đầu tư công và các chính sách kích cầu cuối năm được đánh giá có lợi thế hơn.

Ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng, giải ngân từng phần

Ở góc nhìn dài hơn, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường, cho rằng nhiều cổ phiếu đã về vùng giá phù hợp nhưng khó kỳ vọng xuất hiện ngay những nhịp tăng mạnh trên diện rộng.

“Giai đoạn này có nhiều cổ phiếu ở mức giá rẻ nhưng khó hình thành đà tăng dựng đứng ngay lập tức”, ông Dũng nhận định.

Chiến lược phù hợp hơn là giải ngân từng phần với tầm nhìn 6 - 12 tháng, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm.

Về chủ đề đầu tư, ngân hàng, tiêu dùng, chứng khoán và công nghiệp là những nhóm được HSC ưu tiên theo dõi, bên cạnh bất động sản khu công nghiệp. Một số nhóm khác có thể xuất hiện cơ hội ngắn hạn khi dòng tiền luân chuyển, nhưng mức độ phân hóa giữa các cổ phiếu vẫn lớn.

Thay vì mua theo cả nhóm ngành, các nhà phân tích khuyến nghị sàng lọc doanh nghiệp dựa trên nhiều tiêu chí như tăng trưởng lợi nhuận, định giá, cổ tức, sức khỏe tài chính và triển vọng.

Bộ tiêu chí này được chia thành các nhóm chiến lược gồm tăng trưởng, giá trị, cổ tức cao và triển vọng. Việc một cổ phiếu đồng thời xuất hiện ở nhiều nhóm được xem là tín hiệu tốt hơn so với chỉ đáp ứng một tiêu chí đơn lẻ.

(Nguồn: HSC).

Để minh họa cho cách chọn lọc, nhóm chuyên gia cũng công bố danh mục cổ phiếu khuyến nghị cùng các chỉ tiêu định giá, tăng trưởng EPS, tỷ suất cổ tức và ROE. Phần chi tiết cho thấy cơ hội tập trung vào một số doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành chủ đạo, thay vì lan tỏa trên toàn thị trường.

(Nguồn: HSC).

Tựu trung lại, trong bối cảnh quý IV còn nhiều biến số và thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng, điểm khác biệt giữa các khoản đầu tư nằm nhiều hơn ở khả năng chọn đúng doanh nghiệp, điểm mua và mức độ kiên nhẫn. Cơ hội vẫn còn, nhưng không dành cho cách tiếp cận mua rộng hoặc chạy theo những nhịp tăng ngắn hạn.