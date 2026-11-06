Chuyên gia hiến kế tăng giá trị nông sản Việt

Việt Nam có nhiều lợi thế về nông nghiệp với nguồn nguyên liệu quý và những sản phẩm mang sắc thái riêng của từng vùng miền như chè Thái Nguyên, nhãn lồng Hưng Yên, cam Cao Phong... Tuy nhiên, chất lượng nguyên liệu tốt chưa đồng nghĩa với giá trị sản phẩm cao và một thương hiệu mạnh.

Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để nông sản Việt không chỉ được biết đến với nguồn nguyên liệu tốt, mà còn trở thành những sản phẩm thương hiệu có giá trị gia tăng và có chỗ đứng bền vững trên thị trường?

Bàn luận rõ hơn về vấn đề này tại Hội thảo “Nông sản Việt: Từ nguyên liệu đến thương hiệu” do Vinexad phối hợp tổ chức ngày 5/11, TS Trần Hồng Hải, Viện trưởng Viện Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững (HESDI) cho rằng, Việt Nam sẽ cần một chuỗi giá trị có sự liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích.

Theo ông Hải, để một sản phẩm nông nghiệp đạt giá trị cao sẽ cần hội tụ nhiều lớp giá trị: lớp tuân thủ pháp lý và an toàn thực phẩm cơ bản; lớp đáp ứng tiêu chuẩn riêng của người mua và lớp tạo nên sự khác biệt (chứng nhận hữu cơ, chỉ dẫn địa lý...).

TS Trần Hồng Hải, Viện trưởng Viện Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững (HESDI) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Bên cạnh đó, khái niệm "sản phẩm tốt" cũng cần được nhìn nhận đa chiều hơn. Bởi hiện nay, người tiêu dùng đòi hỏi sự an toàn, hương vị, độ tươi và câu chuyện sản phẩm tin cậy; người nông dân quan tâm đến năng suất, chi phí đầu vào và thu nhập ổn định; người mua hàng chú trọng tính đồng đều, giá cả cạnh tranh và nguồn cung bền vững; cơ quan quản lý quan tâm đến vấn đề tiêu chuẩn tuân thủ.

“Sản phẩm càng đáp ứng được nhiều góc nhìn thì giá trị sẽ càng cao. Nâng tầm giá trị nông sản không phải là bài toán của riêng khâu nào, mà là sự nâng tầm đồng bộ của tất cả các mắt xích trong toàn bộ chuỗi giá trị,” ông Trần Hồng Hải khẳng định.

Thương hiệu sẽ cần được xây dựng từ những câu chuyện

Dưới góc độ công ty tư vấn thương hiệu, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Sao Kim Branding đã nhấn mạnh vào yếu tố “cảm xúc” của khách hàng.

Lấy ví dụ về câu chuyện một thương hiệu trà ở Thái Nguyên, dù sở hữu những nguyên liệu rất tốt nhưng sản phẩm bán ra chủ yếu theo kg với giá rẻ. Trái ngược điều đó, cùng sản phẩm trà có nguồn gốc nguyên liệu Việt Nam, sau khi các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đóng gói lại được bán với giá cao gấp nhiều lần.

“Rõ ràng, người mua hàng không chỉ mua một loại nguyên liệu, mà họ mua cả một nền văn hóa, giá trị nghệ thuật, trải nghiệm thưởng thức và khả năng kết nối cảm xúc mà thương hiệu đó trao gửi,” ông Tuấn nhận định.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Ông Tuấn khuyến nghị, trong lộ trình phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, doanh nghiệp có thể áp dụng thang giá trị 5 nấc.

Trong đó, nấc đầu tiên là nguyên liệu và sản phẩm tốt, đây cũng được đánh giá là nấc quan trọng nhất. Một thương hiệu mạnh chắc chắn không bao giờ được tạo ra từ một nền tảng nguyên liệu có chất lượng kém.

Nấc thang thứ hai là tính phù hợp với nhu cầu thị trường. Một sản phẩm nguyên liệu dù tốt đến mấy cũng chỉ có giá trị khi giải quyết được một vấn đề cụ thể và phù hợp của người tiêu dùng.

“Đơn cử, với sản phẩm gạo giảm cân chỉ dành riêng cho người có nhu cầu giữ dáng; nếu đem chào bán cho người mong muốn tăng cân thì hoàn toàn phản tác dụng,” ông Tuấn chia sẻ.

Nấc thang thứ ba là sự khác biệt. Nếu sản phẩm tốt và phù hợp nhưng đơn vị nào cũng có thể sản xuất và không có nét riêng, khách hàng sẽ chỉ mua một cách ngẫu nhiên mà không có sự gắn bó với doanh nghiệp.

Nấc thang thứ tư là xây dựng niềm tin gắn liền với tính minh bạch của sản phẩm, từ nguồn gốc nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng thông qua các chứng nhận và tiêu chuẩn đo lường cụ thể.

Nấc thang cuối cùng là sự ghi nhớ của khách hàng. Khi thương hiệu đã định hình vững chắc, người tiêu dùng không chỉ quyết định mua sản phẩm mà còn chủ động quay lại nhiều lần.

“Doanh nghiệp thường hay nói về dây chuyền, máy móc hay sản phẩm độc quyền, nhưng lại quên rằng khách hàng không lựa chọn doanh nghiệp chỉ vì quy mô, năng lực sản xuất mà còn vì giá trị mà sản phẩm mang lại,” ông Tuấn phân tích.