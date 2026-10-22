Chuyên gia hiến kế để hạ tầng APEC không 'ngủ đông' sau 2027

Theo PGS. TS. Phạm Trung Lương, nền tảng này có thể giúp đảo ngọc mở rộng thị trường du lịch MICE và thu hút các hoạt động quốc tế quanh năm, thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước.

Loạt công trình hàng không, giao thông, hội nghị và lưu trú đang được xây dựng trước mắt sẽ phục vụ APEC nhưng cũng bổ sung năng lực phục vụ, giúp điểm đến tiếp cận những dòng khách và thị trường mới.

APEC 2027 đang tạo động lực đầu tư đồng bộ vào hạ tầng và dịch vụ tại Phú Quốc. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao, các công trình hàng không, giao thông, hội nghị và lưu trú còn được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực phục vụ, giúp điểm đến tiếp cận những dòng khách và thị trường mới.

Đánh giá về cơ hội này, PGS. TS. Phạm Trung Lương cho rằng: “APEC 2027 đang tạo cho Phú Quốc bước nhảy rất lớn về năng lực phục vụ điểm đến. Để đáp ứng một sự kiện ở tầm APEC, hệ thống MICE, giao thông, lưu trú và các dịch vụ hỗ trợ phải đạt tiêu chuẩn rất cao. Những trung tâm hội nghị, không gian sự kiện quy mô lớn mà Sun Group đang phát triển, cùng với sân bay, giao thông và hệ thống lưu trú mới vì thế có thể tạo cho Phú Quốc năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế mà trước đây đảo chưa có điều kiện đảm nhận”.

PGS. TS. Phạm Trung Lương. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

PGS. TS. Phạm Trung Lương cho rằng những công trình phục vụ APEC mà Sun Group đang phát triển có thể tạo cho Phú Quốc năng lực tổ chức sự kiện quốc tế mà trước đây đảo chưa thể đảm nhận

Theo chuyên gia, giá trị của quá trình đầu tư còn nằm ở khả năng kết nối giữa các công trình. Khi năng lực hàng không, giao thông, hội nghị và lưu trú cùng được tăng cường, điều kiện tiếp cận và tổ chức hoạt động của cả điểm đến cũng thuận lợi hơn. Trên nền tảng du lịch nghỉ dưỡng đã hình thành, Phú Quốc có thêm dư địa phát triển MICE và tham gia sâu hơn vào thị trường sự kiện quốc tế, qua đó đóng góp vào sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Từ dấu mốc APEC đến những dòng sự kiện thường xuyên

Một hướng khai thác được PGS. TS. Phạm Trung Lương nhấn mạnh là phát triển đa dạng công năng của hệ thống hạ tầng, gắn với nhu cầu của cư dân, du khách và thị trường tổ chức sự kiện.

Theo đó, các trung tâm hội nghị có thể phục vụ nhiều loại hình hoạt động, từ hội họp, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp đến văn hóa, giải trí. Năng lực sân bay được mở rộng tạo thêm điều kiện phát triển kết nối hàng không, trong khi hệ thống giao thông mới góp phần phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên trên đảo.

Hệ thống hạ tầng được phát triển đa dạng công năng giúp Phú Quốc có thể từng bước xây dựng lịch sự kiện quanh năm.

Từ nền tảng ấy, Phú Quốc có thể từng bước xây dựng lịch sự kiện quanh năm, kết hợp thu hút các chương trình quốc tế với phát triển những sự kiện mang dấu ấn riêng của điểm đến.

PGS. TS. Phạm Trung Lương phân tích: “Một hướng rất quan trọng là hình thành được dòng sự kiện thường xuyên. MICE, triển lãm, lễ hội, concert, thể thao hay các diễn đàn quốc tế cần được tổ chức thành lịch hoạt động đủ dày, có những sự kiện định kỳ và có thương hiệu riêng. Khi đó, mỗi sự kiện không chỉ tạo thêm khách mà còn kéo theo nhu cầu cho lưu trú, thương mại, ẩm thực, giải trí và các dịch vụ khác. Đó mới là nền tảng để hình thành một nền kinh tế sự kiện thực sự”.

Cách tiếp cận này mở ra khả năng kết nối du lịch nghỉ dưỡng với các chuyến đi dự hội nghị, thưởng thức nghệ thuật, tham gia lễ hội hoặc theo dõi sự kiện thể thao. Mỗi hoạt động có thể trở thành một lý do để du khách lựa chọn Phú Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho chuỗi dịch vụ tại địa phương.

Phối hợp để mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm

Việc chuẩn bị phương án khai thác dài hạn ngay trong quá trình phát triển công trình là một trong những bước đi để hiện thực hóa cơ hội này.

Tại Phú Quốc, cùng với quá trình phát triển Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng và các công trình phục vụ hội nghị, Sun Group đang xây dựng định hướng khai thác cho giai đoạn tiếp theo. Doanh nghiệp dự kiến hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế và nhà sản xuất nghệ thuật, biểu diễn để đưa các chương trình hòa nhạc, show diễn định kỳ, hội nghị kinh doanh và triển lãm về Phú Quốc sau năm 2027.

Cùng với phát triển hạ tầng, doanh nghiệp dự kiến hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế đưa các chương trình hòa nhạc, show diễn định kỳ về Phú Quốc trong và sau APEC 2027. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Những kết nối này có thể góp phần hình thành nguồn chương trình cho các không gian mới, đồng thời bổ sung sản phẩm cho hệ sinh thái du lịch của đảo.

Ở cấp độ điểm đến, theo PGS. TS. Phạm Trung Lương, việc phát huy năng lực hạ tầng cần gắn với sự phối hợp rõ ràng giữa vai trò quản lý, định hướng phát triển của Nhà nước và khả năng sáng tạo sản phẩm, kết nối thị trường của doanh nghiệp. Nền tảng phối hợp minh bạch sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đồng thời bảo đảm lợi ích cộng đồng và định hướng bền vững.

Các hoạt động xúc tiến điểm đến, kết nối hàng không, tiếp cận đơn vị tổ chức sự kiện và phát triển sản phẩm vì thế cần được triển khai trong một định hướng chung. Khi các nguồn lực được kết nối, hiệu quả quảng bá và khả năng thu hút những chương trình phù hợp với Phú Quốc cũng có thêm điều kiện để nâng cao.

Nhìn về triển vọng dài hạn, PGS. TS. Phạm Trung Lương nhận định: “Thước đo thành công của APEC không chỉ là Phú Quốc tổ chức tốt sự kiện năm 2027, mà là sau đó đảo có thể sử dụng nền tảng mới để tạo ra những dòng khách, hoạt động và thị trường mới hay không. Nếu làm được điều đó, APEC có thể trở thành bước đệm để Phú Quốc tiến từ một điểm đến du lịch mạnh của Việt Nam thành một trung tâm du lịch và MICE có sức cạnh tranh ở tầm khu vực”.